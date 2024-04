Creamos una guía Glits si buscas tener vacaciones garantizadas en servicio y comfort, te compartimos la lista que debes tener en consideración para tus próximas vacaciones.

Brick Hotel, Ciudad de México, México en el corazón de la vibrante Ciudad de México, Brick Hotel se erige como un oasis de elegancia contemporánea y estilo refinado.

El recién nombrado chef ejecutivo, John Bertrand, tiene un compromiso apasionado con la creación de experiencias culinarias memorables, mezclando ingredientes locales con influencias globales para ofrecer una experiencia gastronómica verdaderamente única, celebrando la riqueza culinaria de México.

El hotel ha introducido nuevas experiencias culinarias como clases de cocina mexicana, cenas de maridaje de vinos y catas de mezcal. El Hotel Brick también organiza eventos mensuales de bienestar «Be Well» centrados en la relajación y el bienestar, en colaboración con los mejores estudios de pilates, instructores de yoga y expertos en bienestar.

Colibri Boutique Hotels: Durante casi 20 años, Colibri Boutique Hotel ha estado a la vanguardia de la responsabilidad medioambiental, social y de gobernanza. Toda la filosofía del grupo está pensada para retribuir al planeta y a las personas, lugares y cosas que habita.

Colibri emplea a una bióloga como Directora de Responsabilidad Social a tiempo completo, que ayuda a garantizar que todas las prácticas se ajusten a las normas más estrictas. El duro trabajo está siendo reconocido y Colibri se encuentra en las fases finales para obtener la certificación de la Agencia de Protección Medioambiental del estado de Quintana Roo. Este año, el grupo abrió una nueva propiedad, Lula Seaside Boutique Hotel, con un toque mediterráneo y un enfoque de bienestar, que pronto se añadirá a la cartera de SLH, uniéndose a sus otras propiedades SLH:

La Zebra, Tulum, México: anuncia la apertura de Frida’s Lounge, un nuevo y vibrante espacio inspirado en la icónica artista mexicana Frida Kahlo. Añade un nuevo nivel de estilo y diversión a la experiencia de los huéspedes, con una mezcla de zonas de estar interiores y exteriores, una distintiva piscina rosa y un swim up bar. Frida’s Lounge también está disponible para eventos privados. La Zebra también se enorgullece de presentar Street Food Sundays, un evento semanal que celebra los diversos sabores de la comida callejera de México. Los huéspedes pueden saborear un menú siempre cambiante con platos favoritos como tacos, pozole y tamales, mientras disfrutan de música en vivo y una presentación de baile que muestra la rica herencia cultural del país.

Mezzanine, Tulum, México: Celebrando su 20 aniversario, la propiedad de nueve habitaciones, ofrece estancias inolvidables y es famosa por su auténtica cocina tailandesa bajo el Chef Jakkree Putaruk, quien se unió al equipo en 2023. Mezzanine presentará próximamente un menú degustación tailandés, en el que los huéspedes podrán disfrutar de una comida especialmente elaborada por el chef Putaruk en un espacio privilegiado con vistas al mar. Esta experiencia única ofrece un entorno íntimo para que los grupos saboreen lo mejor de la cocina tailandesa mientras disfrutan de las impresionantes vistas de la costa de Tulum.

Mi Amor, Tulum, México: El hotel Mi Amor anuncia la llegada de su nuevo chef, José Luis Hinostroza. Hinostroza es más conocido como copropietario de Arca, incluido en la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina, y trae a nuestras mesas su pasión por la riqueza marinera de México. Ofrece un brunch todos los días y una cena romántica de cuatro platos servida en las rocas de Mi Amor, un apasionado asunto con un menú totalmente rojo. Mi Amor también se ha renovado, transformando el hotel en un patio de recreo inspirado en Acapulco Heyday. Las habitaciones rediseñadas son nidos de amor perfectos para parejas, que celebran el amor con cada detalle creado para el romanticismo.

