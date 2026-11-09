Hay destinos que se disfrutan más cuando se recorren sin prisa. Turquía es uno de ellos: un país donde las grandes ciudades, los vestigios de antiguas civilizaciones y los paisajes de Anatolia se conectan a través de una geografía tan diversa como fascinante.

Para quienes llegan desde México, Turkish Airlines puede ser el punto de partida hacia Estambul. A partir de ahí comienza una travesía diferente, lejos de los itinerarios convencionales y con el ferrocarril como protagonista.

De Estambul hacia el corazón de Anatolia

Estambul suele ser la primera escala para descubrir Turquía. Entre mezquitas, palacios, mercados, restaurantes y barrios que se extienden entre Europa y Asia, la ciudad merece varios días antes de continuar hacia el interior del país.

Pero una vez que termina el ritmo de la capital, existe otra manera de descubrir Turquía: subir a un tren y dejar que el paisaje marque el paso.

Entre las experiencias ferroviarias más memorables se encuentra el Touristic Eastern Express, conocido en turco como Turistik Doğu Ekspresi. La ruta conecta Ankara con Kars a lo largo de más de 1,300 kilómetros y alrededor de 30 horas de recorrido.

Más que un medio de transporte, el tren se convierte en una experiencia en sí misma.

Un paisaje que cambia frente a los ojos

A medida que el convoy abandona Ankara, la geografía comienza a transformarse.

La meseta de Anatolia aparece primero como una sucesión de colinas y extensas llanuras. Poco a poco, el terreno se vuelve más accidentado y las montañas empiezan a dominar el horizonte.

El atractivo está precisamente en observar esa transformación sin necesidad de apresurarla. Las ventanas ofrecen una perspectiva privilegiada de pequeños pueblos, valles, ríos y paisajes rurales que difícilmente forman parte de las rutas turísticas tradicionales.

Durante el invierno, el escenario adquiere una dimensión especialmente espectacular. La nieve cubre las montañas y convierte el recorrido en una sucesión de paisajes blancos, mientras el tren continúa avanzando hacia el este.

Los compartimentos para dormir permiten disfrutar el trayecto durante varias horas y despertar en una región completamente distinta.

Paradas con historia y sabor

El recorrido incluye escalas en ciudades como Erzincan y Erzurum, donde el viaje puede convertirse temporalmente en una exploración cultural.

Mercados locales, mezquitas históricas, construcciones tradicionales y restaurantes permiten acercarse a una Turquía menos conocida y descubrir cómo las diferencias regionales también se expresan en la mesa.

La gastronomía de Anatolia es parte esencial de esta experiencia. Quesos, carnes, panes y preparaciones tradicionales cuentan la historia de las comunidades que habitan estas regiones y revelan una cocina marcada por siglos de intercambio cultural.

Kars, la recompensa al final de las vías

El recorrido culmina en Kars, una ciudad del extremo oriental de Turquía que conserva las huellas de las distintas culturas que han pasado por este territorio.

Su arquitectura refleja influencias armenias, otomanas y rusas, mientras sus calles y edificios de piedra le dan una personalidad muy distinta a la de Estambul o Ankara.

También es un destino gastronómico. Los quesos de Kars son algunos de los productos más reconocidos de la región y forman parte de una tradición culinaria que merece ser explorada con calma.

Pero uno de los grandes atractivos se encuentra fuera de la ciudad.

Un viaje hasta Ani

A poca distancia de Kars se encuentran las ruinas de Ani, antigua ciudad medieval situada junto a la frontera con Armenia y reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Sus murallas, iglesias y construcciones de piedra aparecen sobre una meseta abierta, rodeadas por un paisaje que acentúa la sensación de encontrarse ante una ciudad detenida en el tiempo.

Ani llegó a ser un importante centro comercial y cultural. Hoy, sus vestigios permiten reconstruir parte de la historia de una región que durante siglos estuvo marcada por el encuentro de distintas civilizaciones.

La elegancia de viajar despacio

Recorrer Turquía en tren plantea una forma distinta de entender el lujo. No necesariamente como sinónimo de exceso, sino como la posibilidad de disponer de tiempo para observar, detenerse y descubrir.

El Touristic Eastern Express ofrece precisamente eso: una pausa dentro de un viaje que normalmente podría resolverse en unas cuantas horas.

Entre Estambul y Kars, Turquía cambia de rostro una y otra vez. El paisaje se transforma, las ciudades cuentan historias diferentes y la gastronomía revela nuevas expresiones de una misma identidad.

Al final, quizá la verdadera recompensa no sea llegar a Kars, sino haber visto cómo el país se transforma lentamente frente a la ventana.