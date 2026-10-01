Viajar por Europa también puede ser una oportunidad para descubrir nuevas propuestas de moda, gastronomía y lifestyle. A poca distancia de Londres, París, Barcelona y Madrid, cuatro destinos de The Bicester Collection convierten una jornada de compras en una experiencia que busca conectar al viajero con la personalidad de cada región.

Bicester Village, La Vallée Village, La Roca Village y Las Rozas Village comparten una misma idea: el shopping puede formar parte del viaje sin ser necesariamente el único motivo para salir de la ciudad. Sus boutiques, restaurantes, espacios al aire libre y servicios para visitantes internacionales se integran con el entorno para ofrecer una pausa dentro de un itinerario europeo.

Cuatro Villages, cuatro formas de vivir Europa

Cada destino tiene una identidad vinculada con el lugar donde se encuentra. Más que replicar un mismo concepto, The Bicester Collection ha desarrollado experiencias que incorporan elementos de la cultura y el paisaje de cada región.

A menos de una hora de Londres, Bicester Village propone recorrer más de 150 boutiques en un entorno peatonal y ajardinado. Su ubicación permite combinar una jornada entre firmas internacionales con una escapada por Oxfordshire o los Cotswolds, una zona conocida por sus paisajes de campiña y pueblos tradicionales.

En las afueras de París, La Vallée Village lleva el savoir-faire francés a una experiencia al aire libre. Sus más de 110 boutiques de moda y lifestyle conviven con restaurantes, cafés y servicios de hospitality pensados especialmente para quienes llegan desde distintos puntos del mundo.

El Mediterráneo también entra en la ruta

En Cataluña, La Roca Village se encuentra a unos 40 minutos de Barcelona y reúne más de 150 boutiques en un espacio de calles arboladas y zonas al aire libre. Aquí, la propuesta incorpora el carácter mediterráneo de la región a través de firmas internacionales y españolas, marcas catalanas, talento local y una oferta gastronómica inspirada en los sabores de Cataluña.

Su ubicación también permite incorporarlo a un recorrido más amplio por el Maresme o la Costa Brava, convirtiendo la visita en una parada dentro de una ruta por el noreste de España.

A unos 30 minutos de Madrid, Las Rozas Village ofrece otra perspectiva de la capital española. Situado al pie de la Sierra Norte, cuenta con más de 100 boutiques de firmas españolas e internacionales y un entorno peatonal donde restaurantes y cafés invitan a hacer una pausa.

Para quienes ya conocen los grandes atractivos de Madrid, la visita puede ser una manera de ampliar el recorrido hacia los alrededores de la capital y descubrir una faceta distinta de la región.

Cuando comprar se convierte en parte del viaje

La propuesta de The Bicester Collection va más allá de recorrer boutiques. La gastronomía, la arquitectura, los espacios exteriores y las experiencias culturales forman parte de la visita, mientras que servicios como Concierge, Personal Shopping y Hands-Free Shopping buscan facilitar la experiencia de los viajeros.

Esto permite plantear la visita de distintas maneras: desde una mañana dedicada a explorar firmas de moda hasta una parada gastronómica antes de continuar el recorrido por la región. En algunos casos, incluso puede convertirse en una escapada de un día dentro del itinerario.

Cuatro paradas para un mismo viaje por Europa

La cercanía con algunas de las principales ciudades europeas facilita incorporar estos destinos a diferentes rutas. Desde Londres, Bicester Village puede combinarse con Oxfordshire y los Cotswolds; La Vallée Village puede formar parte de una escapada desde París; La Roca Village se integra naturalmente en un recorrido por Barcelona y la costa catalana; y Las Rozas Village amplía las posibilidades de explorar Madrid y sus alrededores.

Para los viajeros mexicanos que buscan incorporar moda y lifestyle a sus vacaciones, los cuatro destinos ofrecen una propuesta distinta, pero con un mismo punto de partida: descubrir Europa también a través de sus firmas, su gastronomía, sus paisajes y la cultura que rodea a cada destino.

Sobre The Bicester Collection

Creada en 1995, The Bicester Collection reúne 12 Villages al aire libre ubicados en Europa, China y Norteamérica, con una propuesta que combina firmas de moda y lifestyle, gastronomía, hospitality y experiencias. La colección también cuenta con destinos hoteleros y propuestas de entretenimiento en Estados Unidos.