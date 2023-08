Belmond Hotel está de regreso en la Riviera Maya

En tu visita a la Riviera Maya no olvides hospedarte en el histórico Maroma, A Belmond Hotel. El legendario alojamiento se encuentra en un enclave privilegiado, rodeado de 80 hectáreas de exuberante selva tropical junto a las recónditas playas de arena blanca de la costa caribeña mexicana, y se ha renovado minuciosamente para poner de relieve el diseño, las tradiciones y la cultura mayas.

El icono renace con 72 habitaciones, suites y villas decoradas con materiales locales, estampados típicos y artesanía tradicional, así como cuatro restaurantes, entre los que se incluye el nuevo Woodend by Curtis Stone del famoso chef galardonado con una estrella Michelin, y Casa Mayor, donde el chef ejecutivo mexicano Daniel Camacho deleitará con una cocina local auténtica.

El biofílico Maroma Spa by Guerlain se afirma como un retiro de bienestar holístico con tratamientos naturales y experiencias inmersivas para los huéspedes, e incluye una botica y el Meliponario, hogar de la abeja melipona. Maroma hace honor a su legado protector de la comunidad y el medioambiente con innovadoras iniciativas de sostenibilidad tanto en la propiedad como en la zona que la rodea.

El hotel simboliza el alma más pura de Yucatán y entra en una nueva y fascinante era en el corazón de la Riviera Maya.

El famoso estudio de diseño internacional Tara Bernerd & Partners rinde homenaje al legado mexicano mientras sublima la arquitectura original del Maroma, cuyas construcciones blancas de estuco se alinean con la geometría sagrada maya.

Tara Bernerd y su equipo escogieron cuidadosamente a diferentes artesanos locales para colaborar con ellos y mostrar las maravillas del arte y el diseño mexicanos a través de cada pieza de mobiliario y decoración, diseñadas en exclusiva por Bernerd para el hotel.

El 80 % de los muebles y los objetos se han creado a mano en México para poner de relieve lo mejor del país: el ceramista José Noé Suro, en colaboración con Tara Bernerd y su equipo, creó más de 700,000 baldosas de barro de Jalisco pintadas a mano para las habitaciones; las alfombras de henequén, un tejido que procede de especies específicas del agave, adornan los espacios; y Eduardo Rincón diseñó cajitas para exponer diferentes plantas autóctonas.

El nuevo Maroma invita a disfrutar de una experiencia reconfortante pero muy chic en un entorno similar al de una hacienda.

El diseño sencillo anima a los huéspedes a relajarse en los espacios comunes y a descubrir rincones íntimos y ocultos con detalles exquisitos, como los textiles tejidos a mano de Oaxaca, las baldosas tradicionales de Saltillo de Guadalajara, las puertas típicas de Yucatán con sólidos marcos de madera, y los candelabros de conchas diseñados por Tara Bernerd & Partners, inspirados en las joyas de jade mayas.

Las líneas curvas, las formas orgánicas y las espectaculares vistas al mar Caribe crean una profunda conexión con la naturaleza. Las tres piscinas de la propiedad también se han reformado por completo con azulejos Sukabumi hechos a mano con piedra volcánica en los mismos tonos turquesa de los cenotes naturales de la región.

Las 72 habitaciones, suites y villas se sitúan a lo largo de la playa privada del Maroma, y muchas de ellas cuentan con espectaculares vistas al mar.

Las 10 nuevas suites con una o dos habitaciones ofrecen acceso directo a la playa y vistas al mar, y algunas cuentan con piscina y jardín privados.

Los huéspedes que busquen más privacidad pueden optar por las villas de dos habitaciones con piscina en primera línea de playa, o por la Villa Maroma de 366 m2 con cuatro habitaciones, cocina completa, bar, amplia terraza exterior, zona de asientos y piscina privada.

Maroma ha colaborado con la marca con conciencia social Collectiva Concepción para crear uniformes inspirados en las mantas tradicionales para el personal y caftanes para los huéspedes, todos ellos bordados a mano por artesanas de Chiapas. La marca de fragancias Xinú de Ciudad de México creó un aroma y artículos de baño personalizados inspirados en el árbol de amate, el olor de la arcilla, el místico incienso y el limón.

