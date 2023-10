Innovación y creatividad en la jungla Maya

En el corazón de la selva maya, emerge la AZULIK City of Arts en Uh May, México. Este espacio ahora alberga la sede central de Roth Architecture y The Temple, un epicentro de innovación y tecnología.

Fundado en 2017, el estudio se dedica a la creación de espacios arquitectónicos e interiores que fusionan ancestralidad, naturaleza y arte.

El FabLab, un espacio creativo dentro de AZULIK, fusiona las antiguas artesanías con diseños contemporáneos y tecnologías vanguardistas.

Equipado con impresoras 3D, cortadoras láser y otras herramientas de fabricación digital, este espacio es el epicentro de la experimentación. Esta iniciativa no solo impacta localmente, sino que también se conecta globalmente, uniendo a mentes creativas de todo el mundo.

El complejo de Roth Architecture y The Temple se integra en el entorno de la jungla con formas orgánicas y ventanales que dejan ver patrones computacionales increíbles. Este diseño dinámico es el reflejo del enfoque innovador del equipo hacia la materialidad y las técnicas de construcción.

Cada espacio interior, desde oficinas de planta abierta hasta laboratorios de experimentos, combinan lo primitivo y lo tecnológico, creando un ambiente único.

Dentro de estas paredes blancas y formas orgánicas, la magia sucede: las ideas se convierten en realidad. El contraste entre lo ancestral y lo futurista crean un flujo creativo. «A través del FabLab y el uso de tecnología, podemos crear nuestras propias herramientas e incorporar nuevos materiales, electrónicos, programación y fabricación digital en el desarrollo de prototipos físicos y digitales.», concluyó el estudio.