Como cada inicio de año se dan a conocer las predicciones, nominaciones y por supuesto la selección de tendencias que veremos a lo largo de este 2022, dentro de todo esto entra el color que es parte importante en todo tipo de ámbitos como la moda y el diseño, aquí te decimos que hay detrás del Very Peri el nombre que lleva el nuevo Color of the Year 2022.

De la combinación de Azul y un violeta rojizo nace el PANTONE 17-3938 recién nombrado Very Peri que es un lila encendido en el que orbitará el PANTONE en tendencia para este año que esta iniciando, seguramente será frecuente verlo en combinaciones tanto en ropa, interiores como en publicidad.

Los encargados de elegir el color del año son expertos de El instituto de colores Pantone, que según afirman Very Peri fomenta la creatividad, en nuestro punto de vista es un color fresco y atrevido pero que con un buen manejo de combinaciones resulta muy atractivo y llamativo.

¿Qué opinan del color de este 2022?