En el mundo de los licores de celebridades, pocos nombres famosos parecen tener la misma pasión por su negocio que Bryan Cranston y Aaron Paul tienen por su mezcal Dos Hombres. Desde 2019, las estrellas de «Breaking Bad» han llevado su marca desde una idea cocinada durante una cena de sushi hasta uno de los mejores mezcales en el mercado.

A diferencia de su exitoso drama de AMC, donde Walter White de Cranston era el cerebro maestro detrás de la masiva operación de venta de metanfetaminas, fue Paul quien fue instrumental en el lanzamiento de Dos Hombres. “Si no fuera por Aaron, este negocio no despegaría. No habría sido nada porque fue su idea”, dice Cranston a CNBC Make It.

El dúo ha trabajado arduamente para promover su marca, recorriendo el país para crear conciencia y entusiasmo alrededor de Dos Hombres, incluso haciendo paradas sorpresa en ubicaciones de Costco para sorprender a los compradores vertiendo muestras.

A pesar del ambiente festivo que rodea sus apariciones, la pareja frecuentemente pasa largas horas en la carretera en reuniones con cuentas y cadenas hoteleras mientras buscan expandir la presencia de Dos Hombres.