Texto de Emilio Farfan

Julio es el mes que marca el inicio de la esperada temporada de los Chiles en Nogada y la chef Gaby Ruiz no se quiso quedar atrás, así que a pesar de no ser un platillo muy cercano a ella y a su background o haber culinario, ya que ella es tabasqueña de nacimiento y ‘de hueso colorado’, por fin decidió hacer la prueba y como dice ella: ‘total, con intentarlo vale la pena’ y no se equivocó.

Una vez más ha demostrado que se las sabe de todas, todas. Su gran talento, experiencia y disposición para la buena cocina le permite desarrollar un quehacer culinario fuera de serie.

No te pierdas su muy personal receta para elaborar este platillo, tan poblano y a su vez tan representativo de la alta cocina mexicana en el restaurante Carmela y Sal en Lomas Virreyes, del cual es ella propietaria y chef de cuisine permanente.

Te va a encantar el suntuoso relleno que elabora concienzudamente con ingredientes de primera calidad y con una sazón tan peculiar, que no en vano la ha convertido en una joven estrella en el firmamento gastronómico.

Para empezar, te recomendamos como entrada unas tostaditas de falso ceviche y de tinga, que no llevan ni pescado ni carne, sino ¡coco! Te vas a quedar con la boca abierta y el paladar contento. Gaby ha desarrollado una técnica para trabajar ciertos ingredientes que pueden sustituir a la proteína animal con un resultado sorprendente y una textura que jurarías que estás comiendo un jurel en ceviche o una tinga tradicional de res o de pollo.

Y volviendo al tema que nos ocupa, o sea el Chile en Nogada, Gaby nos compartió que hizo muchos intentos, muchas pruebas hasta que quedó convencida de que su versión no le pide nada a la receta original que crearon las religiosas poblanas en honor de Don Agustín de Iturbide, el primer y único

emperador mexicano en la historia.

Y en verdad le quedaron inigualables, una nogada fresca, rica en notas tenues de la nuez de castilla, el queso de cabra de buena calidad y el toque preciso del jerez que enriquece la cremosa mezcla de la blanca salsa.

El relleno abundante en frutos secos, la manzana, durazno, la carne especiada y guisada a conciencia te hará recordar esos sabores que a las abuelas les quedaban tan bien en cualquier plato que agasajaba a toda la familia.

Así que no te pierdas la oportunidad de probar los Chiles en Nogada de Carmela y Sal, te espera una grata experiencia de sabor y disfrute máximo.

Carmela y Sal

Pedregal 24, Lomas Virreyes

55 7600 1280