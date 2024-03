Donovan Carrillo alcanza puntaje histórico en Final del Campeonato Mundial

El patinador mexicano, Donovan Carrillo, lo volvió a hacer, superó su mejor puntaje en el Programa Libre del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre hielo de Montreal 2024 y de esta forma cerró su participación en la temporada 2023-2024 rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

El patinador mexicano, Donovan Carrillo, lo volvió a hacer, superó su mejor puntaje en el Programa Libre del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre hielo de Montreal 2024 y de esta forma cerró su participación en la temporada 2023-2024 rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Donovan Carrillo saltó a la pista con una rutina al ritmo de “Bésame mucho” de Pedro Infante, con la que recibió así un puntaje de 152.48 unidades, el más alto de su carrera, mucho más que el logrado en el Programa Corto, con el que avanzó a la Final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico.

“Esta es la competencia que más he disfrutado en mi vida y quiero conservar este sentimiento en mi corazón para siempre. Quiero agradecer mucho a todo el público que me apoyó en las gradas, me esforzaré mucho más en los próximos años y ya quiero ver lo que tengo enfrente de mi camino”, señaló para Golden Skate tras su participación.

El primer lugar se lo llevó el estadounidense, Ilia Malnin, con 227.79 puntos. Fueron un total de 22 competidores los que se presentaron en el Programa Libre de Montreal 2024 este sábado 23 de marzo.

“Solo quiero mejorar más y eso es por lo que me mudé a Canadá. Estoy muy agradecido con mis coaches que, más que eso, son mentores de vida”, añadió Donovan Carrillo, quien se seguirá preparando rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Donovan Carrillo y la música mexicana

El patinador mexicano no ha dudado en participar honrando a su país, desde canciones de mariachi, hasta de músicos como Juan Gabriel y el guitarrista Carlos Santana.

En esta ocasión utilizó la canción, “Bésame mucho”, en su versión en inglés, interpretada de esa forma por Pedro Infante para la película “A toda máquina” de 1951.