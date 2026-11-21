Inspirado en los matices cambiantes de Petra, este perfume explora la dualidad entre fuerza y delicadeza a través de una composición frutal, ambarada y amaderada, con la rosa búlgara como protagonista.

La perfumería también es una forma de contar historias. Algunas evocan lugares, otras emociones y algunas más encuentran su inspiración en la capacidad de transformación. Este es el punto de partida de Thorns Become Roses , una creación olfativa que explora la belleza de los contrastes y propone una interpretación distinta de la feminidad y la fortaleza, sin limitarse a los códigos tradicionales de la perfumería floral.

Su inspiración nace en Petra, la antigua ciudad jordana esculpida en piedra, cuyas fachadas adquieren diferentes tonalidades conforme cambia la luz del día. De los matices rosados del amanecer a los tonos rojizos del mediodía y la profundidad del atardecer, este paisaje arquitectónico se convierte en el hilo conductor de una fragancia que encuentra su esencia en la dualidad entre lo áspero y lo delicado, la luz y la oscuridad.

Lejos de presentar una rosa convencional, Thorns Become Roses explora su faceta más compleja: aterciopelada, verde, profunda y ligeramente áspera. Una composición en la que la delicadeza floral convive con notas intensas y especiadas, dando lugar a una personalidad olfativa sofisticada y envolvente.

La experiencia comienza con una salida luminosa de lichi y frambuesa, acompañada por los acentos especiados del azafrán y el cardamomo. En el corazón, la rosa búlgara toma protagonismo y se entrelaza con las notas verdes de la hoja de violeta y la suavidad empolvada de la mimosa. Finalmente, el perfume revela su faceta más cálida y profunda mediante una combinación de amberwood, sándalo y pachulí, que aporta carácter y permanencia a la composición.

Con una concentración de 35% de aceite de perfume, esta creación pertenece a la familia olfativa frutal, ambarada y amaderada. Su evolución transita entre la frescura de las notas iniciales y la calidez de un fondo envolvente, construyendo una estela que equilibra intensidad y sutileza.

Más que una referencia floral, Thorns Become Roses propone una reflexión sobre la transformación: esa capacidad de encontrar belleza incluso en aquello que alguna vez pareció áspero o difícil. Una metáfora que se traduce en una fragancia de contrastes, donde las espinas no desaparecen, sino que se convierten en parte de aquello que hace florecer su identidad.