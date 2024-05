Los nueve Villages de The Bicester Collection en Europa florecen esta primavera con la apertura de nuevas marcas, tentadoras opciones gastronómicas, exposiciones de arte e instalaciones florales, que crean el marco perfecto para un idílico día de compras.

Estas nuevas ofertas excepcionales se ven reforzadas por la hospitalidad y los servicios característicos de The Bicester Collection, junto con su incomparable selección de las mejores marcas del mundo a los mejores precios del mundo. Convierta su escapada primaveral en un viaje memorable lleno de lujo, estilo y experiencias extraordinarias.

Un lienzo para la creatividad en The Bicester Collection

Los Villages de España, Reino Unido y Bélgica proporcionan una plataforma apasionante para un programa de instalaciones artísticas y exposiciones de artistas icónicos y contemporáneos, que ofrecen a los huéspedes una experiencia cautivadora en la intersección del arte y la moda.

El 19 de marzo, La Roca Village, en Barcelona, inauguró un programa de exposiciones de un año de duración dedicado a Gala Dalí, una figura oculta del movimiento artístico surrealista que influyó en la obra de artistas emblemáticos como Max Ernst, Man Ray, Paul Éluard y, por supuesto, su marido, Salvador Dalí. Ahora abierta al público en el Castillo de Púbol y La Roca Village, la exposición redefine el legado de Gala a través de su archivo de moda.

Los visitantes del Castillo de Púbol, la fortaleza de Girona construida por Salvador Dalí como santuario de su musa, podrán descubrir 24 piezas de moda clave de la colección personal de Gala, entre las que se incluyen diseños de Christian Dior y Elsa Schiaparelli, así como trajes de Givenchy y Jeanne Lanvin.

Los visitantes de La Roca Village podrán redescubrir a Gala Dalí con las nuevas interpretaciones de artistas contemporáneos locales, incluida una instalación artística de gran formato del fotógrafo Jordi Bernadó, mientras que la ilustradora Carla Fuentes reimagina a la musa como una fuerza creativa moderna e influyente en grandes fachadas a lo largo de los bulevares.

Maasmechelen Village, en Bruselas, ha puesto en marcha una colaboración única con el célebre paisajista belga Jean-Louis Muller, que ha transformado el Village en un oasis botánico bajo el lema «La moda es nuestra naturaleza».

En homenaje al único parque nacional de Bélgica, Hoge Kempen, que rodea Maasmechelen Village, Muller ha utilizado ramitas de abedul procedentes de los alrededores para crear una construcción natural en torno a la versión de seis metros de altura del emblemático Manneken Pis de Bruselas, que se alza en el centro del Village.

Del 1 de abril a finales de septiembre, Muller creará una terraza natural para disfrute de los huéspedes en colaboración con el innovador estudio de cerámica Atelier Vierkant.

Las Rozas Village, Madrid, se ha transformado en una galería de arte al aire libre, ofreciendo ‘Amor eterno’ en sus bulevares a través de un conjunto de instalaciones, especialmente creadas por la artista contemporánea Noemí Iglesias, hasta finales de abril.

Este proyecto artístico incluye piezas como Emotional Rescue, una instalación compuesta por diez flores de loto impresas en 3D, y He Loves Me, He Loves Me Not, con 437 flores de porcelana sin cocer hechas a mano.

El Village también acogerá hasta el 28 de abril la pieza Love Me Fast, que inspiró la exposición individual de Iglesias en el Museo Nacional Thyssen Bornemisza de Madrid y que se presenta en colaboración con Las Rozas Village, inspirándose en el concepto del amor romántico en la era de las redes sociales.

En el Reino Unido, Bicester Village y el palacio de Blenheim han unido fuerzas con algunos de los diseñadores y marcas de moda más emblemáticos de Gran Bretaña para crear «Iconos de la moda británica», la mayor exposición en los 300 años de historia del palacio de Blenheim, que estará abierta al público del 23 de marzo al 30 de junio.

Cuando visiten el palacio, los huéspedes podrán disfrutar de una exposición de moda de categoría mundial con diseños y muestras de la difunta Dame Vivienne Westwood, Jean Muir, Terry de Havilland, Bruce Oldfield, Turnbull & Asser, Zandra Rhodes, Lulu Guinness, Barbour, Alice Temperley, Stella McCartney y Stephen Jones Millinery para Christian Dior.

El palacio de Blenheim también ha colaborado estrechamente con algunos de los diseñadores para celebrar el 150 aniversario del nacimiento de Sir Winston Churchill, que tuvo lugar en el palacio.

Emocionantes Nuevas Aperturas

Este mes, Bicester Village, en Londres, ha añadido un nuevo y atractivo restaurante a su oferta gastronómica con la apertura de Ottolenghi. El emblemático chef Yotam Ottolenghi trae al Village sus apreciados sabores de Oriente Medio, con su primer restaurante fuera de Londres.

Junto a Cecconi’s, Shan Shui y La Tua Pasta, Ottolenghi ofrecerá durante todo el día un menú de delicias culinarias que van desde pasteles daneses de halva y chocolate hasta berenjenas asadas con yogur de azafrán y shakshuka.

En la Isla Esmeralda, Kildare Village, Dublín, acoge esta temporada la apertura de cuatro nuevas boutiques: GANT, Hackett London, Columbia y K-Way.

Estas nuevas aperturas se suman a la colección del Village, que cuenta con más de 120 marcas irlandesas e internacionales de renombre mundial, y K-Way se convierte en la primera tienda de esta marca de culto de ropa de abrigo en Irlanda. La experiencia de compra en Kildare Village sigue evolucionando y ofrece algo nuevo para todo el mundo, desde moda de tendencia hasta artículos esenciales para el aire libre.