Del 16 al 18 de octubre, Galería Alterna será sede de una experiencia que celebra la diversidad vegetal, el diseño y el consumo consciente, con una selección de plantas, propuestas artísticas, música en vivo y gastronomía en la Ciudad de México.

En un momento en el que conectar con la naturaleza se ha convertido en una prioridad dentro del diseño de interiores y los estilos de vida contemporáneos, Vivero Boutique llega a la Ciudad de México con una propuesta que invita a redescubrir el universo vegetal desde una perspectiva estética, cultural y consciente.

Del 16 al 18 de octubre de 2026, Galería Alterna, ubicada en Prado Sur 125, abrirá sus puertas a este pop-up vegetal itinerante, creado por Carla Hernández y Selene Patlán, también organizadoras del Festival de Macetas. Después de la buena respuesta de su edición anterior, celebrada en Estudios Maravilla, ambas presentan un encuentro que amplía la conversación en torno a las plantas, integrando diseño, arte contemporáneo y experiencias culturales.

Más que un mercado de plantas, Vivero Boutique propone una experiencia para descubrir nuevas formas de integrar la naturaleza a los espacios cotidianos, desde pequeños rincones interiores hasta terrazas y jardines urbanos.

Una nueva forma de entender las plantas y el diseño

La propuesta parte de una idea esencial: las plantas son mucho más que un elemento decorativo. Cada especie tiene un origen, necesidades particulares y una relación específica con el entorno en el que crece. Bajo esta premisa, Vivero Boutique reunirá una selección de plantas, especies nativas, tierras productivas y macetas de distintos creadores, con el propósito de acercar al público al conocimiento vegetal y fomentar decisiones de compra más informadas.

La curaduría busca mostrar cómo elegir las especies adecuadas según las condiciones de cada espacio, considerando aspectos como la exposición solar, la semisombra y los requerimientos de crecimiento. El objetivo es promover una mayor diversidad vegetal y contribuir a la creación de jardines más saludables, incluso en superficies reducidas.

Esta visión conecta con una manera de habitar los espacios en la que la estética convive con la funcionalidad y el respeto por los ecosistemas. Elegir una planta, entender sus necesidades y encontrar la maceta que mejor se adapte a ella se convierte así en parte de una experiencia que combina conocimiento, diseño y sensibilidad por el entorno natural.

Arte contemporáneo, música y gastronomía

La experiencia se extenderá más allá del universo vegetal con una programación que invita a recorrer la galería, descubrir propuestas artísticas y disfrutar de un ambiente relajado entre amigos y familia.

En el apartado gastronómico, Cocina de Humo acompañará las jornadas con una propuesta pensada para disfrutar de la visita en un entorno rodeado de vegetación.

La música también tendrá un papel destacado. El viernes, Gabbo Solís ofrecerá un espectáculo como imitador de José José; el sábado, DJ Chato estará a cargo de un DJ set, mientras que el paisajista Hugo Sánchez Music aportará la selección musical durante los tres días del encuentro. El domingo, la artista Karla Leyva cerrará la programación con un performance sonoro.

La oferta artística tendrá como escenario Galería Alterna, que presentará dos propuestas expositivas. La primera será un solo show de Beatriz Simón, artista visual mexicana cuya práctica se centra principalmente en la pintura y la abstracción. La exposición reúne nueve obras, con once pinturas en total, incluidos dos dípticos, realizadas mediante técnicas mixtas.

A esta muestra se sumará Mirror, una exposición colectiva con obras de Cecilia Cervantes, Miguel Ángel Carrera, Pilar de Ariño y Sarah Philouze. La propuesta explora las relaciones entre repetición y diferencia a través de distintas aproximaciones artísticas.

La convivencia entre estas exposiciones y la selección vegetal invita a observar los vínculos entre naturaleza, espacio y expresión artística, y a descubrir cómo los objetos, las plantas y las obras que elegimos incorporar a nuestro entorno pueden transformar la manera en que lo habitamos.

Diseño y artesanía: los proyectos detrás de Vivero Boutique

El encuentro también reunirá a una comunidad de artesanos, diseñadores y marcas vinculadas con el universo de las macetas y la cultura vegetal. Entre los participantes estarán los artesanos David Hernández, Florencia Ocampo, Ilcia Hernández e Isaac García, junto con proyectos como 1050° Cooperativa, Dealer de Macetas, Eje Cinco, Endaró, Estudio Fangoso, Jacinto Galería Viva, Piedra Fuego, Tam Tam, Terraluz y Yinztlics.

Esta selección refleja el interés por reunir propuestas que dialogan con el diseño, los materiales y los procesos creativos, ampliando las posibilidades de integrar piezas artesanales y elementos naturales a los espacios contemporáneos.

Con esta combinación de naturaleza, arte, música y gastronomía, Vivero Boutique busca consolidarse como un punto de encuentro para quienes disfrutan del diseño, la cultura y las experiencias que conectan con el entorno. Una invitación a explorar nuevas formas de llevar el verde a casa y descubrir el valor de elegir cada especie con intención.

Todo lo que debes saber sobre Vivero Boutique