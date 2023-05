LuxuryLab Global llega a Aspen y transmite un mensaje importante

El tema de LuxuryLab Global 2023 es ‘Inclusive Exclusivity’ y Aspen Snowmass fue importante para abrir este diálogo para comprender mejor este tema que es clave para cualquier destino o corporación.

Aspen Snowmass obtuvo el premio Luxury Destination Award en LuxuryLab Global 2022 y este año ha sido seleccionado como Destino Inclusivo por su labor de integración de diversos sectores de la sociedad.

La igualdad de género, la inclusión y la diversidad no solo resultan fundamentales, sino que han demostrado ser un diferencial significativo en términos de mercado empresarial, al brindar más creatividad y mejores resultados para los destinos y las corporaciones que han adoptado políticas DEI [Diversidad, Igualdad e Inclusión].

El proyecto LuxuryLab Global se posiciona como la cumbre de lujo y viajes más importante de América Latina, consolidando su presencia con una propuesta 360° que ninguna otra iniciativa ofrece, dado que la diversidad no es solo una cuestión de género y etnia, sino una cuestión temática de experiencia que aporta nuevas ideas y es vital para la evolución de cualquier industria.

ASPEN: NIEVE, LUJO E INCLUSIÓN

Con servicio de calidad, cócteles, DJ’s invitados y vistas espectaculares en lo alto de Aspen Mountain, ASPENX Beach Club es la única fiesta de playa en las montañas nevadas a 11,200 pies de altura.

Aspen se ha convertido en una experiencia apasionante de sensibilización inmersiva que no deja de sorprendernos, ubicado en Colorado, uno de los destinos de montaña más impresionantes de Estados Unidos, que siempre tiene algo que ofrecer para todos los viajeros.

Actualmente, las montañas tienen las bases más profundas de la temporada para una temporada de esquí en durante primavera. Los invitados a LuxuryLab Aspen disfrutaron de los últimos días para esquiar de la estación y experimentaron mejor su historia, arquitectura, arte, gastronomía y deporte con una agenda que incluyó experiencias inolvidables.

Los asistentes arribaron el 7 de abril a Snowmass Mountain y tuvieron una bienvenida en el Hotel Limelight Snowmass. En la noche, se reunieron en el restaurante Toro del Hotel Viceroy, acompañados del chef Richard Sandoval y la ex Señorita Colombia, Daniella Álvarez, invitada por Challenge Aspen, que busca apoyar a personas con discapacidad para que disfruten de las montañas de la región.

Álvarez compartió su historia al ser Miss Colombia, pocos años antes de perder una pierna durante una complicación médica. Su relato de resiliencia y perseverancia fue inspirador para todos.

También comentó que tres años atrás había estado en Aspen esquiando con sus dos piernas y que ahora, regresando con una prótesis, se encontraba con las mismas ganas de seguir disfrutando de este destino. Álvarez aprovechó para platicar sobre la fundación Daniella Álvarez, que ha permitido que personas con discapacidad tengan acceso a las mejores prótesis.

Posteriormente, se dieron cita fue en Four Mountain Sports, donde los invitados salieron a esquiar en la montaña Snowmass con los instructores de ski. Viewline Resorts Snowmass dio una cena para culminar el segundo día.

Para el domingo 9 de abril, los invitados viajaron de Snowmass a Aspen. Para disfrutar de un día de ski en Ajax, la montaña principal de Aspen. En la cumbre de la montaña, ASPENX Beach Club recibió a los asistentes con un clima espectacular para pasar la tarde con música y comida exquisita.

El aprés ski fue en W Aspen antes de salir a cenar y conocer la gastronomía de la ciudad. El chef mexicano Richard Sandoval compartió a los invitados su historia de vida y cómo ha logrado alcanzar a manejar más de 60 restaurantes actualmente.

Durante el lunes 10 de abril se hizo el recorrido por la ciudad de Aspen con un desayuno en Aspen Meadows y un recorrido privado por el museo Resnick Center, dónde se presentó la historia de Aspen desde que era un pueblo minero hasta la llegada de los desarrolladores con la influencia Bauhaus.

Por la tarde, el Hotel Jerome y The Little Nell recibieron a los invitados para un recorrido histórico en sus instalaciones. La cena de despedida fue en Ajax Tavern, dentro del Hotel The Little Nell, y estuvo organizada por Jenny Viditz-Ward, Directora de Negocios para Latinoamérica de Aspen Snowmass.

“Con esta experiencia pudimos cerciorar la inclusión con nuestros propios ojos. La pluralidad y la aceptación son un trabajo constante para crear, se trata de usar los espacios laborales y de esparcimiento para generar lugares donde las personas puedan ser auténticas. Se trata de emplear nuestra voz para promover la tolerancia y la justicia en la sociedad”, mencionó Abelardo Marcondes, CEO de LuxuryLab Global sobre la lección de Aspen como destino inclusivo 2023.

Además, los invitados tuvieron la oportunidad de conocer personas maravillosas que comparten el mismo valor y que quieren hacer un mundo mejor y compartieron ejemplos de resiliencia y motivación que dan un ejemplo de que el poder de uno mismo está en las diferencias, sin importar las adversidades.

Cabe destacar la participación en esta experiencia de Challenge Aspen, fundación dedicada a impactar vidas a través de experiencias de adaptación para personas que enfrentan discapacidades cognitivas y/o físicas, creando oportunidades que cambian la vida y fomentan la participación en actividades diseñadas para redefinir límites, reconocer habilidades y transferir el coraje recién descubierto a la vida cotidiana.

El mensaje Inclusive Exclusivity de LuxuryLab Global logró su objetivo al generar conciencia y asumir que ante cualquier situación difícil se requiere resiliencia, ya que permite a las personas seguir adelante, incluso cuando se enfrentan a obstáculos o contratiempos. Todos podemos superar cualquier adversidad con una mentalidad optimista.