UNA APUESTA POR LOS SABORES REGIONALES

Belmond se ha asociado con el chef Curtis Stone, galardonado con una estrella Michelin, para crear Woodend by Curtis Stone, el que será el restaurante emblemático del hotel, que homenajea la conexión entre el mar y la jungla y propone platos de temporada preparados con productos locales con la icónica técnica a la leña de Curtis.

La carta rinde tributo a la península de Yucatán, su historia y sus tradiciones e incluye delicias como las gambas a la parrilla con mango verde, manzana, daikon y almendras tostadas; ostras con mignonette de piña y citronela; y lubina estriada con fondue de tomate, vinagre de habanero y granos de pimienta rosa.

El menú también incluye numerosas opciones vegetarianas, como corazón de col con salsa macha con pepitas y camembert; o arroz maya con setas maitake, espinacas chaya y granos de trigo.

El chef ejecutivo mexicano Daniel Camacho sigue rindiendo homenaje a la rica diversidad culinaria de su país en Casa Mayor. La sostenibilidad es el eje central de este proyecto, en el que el 90 % de los ingredientes proceden de México y casi la mitad, de la península de Yucatán.

El chef forma parte de #PescaConFuturo, que fomenta la pesca y la acuicultura sostenibles, y reinventa la cocina tradicional mexicana con marisco fresco de Amigos de Sian Ka’an. Los huéspedes podrán degustar platos creativos y coloridos, como torres de marisco, corundas de Michoacán, birria al estilo de Jalisco, pastel de chocolate con mole oaxaqueño y mezcal de la casa.

Los cócteles caseros se preparan con ingredientes locales, como chile xkatik, habanero y naranja amarga.

El bar Bambuco es una propuesta más casual, ideal para refrescarse con bebidas de temporada a base de hierbas aromáticas del jardín y una amplia colección de mezcal. Cada cóctel cuenta la historia de un estado mexicano, como el Solteco, con sandía, cítricos, pimienta y mezcal tobala de Oaxaca, o el Gallina Borracha, con mezcal salmiana de Guanajuato y Zacatecas.

El local adopta un enfoque “cero desechos” y se compromete a reciclar y compostar el 100% de sus productos e ingredientes.

El legendario Freddy’s Bar de la playa sigue cautivando a los huéspedes con su espíritu de la Riviera Maya, su música animada, su marisco fresco, sus cócteles y su selección de platos crudos. Todos los asientos tienen vistas al mar, y el diseño evoca la belleza de los alrededores, con motivos dibujados con guijarros, tejidos locales y toques tropicales de verde y naranja.

RITUALES SAGRADOS Y VIBRACIONES CURATIVAS

La experiencia de bienestar del Maroma Spa by Guerlain se lleva a una nueva dimensión y se basa en la naturaleza y en los principios de vitalidad.

El spa, un templo de rejuvenecimiento que permite reconectar con la espiritualidad más profunda, abrirá sus puertas en noviembre y será el primer Spa by Guerlain de Latinoamérica.

El recién renovado espacio biofílico contará con nueve cabinas de tratamiento con vistas a la jungla, e incorporará elementos de diseño local con formas geométricas y objetos artesanales.

Los rituales se inspiran en las prácticas antiguas basadas en los cuatro elementos —fuego, agua, tierra y aire— y en la abeja melipona sagrada, venerada por los mayas durante más de 3000 años como símbolo de relevancia espiritual. Uno de los tratamientos emblemáticos será el Bee Healing Ritual, un tratamiento a base de miel famoso por sus eficaces poderes curativos que hace uso de la colección Abeille Royale de Guerlain.

Otras experiencias de bienestar holísticas incorporan la frecuencia del zumbido de las abejas y las vibraciones curativas de la terapia sonora para estimular el cerebro, equilibrar las energías e inspirar la conexión con la naturaleza, así como la meditación Under the Sea Wave de la mañana, que combina movimientos suaves con el sonido de cuencos tibetanos, una ceremonia temazcal y un masaje alineado con el cosmos.

El spa también incluye una selección de talleres diarios de meditación, movimiento y yoga, así como su propia botica, donde los huéspedes pueden aprender a identificar las hierbas medicinales en la naturaleza, clasificarlas, prepararlas e incorporarlas a terapias curativas. El taller Healing Remedies permite recoger hierbas medicinales de un ka’anche’ tradicional y aprender a hacer bálsamos, exfoliantes y otros productos naturales en un alambique de cobre.

