En el Centro Cultural Universitario de la UNAM, la chef Mariana Berg presenta “Cosecha de Muertos: Sabores que Prevalecen”, un menú de temporada que explora la riqueza del campo mexicano a través de ingredientes ancestrales, técnicas tradicionales y una mirada contemporánea a la cocina de origen.

En México, la memoria también se sirve a la mesa. Cada otoño, los aromas del maíz, el cacao, la calabaza y el cempasúchil evocan una de las tradiciones más significativas del país: el Día de Muertos. Este año, Tierra de Iyari, cocina mexicana, propone celebrar esta herencia a través de una experiencia que conecta gastronomía, identidad y biodiversidad.

Ubicado en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, en Ciudad de México, el restaurante presenta Cosecha de Muertos: Sabores que Prevalecen, un menú estacional creado bajo la dirección de la chef Mariana Berg. La propuesta recupera ingredientes del campo nacional, técnicas culinarias tradicionales y el valor simbólico de los productos que forman parte de la cultura alimentaria mexicana.

Más que una celebración gastronómica, la iniciativa plantea una reflexión sobre el origen de los alimentos y las comunidades que mantienen vivas las prácticas agrícolas tradicionales. Una experiencia que encuentra en el lujo de lo auténtico su principal atractivo: conocer la historia de México a través de sus sabores.

Cinco tiempos para descubrir la riqueza del campo mexicano

El menú de Cosecha de Muertos propone un recorrido de cinco tiempos en el que los ingredientes de temporada y las técnicas ancestrales adquieren protagonismo. La experiencia comienza con una ensalada de otoño elaborada con vegetales y frutas confitadas, seguida de la Crema Tierra Cálida, perfumada con hoja santa y cempasúchil, una flor estrechamente vinculada con los altares y rituales del Día de Muertos.

Como plato principal, la Gallina en Mole de Cempasúchil incorpora cacao de Guerrero en una interpretación que reúne sabores profundos y referencias ceremoniales. El recorrido continúa con el Toxtli, una preparación de conejo cocinado en penca de maguey con pulque y xoconostle, ingredientes que remiten a la diversidad de productos y técnicas de la cocina tradicional mexicana.

Para cerrar, Tierra Dulce combina tapioca y calabaza en un postre que mantiene el diálogo entre temporalidad, territorio y memoria.

La propuesta se complementa con dos especialidades artesanales que celebran el repertorio dulce de la temporada: pan de muerto bañado en ceniza de totomoxtle y pan de elote servido tibio con helado de vainilla y pétalos de cempasúchil. Dos creaciones que reinterpretan ingredientes tradicionales desde una perspectiva que privilegia el producto y su historia.

El maíz nativo como patrimonio vivo

En Tierra de Iyari, la experiencia culinaria está estrechamente ligada a la preservación de la biodiversidad. El restaurante trabaja con productores de Milpa Alta y el Ajusco, regiones fundamentales para comprender la permanencia de las prácticas agrícolas tradicionales en el entorno de Ciudad de México.

Con el respaldo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Fundación Semillas de Vida, el proyecto busca contribuir a la conservación de más de 64 razas nativas de maíz en riesgo, de acuerdo con la información compartida por el restaurante.

Esta filosofía también se refleja en el uso de técnicas como la nixtamalización con cal de piedra, la cocción en comal y vasijas de barro, así como el aprovechamiento integral de los ingredientes. Prácticas que forman parte de una herencia culinaria transmitida entre generaciones y que hoy cobran relevancia frente a los desafíos de la sostenibilidad alimentaria.

El trabajo directo con familias campesinas, además, busca fortalecer las economías locales y mantener el vínculo entre quienes cultivan la tierra y quienes transforman sus productos en experiencias gastronómicas.

En este contexto, el maíz deja de ser únicamente un ingrediente para convertirse en un símbolo de identidad, conocimiento agrícola y continuidad cultural.

Una despensa que recorre México

La identidad de Tierra de Iyari se construye a partir de ingredientes que representan distintas regiones del país. Además del maíz criollo, su cocina incorpora quesos Cotija de Michoacán, Ocosingo de Chiapas y de cabra de Puebla, así como cacao de Tabasco.

La propuesta también contempla bebidas artesanales, como el agua de xoconostle, y vinos procedentes de regiones vitivinícolas mexicanas como Querétaro y Parras, Coahuila. Esta selección amplía la experiencia más allá de los platillos y permite explorar la diversidad de productos que conforman el patrimonio gastronómico nacional.

El concepto Iyari, asociado con el corazón y la fuerza espiritual, resume la filosofía del restaurante: entender la cocina como un espacio de conexión entre la tierra, las personas y las tradiciones que dan sentido a una cultura.

Gastronomía y arte en el corazón de Ciudad Universitaria

La ubicación de Tierra de Iyari añade otra dimensión a la experiencia. Situado a un costado del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) y de la Sala Nezahualcóyotl, el restaurante forma parte de un entorno donde convergen artes visuales, música, danza y pensamiento contemporáneo.

La visita puede integrarse a un recorrido cultural por el Centro Cultural Universitario, convirtiendo la comida en una pausa para descubrir otra expresión del patrimonio mexicano. Para los viajeros interesados en experiencias locales con profundidad cultural, este encuentro entre arte y gastronomía ofrece una alternativa a los circuitos culinarios convencionales de la capital.

Con Cosecha de Muertos: Sabores que Prevalecen, Tierra de Iyari propone celebrar una tradición que trasciende el calendario y permanece viva en los ingredientes, los saberes y las comunidades que la hacen posible.

Una invitación a descubrir que la cocina mexicana también es memoria, biodiversidad y territorio; y que, en ocasiones, la experiencia más significativa consiste en volver al origen.