Mariane Ibrahim presenta con orgullo «The Ocean is the Axis» (El océano es el eje), una exposición colectiva curada por Igor Simões que reúne obras de destacados artistas como Agrade Camíz, Rebeca Carapiá, Lidia Lisbôa, No Martins, Dalton Paula y Rubem Valentim.

Esta muestra destaca el concepto del océano como eje central de movimiento y convergencia histórica, resaltando la importancia del Atlántico en la formación de expresiones artísticas que desafían las nociones convencionales del arte.

El océano, con su sal, espuma y recuerdos de travesías, simboliza un mundo de destierros y corrientes cambiantes. En este contexto, formas artísticas previamente consideradas exóticas o primitivas encuentran reconocimiento y resonancia.

Brasil, se ha convertido en un referente de influencia afrodiaspórica, donde diversos lenguajes artísticos surgen de profundas sensibilidades estéticas y poéticas.

«The Ocean is the Axis» busca corregir esta omisión al presentar a artistas brasileños de los siglos XX y XXI. Estos artistas, a través de diversas generaciones y enfoques poéticos, crean un mosaico de las corrientes del arte contemporáneo afrobrasileño.

Sus obras, aunque profundamente enraizadas en Brasil, trascienden fronteras y reflejan las experiencias universales del arte y la diáspora africana, mostrando un arte vibrante y multifacético que desafía cualquier categorización simple.