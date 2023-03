Beverly Hills lanza ‘Happy Trails’, una serie de rutas gastronómicas, históricas y culturales

Ruta alrededor del mundo: Pase el día viajando de un país a otro sin poner un pie fuera de la ciudad. Saboree la galardonada cocina internacional, de este destino, con margaritas en The Hideaway Beverly Hills , mezzedes griegos en Estiatorio Loukà Beverly Hills , bocados de inspiración vietnamita en Crustacean , auténtica cocina de Pekín en Mr Chow y dulces italianos en Via Alloro.

Ruta «Al aire libre»: Una vuelta de tuerca al tradicional «respiro de aire fresco», este sendero de vegetación explora los pintorescos parques, fincas y espacios gastronómicos al aire libre de la ciudad, desde Greystone Mansion & Gardens: The Doheny Estate hasta The Terrace at The Maybourne Beverly Hills.