Hay destinos que invitan a cambiar el ritmo, dejar atrás las prisas y descubrir otra forma de viajar. Zanzíbar, frente a la costa de Tanzania, es uno de ellos. Sus playas de arena blanca, aguas turquesas y paisajes tropicales conviven con una herencia cultural en la que convergen influencias africanas, árabes y asiáticas. En este escenario, Iberostar Beachfront Resorts presenta Iberostar Selection Zanzíbar 5*, su primer hotel en Tanzania y una nueva propuesta para quienes buscan experiencias de lujo frente al océano Índico.

Ubicado en Muyuni Beach, con vistas privilegiadas a la isla de Mnemba, el resort cuenta con 358 suites diseñadas para distintos estilos de viaje. La oferta contempla Junior Suites con vistas al mar, alojamientos con acceso directo a la piscina, suites familiares y opciones con alberca privada. Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, incorpora Star Prestige, el concepto de Iberostar que ofrece categorías superiores de alojamiento, espacios privados de descanso y servicio de bar.

La filosofía que da identidad al hotel es pole pole , una expresión en suajili que significa «despacio, despacio» y que representa una invitación a disfrutar cada momento sin prisas. Esta idea se refleja en una propuesta que integra descanso, bienestar y actividades al aire libre, con acceso directo a la playa, piscinas infinity, spa, gimnasio y canchas de tenis y pádel.

Diseño con identidad local

La experiencia también encuentra inspiración en la riqueza cultural de Zanzíbar. Uno de los detalles más interesantes del proyecto es su colaboración con Doreen Mashika, diseñadora tanzana establecida en la isla, cuyas creaciones textiles forman parte de la decoración de algunas suites.

Su propuesta creativa fusiona estampados, técnicas y motivos tradicionales africanos, como los patrones kanga de la cultura suajili, con siluetas contemporáneas. Una colaboración que incorpora referencias de la identidad local al diseño del resort y acerca a los huéspedes a la tradición artesanal de Tanzania.

Un recorrido gastronómico por la isla de las especias

Conocida como la isla de las especias, Zanzíbar posee una tradición culinaria marcada por la diversidad de ingredientes y las influencias culturales que han definido su historia. Esta riqueza se traduce en la propuesta gastronómica del hotel, que reúne seis restaurantes con distintas experiencias culinarias.

La oferta incluye Salt & Cut, especializado en preparaciones a la parrilla; ALMAR Beach Social Lounge, que combina sabores mediterráneos y locales; Rasa, con inspiración india; Tsukiji, dedicado a la cocina asiática; Emilia, de gastronomía italiana, y Karibu, con un buffet internacional.

A ellos se suma Star Café, donde los huéspedes pueden disfrutar de café de especialidad de origen tanzano, en colaboración con Asili Goods Tribe, una iniciativa que trabaja en apoyo de las comunidades locales de Zanzíbar. El resort también cuenta con distintos bares y aperitivos disponibles las 24 horas.

Naturaleza, aventura y cultura más allá del resort

Aunque sus playas son uno de los principales atractivos, Zanzíbar ofrece mucho más que días de descanso junto al mar. Desde Iberostar Selection Zanzíbar es posible organizar experiencias para descubrir los arrecifes de coral y las aguas cristalinas de la cercana isla de Mnemba, reconocida por sus posibilidades para practicar buceo.

Para las familias, el hotel incorpora Star Camp, el programa infantil de Iberostar con actividades inspiradas en la biodiversidad y las tradiciones locales, además de Aquafun, un espacio acuático con piscina infantil y parque de agua.

Fuera del resort, el destino invita a recorrer Stone Town, su histórica ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; visitar las tradicionales plantaciones de especias o explorar el bosque de Jozani, conocido por su riqueza natural.

Una nueva ruta para los viajeros mexicanos

Zanzíbar también representa una alternativa para quienes desean complementar un safari por Tanzania con unos días de descanso frente al océano Índico, así como para parejas que buscan un escenario diferente para una luna de miel.

Desde México, el destino puede alcanzarse mediante conexiones en Europa, Medio Oriente o África, con aerolíneas como Turkish Airlines, Qatar Airways, Emirates y Ethiopian Airlines. El trayecto puede tomar entre 25 y 30 horas, dependiendo de la ruta y las escalas. Desde el Aeropuerto Internacional de Zanzíbar, el hotel se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros.

Con esta apertura, Iberostar Beachfront Resorts amplía su presencia internacional y suma Tanzania a su portafolio de destinos. Iberostar Selection Zanzíbar propone así una manera de descubrir África oriental en la que la hospitalidad, la gastronomía, el bienestar y el encuentro con la cultura local se integran en una estancia frente a uno de los paisajes más atractivos del océano Índico.