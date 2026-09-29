Hay cenas que se disfrutan por su propuesta gastronómica y otras que, además, dejan algo más en la mesa. Este 1 de octubre, Dinner in Pink regresa por séptimo año para reunir cocina, hospitalidad y solidaridad en una velada a beneficio de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama.

Una mesa con talento femenino

El Hotel Marquis Reforma será el escenario de esta nueva edición, donde cinco figuras de la gastronomía unirán talento para crear un menú degustación inspirado en los matices del rosa.

Las chefs Pía Quintana, Mara Carrillo, Lucía Cañas y Mariana Valencia compartirán cocina con Josué Rodríguez, chef ejecutivo del hotel anfitrión. Juntos llevarán a la mesa una propuesta que busca celebrar la vida, la creatividad y la resiliencia de las mujeres a través de los sabores.

La cena forma parte de las actividades de concientización alrededor del cáncer de mama y propone una manera distinta de acercarse a esta causa: desde el placer de compartir una mesa y descubrir el trabajo de algunas de las mujeres que dan forma a la gastronomía mexicana.

Una cena que se convierte en apoyo

Detrás de Dinner in Pink existe un propósito que va más allá de la experiencia culinaria. Los fondos recaudados durante la velada serán destinados a Fundación Alma, organización que desde 2009 apoya a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama mediante cirugías de reconstrucción mamaria y prótesis externas.

Bajo la dirección de la Dra. Rina Gitler, la fundación busca que la reconstrucción mamaria sea considerada parte integral del proceso de recuperación y no un procedimiento secundario.

De esta manera, cada platillo servido y cada participación durante la noche se suman a una causa que busca contribuir a la recuperación física y emocional de sus beneficiarias.

La subasta que pondrá a prueba a los invitados

La gastronomía será solo una parte de la experiencia. Durante la noche también se realizará una subasta con causa, nuevamente conducida por Memo Martínez.

Estancias de hotel, piezas de arte, viajes y experiencias especiales estarán entre los artículos por los que podrán pujar los asistentes. El atractivo de la subasta estará precisamente en esa posibilidad de convertir una experiencia personal en una contribución para alguien más.

A lo largo de sus siete ediciones, Dinner in Pink ha construido un encuentro en el que gastronomía, hotelería y solidaridad comparten espacio. La iniciativa de Food and Travel México parte de una idea sencilla: una buena mesa también puede ser un punto de partida para generar cambios.

En esta edición, la experiencia contará con el respaldo de Agua Franca, Anfitrión de Vinos, Dolores Premium, Goyo’s, EssilorLuxottica, Gapa Foodservice, Koblenz, Lillet L’aperitif, Mezcal Destreza, Persol y Tequilife, marcas que se suman a la celebración y al propósito de la noche.

El rosa como símbolo de una noche especial

El próximo 1 de octubre, el Hotel Marquis Reforma recibirá a chefs, invitados y aliados para una cena en la que el rosa será mucho más que un código de vestimenta o un elemento visual: será el hilo conductor de una experiencia dedicada a la concientización y al apoyo de mujeres que han atravesado el cáncer de mama.

Una noche para sentarse a la mesa, descubrir nuevas propuestas gastronómicas y recordar que, en ocasiones, compartir una experiencia también puede convertirse en una forma de ayudar.