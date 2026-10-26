Entre jardines andaluces, villas privadas, gastronomía de autor y atardeceres frente al mar, Puente Romano Marbella invita a descubrir otra faceta de la Costa del Sol, donde el lujo se disfruta sin prisas y al aire libre.

Hay destinos que invitan a bajar el ritmo y disfrutar de los pequeños placeres. En Marbella, el otoño ofrece precisamente eso: días templados, tardes luminosas y la posibilidad de vivir el Mediterráneo lejos del bullicio de la temporada alta. En este escenario, Puente Romano Marbella propone una escapada en la que el bienestar, la privacidad y la gastronomía se convierten en parte esencial de la experiencia.

Ubicado frente al mar, en el corazón de la Costa del Sol, este resort de cinco estrellas combina la arquitectura inspirada en los pueblos blancos andaluces con jardines exuberantes, terrazas abiertas y espacios que invitan a recorrerlo sin una agenda fija. Aquí, el día puede comenzar con un desayuno al aire libre, continuar con una caminata junto al Mediterráneo y terminar con una cena bajo las estrellas.

La propuesta es sencilla: disfrutar Marbella a otro ritmo, dejando que el paisaje y el clima marquen el plan.

Villas privadas para disfrutar sin horarios

Para quienes buscan una estancia más íntima, Puente Romano Villa Collection ofrece una alternativa que combina la privacidad de una residencia con los servicios de un resort de lujo.

Entre sus opciones destaca La Serrana, una villa con amplios jardines, terrazas y espacios exteriores pensados para compartir momentos en pareja, con amigos o en familia. La experiencia se construye alrededor de detalles cotidianos: tomar un café al sol, leer al aire libre o disfrutar de un aperitivo mientras cae la tarde.

La estancia también puede personalizarse con propuestas diseñadas para disfrutarse sin salir de la villa. Entre ellas se encuentran los tratamientos de Six Senses en la terraza y las cenas privadas preparadas por un chef de Nobu, experiencias que llevan el bienestar y la gastronomía directamente a este espacio privado.

Más que llenar el itinerario de actividades, la invitación es encontrar tiempo para uno mismo y disfrutar de cada momento sin prisas.

Gastronomía con sabor mediterráneo

En Puente Romano Marbella, la experiencia también pasa por la mesa. La oferta gastronómica del resort reúne distintas propuestas para disfrutar del destino a través de sus sabores, ambientes y vistas.

Chiringuito invita a comer frente al mar en un ambiente relajado, mientras que Sea Grill ofrece una propuesta gastronómica de temporada en la que el entorno mediterráneo acompaña la experiencia.

Para quienes prefieren prolongar la velada, La Plaza se convierte en uno de los puntos de encuentro del resort. Inspirado en el ambiente de una plaza andaluza, este espacio reúne restaurantes, cócteles y música en un entorno que invita a pasar de la sobremesa a una noche más animada.

La variedad permite adaptar cada día al estado de ánimo: una comida junto al agua, una cena especial o una copa para cerrar la jornada.

El bienestar también se vive al aire libre

El otoño es una temporada ideal para reconectar con el entorno, y los espacios abiertos de Puente Romano forman parte de esa filosofía. Sus jardines y senderos invitan a caminar, disfrutar del clima y encontrar momentos de calma entre una actividad y otra.

La experiencia puede complementarse con tratamientos de bienestar, mientras que las terrazas y los espacios privados ofrecen rincones para descansar y disfrutar de la luz mediterránea.

Al final del día, el atardecer se convierte en uno de los grandes protagonistas. Los tonos dorados sobre el mar, la brisa y el ambiente relajado de la Costa del Sol crean el escenario perfecto para detenerse un momento y simplemente disfrutar del lugar.

Una escapada para descubrir Marbella de otra manera

Ya sea para una escapada romántica, unos días entre amigos o unas vacaciones familiares, el otoño permite descubrir una versión más pausada de Marbella. Las temperaturas suaves y la posibilidad de disfrutar de los espacios exteriores convierten esta época en una alternativa para quienes buscan combinar descanso, gastronomía y experiencias personalizadas.

En Puente Romano Marbella, el lujo no se limita a sus villas, restaurantes o servicios: también está en la libertad de decidir cómo vivir cada día. Un desayuno en la terraza, una comida frente al mar o una conversación que se extiende hasta el anochecer son parte de una experiencia que encuentra su atractivo en los detalles.

Porque, a veces, la mejor manera de conocer un destino es dejar espacio para la espontaneidad y permitir que cada momento encuentre su propio ritmo.

Más información y reservaciones: www.puenteromano.com

Instagram: @puenteromanoresort