UNA INMERSIÓN EN LA REGIÓN MÁS IRRESISTIBLE DE MÉXICO

Desde el diseño y la gastronomía hasta las experiencias inmersivas: todos los momentos que los huéspedes pasan en el Maroma están teñidos por la cultura y las tradiciones mayas.

El día puede comenzar con un paseo en bicicleta por la jungla antes de dejarse seducir por los sabores de la Riviera Maya, ya sea descubriendo el proceso artesanal de cocinar maíz o haciendo tortillas a mano por medio de la nixtamalización en The Nixtamal Journey, o explorando los orígenes, métodos y perfiles químicos del agave para hacer tequila, mezcal y sotol en The Journey Around the Agave.

Maroma es el único hotel de lujo de la Riviera Maya con un certificado de turismo Starlight de la Organización Mundial del Turismo de la Naciones Unidas, y es el lugar ideal para disfrutar de las estrellas cada noche.

Un astrónomo puede ayudarle a situar las constelaciones mayas y a descubrir el papel del cielo estrellado en la vida cotidiana de los miembros de la antigua civilización. Una experiencia que no puede perderse y que se disfruta acompañada de vinos biodinámicos.

Para entrar en comunión con los tesoros de Yucatán, Maroma ofrece acceso a la barrera de coral más grande del hemisferio occidental para que los huéspedes puedan adentrarse en el mundo submarino con tours privados de esnórquel y de buceo con certificación PADI.

También pueden dirigirse a un cenote tranquilo y explorarlo a cielo abierto o con una excursión a través de una cueva subterránea.

UNA HISTORIA LOCAL DE SOSTENIBILIDAD

La larga historia de las colaboraciones de Maroma con organizaciones locales sigue con la Fundación Selva Maya y Mayahuum para proteger a la abeja melipona, en peligro de extinción y fundamental para la ecología de la península de Yucatán. Belmond ampliará su impacto a través de esta colaboración con Guerlain.

Algunas de las iniciativas son la expansión de las colmenas residentes, con el objetivo de alcanzar al menos las 100 colmenas nuevas para 2025, y la presentación de las iniciativas Guerlain’s Bee School y Women for Bees en las comunidades de Yucatán.

Como parte del programa, las mujeres criarán abejas en sus respectivas comunidades locales para preservar los conocimientos tradicionales y concientizar sobre esta antigua tradición.

Un apicultor realizará cursos en la propiedad para cuidar de las colmenas del Maroma, y los huéspedes pueden apuntarse a talleres sobre la importancia de la supervivencia de la especie y descubrir los beneficios medicinales y gastronómicos a través del spa y las experiencias culinarias.

Maroma se enorgullece de ser también miembro del programa EarthCheck, la primera certificación mundial y grupo asesor para reconocer las prácticas sostenibles de las organizaciones del sector turístico, en parte por sus medidas para aumentar la biodiversidad endémica.

El vivero de la propiedad produce más de dos mil plantas endémicas, algunas de las cuales están en peligro de extinción. El equipo del Maroma rescata plántulas de flora regional, como guano de costa, palma real, ceiba y ciricote, de la jungla que rodea el resort para aumentar su tasa de reproducción y supervivencia.

El hotel es también una importante zona de anidación y reproducción para el perico pecho azteca y el loro frente blanca, especies en peligro de extinción. Para ayudar a preservar estas especies endémicas en peligro de extinción, Maroma ha creado un completo programa de conservación que permite identificar y proteger los nidos y eclosiones de la propiedad, así como proporcionar un entorno más favorable a la reproducción.

El santuario de tortugas del Maroma también protege a las tortugas marinas blanca, boba, carey y laúd y ayuda a los bebés tortugas a llegar al océano.

CELEBRACIONES CINEMATOGRÁFICAS

Prepárese para disfrutar de celebraciones mágicas en nuestras zonas interiores y exteriores para eventos, como la nueva palapa con ventanales de suelo a techo, elegantes suelos de madera y terraza exterior para bailar bajo las estrellas.

La playa, las palmeras, los jardines, las piscinas y la jungla ofrecen el entorno perfecto para crear un evento de inspiración maya. También tiene la opción de privatizar el resort para hasta 200 invitados. Maroma se encuentra en un entorno atemporal, ideal para cualquier tipo de evento, como bodas, lunas de miel y retiros corporativos.

La propiedad ofrece un sinfín de actividades privadas personalizables, como experiencias gastronómicas en La Cantina, barbacoas en la playa, catas de vinos y de tequila, y deportes acuáticos.