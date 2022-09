The Bicester Collection, un destino de compras sin precedentes

Si eres un amante de las compras tienes que saber que The Bicester Collection es una familia de 11 exclusivos destinos de compras, nueve en Europa y dos en China, que ofrecen experiencias extraordinarias con un alto valor añadido.



The Collection, creada y operada por Value Retail en 1995 a partir de Bicester Village, en el corazón de la campiña de Oxfordshire, en el Reino Unido, rápidamente se convirtió en un destino de shopping referencial, el cual reúne a los visitantes más exigentes del mundo y a las marcas más reconocidas internacionalmente, a menudo por primera vez, en un viaje de descubrimiento.

Las Villages están ubicadas cerca de algunas de las ciudades más destacadas de Europa: Londres, Milán, Múnich, Dublín, Barcelona, Madrid, París, Bruselas, Fráncfort y Múnich. Albergando más de 1,300 boutiques en total.

The Bicester Collection ofrece a los visitantes una selección en constante evolución de marcas de moda y estilo de vida, con descuentos de hasta el 60%, restaurantes de fama mundial, emocionantes pop-ups e imaginativas instalaciones de arte durante todo el año.