Yemaya Reefs, Little Corn Island, Nicaragua: Yemaya Reefs estrenará pronto un nuevo espacio de spa, que ofrecerá tratamientos especiales para la isla, como envolturas rejuvenecedoras de cacao, perfectas para relajarse en nuestras duchas y bañeras al aire libre en la selva. El innovador gimnasio selvático del hotel añade un toque divertido a los entrenamientos con pesas rústicas, mientras que los florecientes jardines siguen reforzando su concepto de la granja a la mesa, llevando lo mejor de la isla a los platos de los huéspedes. Yemaya también ha remodelado su shala de yoga, creando el refugio perfecto para un feliz retiro en la isla.

La Casa Que Canta, Zihuatanejo, México: Fue el primer miembro de LATAM y el Caribe que se unió a SLH en 1992. Situado en lo alto del acantilado que domina la bahía de Zihuatanejo, ofrece unas vistas extraordinarias y una fabulosa sensación de paz y tranquilidad. La arquitectura tradicional del hotel y su excepcional servicio recrean el ambiente íntimo de una hacienda. Cuenta con veinticinco suites, con terrazas y vistas al mar, una piscina infinita, una piscina de agua salada, gimnasio y un exclusivo spa de Clarins. El restaurante de cocina tradicional mexicana ofrece especialidades de mariscos, pescados y productos orgánicos que ofrece la tierra de Zihuatanejo.

La Valise México, Ciudad de México, México: Ha alcanzado un hito significativo en 2024, celebrando su décimo aniversario desde su establecimiento en 2014. Simultáneamente, La Valise se complace en anunciar su expansión, que incluye cinco nuevas suites, un espacio dedicado al bienestar, el innovador concepto Piscinema y la introducción de La Valise Café.

La Valise San Miguel, San Miguel de Allende, México: Dio la bienvenida a sus primeros huéspedes en 2022, ofreciendo seis suites distintivas centradas alrededor de un sereno jardín zen. Los huéspedes pueden disfrutar de comodidades que incluyen una amplia piscina, un jacuzzi y una azotea privada que ofrece vistas inigualables del encantador pueblo colonial, incluida su icónica capilla.

La Valise Tulum, Tulum México: Comenzó a operar en 2016, ofreciendo una propiedad frente al mar con 11 lujosas suites. En 2023, se lanzó La Valise Jungle Side, agregando 11 suites adicionales con un enfoque central en el núcleo de la propiedad e introduciendo La Valise SPA.

Movich Casa del Alférez, Cali, Colombia: Se erige como un encantador hotel boutique de estilo colonial enclavado en la exclusiva zona de Granada. En su interior, La María, un exquisito restaurante de cocina de autor, mezcla con maestría ingredientes regionales con técnicas culinarias internacionales para elaborar platos únicos e inolvidables. Un ejemplo de ello es la lulada de marisco, que combina los sabores del Pacífico colombiano con su abundancia de marisco y el emblemático lulo del valle. El hotel se renovará a finales de este año para ofrecer aún más comodidades y servicios.

Movich Cartagena de Indias, Cartagena de Indias, Colombia: Situado en la encantadora ciudad colonial de Cartagena, es un hotel boutique que combina la arquitectura tradicional con un ambiente contemporáneo. El recientemente renovado Rooftop, aclamado a nivel nacional por su vista panorámica de 360° de la histórica ciudad amurallada de Cartagena, ofrece nuevas experiencias para sumergirse en uno de los destinos más hermosos de Colombia.

Combinando técnicas culinarias vanguardistas y tradicionales, el hotel ofrece un viaje gastronómico distintivo que honra tanto la alta cocina internacional como las delicias locales. El menú incluye platos inspirados en los exóticos ingredientes de la región, como el tartar de pulpo con guayaba ácida y yuca, o las croquetas de cangrejo con queso 7 cueros y crema agria costera ahumada.

Rio Perdido, Bagaces, Costa Rica: El prestigioso hotel boutique de lujo ecológico de Costa Rica, Río Perdido, anuncia la incorporación de ocho bungalows West meticulosamente elaborados a su extensa propiedad de 1.500 acres. Los nuevos bungalows, un paraíso de lujo sostenible enclavado en la exuberante selva de la cordillera volcánica de Guanacaste, están estratégicamente situados cerca del Cañón del Río Blanco y ofrecen una serena conexión con la naturaleza a los amantes del bienestar y los viajeros de aventura con mentalidad sostenible.

