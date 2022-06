Luxurylab Weekend 2022 elige Punta Mita como destino para brindar exclusividad y experiencias únicas

Era obvio que extrañábamos el fin de semana más esperado del año, el cual brilló del 10 al 12 de junio, días donde se realizó LuxuryLab Weekend, que marca el inicio del foro de lujo más importante de México y Latinoamérica, LuxuryLab Global. Y el destino no pudo ser mejor: Punta Mita.

Posicionada como la plataforma líder en el sector del lujo y con la capacidad de convocar y establecer vínculos con los líderes de la industria, emprendedores y directores de las marcas más exclusivas, LuxuryLab Global dio el banderazo de salida a su undécima edición, que este año lleva por tema Innovation & Next Generations.

LuxuryLab Weekend, un evento relajado, donde ponentes, artistas, editores, invitados especiales, influencers como: Pam Allier, Pau Zurita, Danierla Magún, Sergio Berger, Celia Daniel, Luisa Serna, Rafa Micha y, medios de comunicación, se conocen de una forma más cercana y con una agenda llena de interesantes eventos,, sin olvidar la presencia de Abelardo Marcondes, CEO del foro.

Todos disfrutaron durante un fin de semana de diversas experiencias de bienestar, gastronomía y una cercanía inigualable a la naturaleza de este espacio paradisiaco spot mexicano.

En esta ocasión, la Riviera Nayarit fue el destino que recibió a los invitados, quienes se hospedaron en el Four Seasons Resort Punta Mita, un complejo de categoría cinco diamantes que forma parte del que, desde su fundación en 1999, se ha convertido en uno de los destinos más exclusivos de México por sus lujosas residencias, clubes de playa, resorts y dos campos de golf diseñado por el legendario Jack Nicklaus.

Punta Mita es un complejo residencial de 1,500 acres ubicado en la Riviera Nayarit, al norte de Puerto Vallarta. Se encuentra en una península privada en forma de lanza, rodeada por

las playas del Océano Pacífico y una exuberante flora tropical. Mediante estrategias como esta, LuxuryLab Weekend abrió camino al turismo de lujo, sobre todo tras el complicado periodo de la pandemia de COVID-19.

El impacto que esta iniciativa genera en la industria, tanto en la difusión como en la conversación alrededor de la Riviera Nayarit –sin duda uno de los escenarios más bellos de nuestro país– confirma el alcance del foro y su perspectiva global.

Para LuxuryLab Global, hablar de lujo en un entorno majestuoso y congruente con sus valores representa la posibilidad de acceder a una lectura vivencial del tema, establecer nuevas conexiones, entablar amistades, reforzar vínculos y, de igual modo, apreciar los espléndidos escenarios naturales que circundan al hotel y degustar los exquisitos platillos que Jorge González, Chef Ejecutivo del resort, prepara con gran virtuosismo y sensibilidad.

“En Four Seasons Resort Punta Mita estamos muy emocionados de haber formado parte de un fin de semana de experiencias inolvidables para los invitados de LuxuryLab Global” comentó, John O’Sullivan, Regional Vice President and General Manager de Four Seasons Resort Punta Mita. “Punta Mita es sin duda un destino que ofrece un escenario majestuoso, y nos entusiasma crear experiencias memorables con el más alto nivel de servicio para todos nuestros huéspedes”, agregó.

Una experiencia inmersiva y placentera es lo que ofreció LuxuryLab Weekend 2022, reforzando así su compromiso de redimensionar el alto poder adquisitivo en todas sus facetas, desde una perspectiva social que revalore el sentido humano del segmento, hasta un enfoque empresarial y sustentable que impulse el crecimiento de todos los actores que forman parte de la industria del lujo.

Durante esta ocasión la agenda incluyó diversas actividades gastronómicas, wellness y ecoturismo en el resort del pacífico mexicano además de una exclusiva cena de bienvenida durante el primer día en la playa por Four Seasons Resort Punta Mita y Las Garrafas a cargo del chef Jorge González, bajo un dress code boho-chic all white, que sumó una atmósfera etérea para los invitados.

Para el segundo día, se ofreció un delicioso desayuno y cena en Dos Catrinas, la comida en Pacífico Beach Club con dress code de sombreros de nuestra marca consentida Maia Hats, con un escenario de playa que invitó a los asistentes a relajarse. El tercer y último día, un brunch despidió a los invitados en el restaurante Bahía.

LuxuryLab Weekend 2022 Punta Mita contó con el apoyo de marcas de renombre como: Four Seasons Resort Hotel Punta Mita, Lincoln, que este año cumple 100 años, Maestro Dobel, Bushmills, Las Garrafas, Jo Malone, Aveda, Aeromar, Back to the Roots, Regina Dondé, Punta Mita y Enrique García, que sumaron esfuerzos para una nueva edición donde el lujo será el sello constante de una experiencia inolvidable.

El Estado de Nayarit apoyó a la difusión y promoción de Riviera Nayarit e incentivar a Punta Mita como el destino por excelencia en el pacífico mexicano.

Encuentra más sobre las actividades de LuxuryLab Weekend 2022 Punta Mita en redes

sociales buscando los siguientes hashtags y en la cuenta oficial:

#LLGWeekend

#LLGXI

#innovateGenZ

@luxurylabglobal