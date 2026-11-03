La nueva expresión de la casa escocesa llega a México en noviembre de 2026 y celebra su vínculo con la histórica bodega Valdespino a través de una propuesta donde el tiempo, el roble y la tradición definen cada detalle.

Hay objetos y experiencias que cuentan una historia mucho antes de llegar a nuestras manos. En el universo del whisky escocés, esa narrativa se construye a través del tiempo, la selección de la madera y el conocimiento transmitido entre generaciones. Bajo esta filosofía, The Macallan presenta TIME: SPACE Sherry Cask, una nueva expresión de 20 años que profundiza la relación de la casa con Jerez de la Frontera, España, y que estará disponible en México a partir de noviembre de 2026.

La propuesta representa un nuevo capítulo para la destilería de Speyside, reconocida por la influencia de las barricas previamente sazonadas con vino de Jerez en el carácter de sus single malts. En esta ocasión, la colaboración con Valdespino adquiere un significado especial: es la primera vez, desde que la histórica bodega pasó a formar parte de The Macallan, que uno de sus whiskies recibe la influencia de barricas sazonadas con vino procedente de esta casa jerezana.

El encuentro entre dos tradiciones

La historia de TIME: SPACE Sherry Cask comienza con una materia prima fundamental: el roble. La selección de las barricas y el proceso de sazonado con vino de Jerez forman parte de la identidad de The Macallan, una tradición que ahora incorpora de manera directa la experiencia centenaria de Valdespino.

El whisky inició su maduración en The Macallan Estate, principalmente en barricas de roble europeo seleccionadas por el equipo de Whisky Mastery. Posteriormente, pasó por un periodo de marrying en una selección de las primeras 200 barricas preparadas en la bodega Valdespino, en Jerez de la Frontera.

Estas piezas fueron elaboradas en las tonelerías de The Macallan en España y enviadas a Escocia para ser llenadas en 2024, año en que la firma celebró su bicentenario. Aunque la mayoría continuará madurando whiskies destinados al futuro, algunas fueron elegidas para dar vida a esta edición.

El resultado es una expresión que reúne dos geografías, dos especialidades y una misma atención al detalle. Como explica Kirsteen Campbell, Master Whisky Maker de The Macallan, se trata de una creación que combina generaciones de experiencia en la elaboración de vino de Jerez con el conocimiento del equipo responsable de sus whiskies.

Veinte años de maduración y un perfil sensorial profundo

TIME: SPACE Sherry Cask es un single malt Scotch whisky de 20 años, embotellado a 44.8% de alcohol por volumen y con color natural. Su perfil aromático y gustativo gira en torno a los frutos secos, las especias cálidas y los matices dulces que caracterizan la influencia del Jerez.

En nariz y paladar aparecen pasas impregnadas de Jerez, higos y dátiles Medjool, acompañados de frangipane, nueces caramelizadas, chocolate oscuro y especias. Conforme evoluciona, se incorporan notas de pastel de jengibre, mermelada de zarzamora, cerezas cubiertas de chocolate y toffee.

El final prolonga la experiencia con matices de espresso, especias de madera y delicadas notas de roble. Una composición que invita a descubrir el whisky sin prisa, prestando atención a cómo cada elemento se integra con los demás.

Más allá de sus 20 años, la expresión pone el foco en las decisiones que preceden al embotellado: la procedencia de la madera, el trabajo de las tonelerías y la selección de las barricas que intervienen en su elaboración.

Un diseño inspirado en el tiempo y los viñedos andaluces

La identidad de TIME: SPACE Sherry Cask también se expresa a través de su presentación. El whisky conserva el recipiente circular característico de la colección, una forma que simboliza la continuidad entre pasado, presente y futuro.

El estuche retoma elementos visuales de los viñedos de Valdespino y de las uvas Palomino utilizadas en la elaboración de sus vinos de Jerez. Las formas circulares del interior evocan la silueta de las uvas, mientras que los tonos dorados remiten a la luz del sol andaluz.

El diseño convierte el empaque en una extensión del relato que define la botella: un diálogo entre el paisaje español y la tradición escocesa, donde la naturaleza y el trabajo artesanal ocupan un lugar central.

TIME: SPACE Sherry Cask es la tercera expresión de TIME: SPACE Collection, después de TIME: SPACE y TIME: SPACE Mastery, presentadas en el marco del 200 aniversario de The Macallan.

Mastery Beyond Reason: las personas detrás de cada barrica

La historia de esta expresión se extiende más allá de la botella con Mastery Beyond Reason, un documental que explora a las personas, los lugares y los conocimientos que intervienen en la creación de las barricas.

Narrado por el fotógrafo Steve McCurry y con la participación del sommelier Josep Roca, el filme recorre los bosques de roble de América y el norte de España, los aserraderos, las tonelerías y la histórica bodega Valdespino, antes de llegar a The Macallan Estate, en Speyside.

El recorrido revela un proceso en el que cada etapa influye en el resultado final. Desde la selección de la madera hasta el trabajo de quienes preparan las barricas, la película pone en perspectiva el conocimiento que se conserva y perfecciona a lo largo de generaciones.

Para Jaume Ferras, Creative Director de The Macallan, esta nueva expresión refleja el compromiso de la casa con la maestría y la influencia de sus barricas sazonadas con Jerez. Su creación conecta los viñedos de Jerez de la Frontera con la finca escocesa y reúne naturaleza, tiempo y experiencia en una misma propuesta.

Una nueva expresión para descubrir en México

La llegada de TIME: SPACE Sherry Cask a México, prevista para noviembre de 2026, ofrece a los entusiastas del whisky la oportunidad de conocer otra faceta de la casa escocesa y de su relación con el vino de Jerez.

Para David Zambrano, Brand Ambassador de The Macallan en México, el valor de esta expresión no reside únicamente en sus dos décadas de maduración, sino también en las decisiones que intervienen en su creación y que terminan definiendo su carácter.

Con esta nueva entrega, The Macallan amplía el universo de TIME: SPACE Collection y reafirma una filosofía en la que el tiempo no es solo una medida, sino un ingrediente esencial. Una historia que comienza en los bosques y los viñedos, continúa en las tonelerías y culmina en una botella que reúne la herencia de dos regiones unidas por el oficio.

TIME: SPACE Sherry Cask estará disponible en México a partir de noviembre de 2026.