Los emblemáticos Bungalows Oeste cuentan con una sofisticada pero discreta distribución de casi 950 pies cuadrados y se unen a otros 30 Bungalows Centro y Este repartidos a lo largo del 1% de los terrenos protegidos. Los West Bungalows combinan el lujo y el diseño ecológico con amplios interiores y servicios privados como duchas al aire libre y bañeras exteriores diseñadas a medida con agua procedente directamente de las fuentes termales de la propiedad, cenas en la habitación y mucho más.

South Bank, Providenciales, Islas Turcas y Caicos (apertura en noviembre de 2024): El nuevo e icónico complejo de lujo frente al mar y puerto deportivo de Grace Bay Resorts acepta reservas para estancias a partir del 1 de noviembre de 2024. El primer complejo turístico y puerto deportivo de su clase se extiende a lo largo de 31 acres de pintoresca fachada oceánica en los bancos de las Caicos.

Este complejo turístico y puerto deportivo frente al mar, el primero de su clase, se extiende a lo largo de 31 acres y 2.200 pies de frente al mar en los pintorescos bancos de las Caicos, y cuenta con 92 villas y casas-barco de uno a seis dormitorios. Cuenta con cuatro barrios distintos frente al mar: The Boathouses, The Lagoon, Ocean Estates y Arc. Cada uno de ellos cuenta con servicios de primera clase, una variedad de experiencias gastronómicas distintas y la primera laguna de baño alimentada por el océano de Turcas y Caicos, South Bank, que ofrece a los huéspedes un nuevo tipo de vida junto al océano.

Aquí, la conexión con el agua es más fuerte que una simple vista: desde el diseño que combina la arquitectura contemporánea y la belleza natural del océano hasta los elementos aventureros de la navegación y el yachting, cada elemento es un recordatorio de la presencia del agua.

Sublime Samana Hotel & Residences, Las Terranes, República Dominicana: Comprometido con la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad local, Sublime Samana se enorgullece de apoyar programas como Every Stay Gives Back de Kind Traveler, en el que los huéspedes generan un impacto positivo en la comunidad local donando 1 dólar por noche a The Dominican Joe Foundation. El año pasado, Sublime Samana tomó la iniciativa en un esfuerzo conmovedor de la comunidad para recoger material escolar muy necesario.

Con la ayuda de los huéspedes y el personal, que contribuyeron generosamente a la donación, fueron capaces de recoger un montón de suministros para hacer un impacto significativo y llevar sonrisas a los niños.

Debido a su éxito, la campaña de recogida de material escolar se convertirá en un acontecimiento anual. Otros esfuerzos notables de sostenibilidad incluyen ser defensores y mentores del empoderamiento de la mujer y la igualdad de género ofreciendo programas y clases al personal del hotel y a empresas locales propiedad de mujeres; el hotel contrata localmente, el 95% del personal del hotel es de los alrededores.

Todos Santos Hotel Boutique, Todos Santos, México: Ubicado en el oasis escondido del primer Pueblo Mágico de Baja California en México, se encuentra el Todos Santos Boutique Hotel. Como miembro de Small Luxury Hotels of the World, este hotel boutique de 10 llaves, ubicado dentro de una finca histórica magistralmente renovada, ofrece a los huéspedes una escapada exclusivamente íntima y ultra lujosa, destacada por un servicio experto y comodidades elevadas. La propiedad combina el estilo moderno con la elegancia tradicional mientras celebra la belleza natural del área.

Cada una de las 10 suites está diseñada de forma única, con detalles lujosos, muebles seleccionados y murales pintados a mano únicos en cada habitación que cuentan la historia de Baja, México. Los huéspedes pueden disfrutar de una piscina climatizada aislada, una terraza en la azotea, una bodega de vinos expertamente seleccionada y una selección de destinos para beber y cenar.