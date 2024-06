Por definición una obra anónima es una obra creativa que causa misterio por el simple hecho de no saber quién la creó, la feria de No Name se encarga de crear un diálogo entre la obra y quien la aprecia.

Abelardo Marcondes, creador de la feria No Name y CEO de grupo LBN, quiso darle un formato diferente a los artistas, coleccionistas, curadores, galeristas y editores, quienes la consolidaron desde su inicio en 2016, como una de las ferias de arte más creativas en México, donde hay un encuentro anunciado para ver y negociar arte, pero sin saber quién lo creo.

Una vez adquirida la pieza en formato postal, el comprador descubre quién creó la obra que adquirió entre los más de 200 artistas consolidados y emergentes que formaron parte de esta cuarta edición.

Otra de las condiciones positivas de No Name consiste en generar obra nueva. Todas las piezas son producidas específicamente para el proyecto y por lo tanto el resultado termina siendo una selección de piezas únicas.

Este 2024, en conjunto con un grupo de artistas, curadores y galeristas cercanos, consiguió darle forma y más fuerza a la feria.

Fue una sorpresa que, como las demás ediciones fuera sold out. En su cuarta edición y los objetivos siguen siendo muy claros: abordar el arte desde un ángulo más natural.

En Glits no podemos dejar pasar el esfuerzo y dedicación que cada artista puso en sus postales, nombres como: Betsabeé Romero, Daniel Guzmán, Rodrigo Noriega, Luca Salas, Erick Meyenberg, Gabriel Rico, Gabriel de la Mora, Germán Venegas, Gonzalo Lebrija, Jorge Méndez Blake, Jonathan Miranda, Josué Mejia, Marío García Torres, Pedro Reyes, Sofía Táboas y Wendy Cabrera Rubio, por mencionar algunos, nos demostraron su gran pasión por el proyecto.

Te presentamos todos los artistas y sus magníficas obras: