Galleria pop-up hace mancuerna con Luxurylab Dallas

Analia Aguilar tiene muchos clientes estadounidenses. Es dueña de Shoplosophy, una lujosa tienda mexicana de ropa de resort que vende de todo, desde trajes de baño hasta vestidos y sarongs. Su secreto esta en obtener piezas de diseñadores de toda América Latina.

“La idea era, en un solo lugar, encontrar todo para la playa”, dice ella. Sin embargo, además de un showroom en León, México, Aguilar no cuenta con una tienda física. Muchos estadounidenses, especialmente los tejanos, comprarán la ropa de Aguilar en las tiendas emergentes de Shoplosophy en Cabo San Lucas, su tienda en línea también puede enviar a EE UU.

Aguilar no está solo. Muchas marcas mexicanas luchan con los crecientes clientes estadounidenses que quieren comprar su mercancía pero no saben cómo, dice Aberlado Marcondes, mente creativa de LuxuryLab Global, el primer foro de inteligencia de mercado de lujo de América Latina. “Vemos a muchos norteamericanos que vienen a México y compran objetos artesanales”, dice, “pero no saben dónde comprarlos, cómo encontrarlos”.

Entonces, Marcondes lo está haciendo más fácil. LuxuryLab se asoció con Galleria Dallas y crea ‘Luxurylab Dallas’ para reunir a algunos de los mejores diseñadores y marcas de México en una ventana emergente de compras de cuatro días en el centro comercial del 22 al 25 de septiembre. El evento del Mes de la Herencia Hispana traerá más de una docena de marcas, como Doizpe, Piel Canela, Maia Hats, Raquel Orozco y Shoplosophy.

En el evento habrá una mezcla de productos accesibles y exclusivos, dice Marcondes. Los clientes pueden navegar por los stands, comprar o pedir piezas por adelantado y conocer a los diseñadores de primera mano. “Pueden hablar con el diseñador, pueden encontrar lo que están haciendo”, dice. “Pueden conocer un poco mejor el proceso y cómo lo están produciendo”.

Si bien la ventana emergente de Galleria está en el corazón del fin de semana, Marcondes dice que el evento de cuatro días mostrará “lo que está haciendo México, no solo en términos de diseño y moda, sino también en términos de gastronomía, arquitectura y arte. ” Entre otros eventos, hay una cena en The Mexican y el 23 de septiembre, LuxuryLab realizará una visita guiada a la exposición “Yanga and the AfroMexican Experience” del Centro Cultural Latino.

La máxima esperanza de todos estos eventos es mostrar la historia, la cultura y lo que tiene México en términos de sofisticación”, dice Marcondes. “No son solo tacos o mariachis”.