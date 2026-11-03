Dos de las chefs más reconocidas de México protagonizarán “Misterios del Cacao”, una experiencia gastronómica de varios tiempos que explorará los sabores, aromas y raíces de uno de los ingredientes más emblemáticos de nuestra cultura.

La gastronomía mexicana siempre encuentra nuevas formas de contar su historia, y esta vez lo hará a través del cacao. El próximo 4 de noviembre, Pelota Mestiza, ubicado en el emblemático Frontón México, recibirá a dos grandes representantes de la cocina contemporánea: Lula Martín del Campo y Gaby Ruiz, quienes unirán su creatividad para dar vida a “Misterios del Cacao”, una cena especial que promete llevar este ingrediente mucho más allá del chocolate.

El encuentro forma parte de Noches de Libertad Creativa, una serie de experiencias culinarias en las que Lula Martín del Campo invita a chefs reconocidos a compartir su visión de la cocina, experimentar con productos mexicanos y crear propuestas que celebran la diversidad gastronómica del país.

En esta edición, el cacao será el hilo conductor de un menú degustación que recorrerá sus posibilidades culinarias, desde preparaciones saladas hasta un cierre dulce, con combinaciones inesperadas y guiños a las tradiciones del sureste mexicano.

Dos chefs, una misma pasión por los ingredientes mexicanos

La colaboración reúne dos personalidades gastronómicas con estilos propios, pero con un interés compartido por preservar y reinterpretar los sabores de México.

Lula Martín del Campo, al frente de la propuesta culinaria de Pelota Mestiza, se ha distinguido por una cocina que reivindica ingredientes fundamentales como el maíz, el chile y el frijol. Su filosofía parte del respeto por las raíces mexicanas, con una mirada contemporánea que busca darles nuevas posibilidades.

Gaby Ruiz, por su parte, ha construido una identidad culinaria marcada por sus raíces tabasqueñas y su sensibilidad para combinar aromas, texturas e ingredientes. Su cocina encuentra inspiración en los sabores del sureste, una región estrechamente vinculada con la historia del cacao.

Juntas, las chefs proponen una exploración gastronómica que conecta tradición e innovación, demostrando que uno de los ingredientes más antiguos de nuestra cultura todavía tiene mucho por revelar.

Un menú degustación para descubrir los misterios del cacao

La experiencia estará compuesta por varios tiempos, diseñados para recorrer diferentes expresiones de la cocina mexicana y descubrir combinaciones poco convencionales.

La velada comenzará con tostitos acompañados de salpicón de coco, seguidos de una preparación de maíz tierno con manteca y sal de cacao, una primera aproximación a los contrastes que marcarán el menú.

Posteriormente llegará un ceviche de palmitos con yuca, chile manzano, limón y aceite rosa de bugambilia. El siguiente tiempo será una sopa de pasta herbal con jocoque y aceite de chile cascabel, donde los ingredientes tradicionales se encontrarán con notas frescas y especiadas.

Para el plato fuerte, las chefs presentarán short rib con chirmol, ayocotes, puré de plátano macho, pepinos con cúrcuma y cebolla morada encurtida. Una combinación que reúne sabores intensos, matices ácidos y elementos característicos de la cocina mexicana.

El final estará dedicado al ingrediente protagonista con el postre “El ritual del cacao y las especias”, acompañado de pastel de nuez. Una propuesta pensada para cerrar la experiencia con un homenaje a los aromas y sabores que han acompañado al cacao a lo largo de la historia.

El cacao: un ingrediente que cuenta la historia de México

Más allá de su presencia en la repostería y la chocolatería, el cacao tiene un profundo significado cultural para México. Su historia está ligada a las antiguas civilizaciones mesoamericanas, que lo incorporaron a sus tradiciones, ceremonias y formas de intercambio.

Su versatilidad también ha permitido que chefs contemporáneos exploren nuevas aplicaciones, integrándolo en preparaciones saladas, salsas, bebidas y propuestas de alta cocina.

Precisamente esa riqueza es la que Lula Martín del Campo y Gaby Ruiz buscan compartir en esta edición de Noches de Libertad Creativa: una invitación a descubrir el cacao desde distintas perspectivas y reconocer todo lo que puede aportar a la gastronomía actual.

Una cita gastronómica en el corazón de la Ciudad de México

Con iniciativas como esta, Pelota Mestiza apuesta por convertir la cocina en un espacio de encuentro entre distintas generaciones, técnicas y visiones culinarias. Más que una cena, el concepto busca generar un diálogo creativo entre chefs y acercar al público a nuevas interpretaciones de los ingredientes que forman parte de la identidad mexicana.

“Misterios del Cacao” se realizará el miércoles 4 de noviembre de 2026, a las 19:00 horas, en Pelota Mestiza, ubicado en el tercer piso del Frontón México.

Para los amantes de la gastronomía y quienes disfrutan descubrir experiencias culinarias diferentes, esta colaboración representa una oportunidad para acercarse al talento de dos chefs mexicanas a través de un menú que celebra la historia, la creatividad y el sabor de nuestro país.

Datos de la experiencia