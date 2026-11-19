De la tradición británica al savoir-faire francés, pasando por la creatividad de Barcelona, la fantasía madrileña y el arte de la mesa italiana, los Villages de The Bicester Collection celebran la temporada festiva con experiencias que combinan lujo, gastronomía, diseño y el placer de compartir.

Hay viajes que se recuerdan por sus paisajes, otros por sus sabores y algunos por esos pequeños descubrimientos que terminan convirtiéndose en parte de nuestra historia. Esta Navidad, The Bicester Collection propone reunirlos todos en una misma experiencia: recorrer algunos de los destinos más emblemáticos de Europa a través de sus tradiciones, su creatividad y una cuidada selección de propuestas para celebrar la temporada.

Bajo el concepto The Thrill of Being Together , los Villages de la colección se transforman en escenarios invernales donde el lujo va más allá de las compras. Mercados navideños, instalaciones artísticas, encuentros gastronómicos, música en vivo y experiencias para compartir dan forma a una temporada que invita a descubrir la esencia de cada destino, mientras se encuentran regalos especiales entre algunas de las firmas más reconocidas del mundo.

Inglaterra: una Navidad de espíritu campestre en Bicester Village

La Navidad británica tiene un encanto particular, y Bicester Village lo recupera a partir del 5 de noviembre con una celebración inspirada en las tradiciones del campo inglés. Su primer Mercado Navideño, realizado en colaboración con Diddly Squat Farm, reúne productores locales, artesanos y especialidades de temporada en ocho puestos festivos.

La experiencia continúa en The Winter Snug, un refugio acogedor donde las películas clásicas navideñas, los talleres creativos y el vino caliente invitan a hacer una pausa. Las nevadas, la música en vivo, los talleres para elaborar coronas y esferas, así como los encuentros con Santa Claus, completan una agenda pensada para disfrutar en familia. Una propuesta que recupera la nostalgia de las fiestas y la transforma en una escapada con encanto rural.

Francia: el arte de regalar y compartir en La Vallée Village

En las proximidades de París, La Vallée Village celebra la Navidad como una expresión del arte de vivir francés. Bajo los conceptos L’Art du Geste y L’Art du Partage , la temporada pone en primer plano la artesanía, la gastronomía y esos objetos especiales que convierten el acto de regalar en una experiencia significativa.

Uno de los grandes protagonistas es Baccarat, la histórica maison francesa de cristal fundada en 1764, cuyo legado de más de 260 años de savoir-faire aporta sofisticación a la selección festiva. A ello se suma la llegada de Café Lapérouse, inspirado en la emblemática institución parisina, que abre sus puertas como un nuevo punto de encuentro para desayunos, almuerzos y la tradicional hora del té.

Para los amantes de la alta repostería, Cyril Lignac suma un toque lúdico y delicioso con sus célebres Oursons y un calendario de Adviento que reúne 24 sorpresas de chocolate, además de un detalle especial para el 25 de diciembre.

España: creatividad, diseño y gastronomía en La Roca Village

La esencia de Barcelona, reconocida por su arquitectura, su espíritu creativo y su cultura gastronómica, inspira la Navidad de La Roca Village. A partir del 10 de noviembre, el encendido de luces marca el inicio de una temporada en la que el arte y el entretenimiento toman protagonismo.

La nueva Oasis Plaza se convierte en el corazón de las celebraciones, con música en vivo, espectáculos de magia, títeres y artistas itinerantes. Las instalaciones de Flowers by Bornay, por su parte, reinterpretan el universo visual de Antoni Gaudí a través de composiciones florales que dialogan con el espíritu modernista de la ciudad.

La gastronomía también ocupa un lugar especial. Rocambolesc, el proyecto del reconocido pastelero Jordi Roca y Ale Rivas, cuenta con un nuevo espacio permanente donde descubrir panettone, turrones, chocolates y calendarios de Adviento. Otra incorporación destacada es Simbòlic x Casa Batlló, la primera presencia comercial de Casa Batlló fuera de su emblemático edificio barcelonés, con una selección de diseño y artesanía inspirada en el universo de Gaudí.

A esta propuesta se suman nuevas boutiques como Flabelus, Barbour, Yuxus y Veja, mientras que Taste of Christmas reúne vinos, cava, especialidades ibéricas, aceites de oliva y productos gourmet para llevar a casa un auténtico sabor español.

Madrid: la magia de la Navidad vista a través de los ojos de un niño

En Las Rozas Village, la temporada invita a recuperar la capacidad de asombro. Inspirada en la imaginación infantil y en las tradiciones españolas, la propuesta navideña construye un recorrido sensorial a través de cuatro emociones: descubrir, desear, imaginar y esperar.

Instalaciones inmersivas como Table of Wonders y Toy Table evocan el universo de los juguetes, los encuentros familiares y la ilusión de las fiestas, mientras que otros escenarios recrean la atmósfera de la Nochevieja. Dos Glass Houses amplían esta narrativa, incluida una panadería dedicada al roscón de Reyes, uno de los grandes protagonistas de la tradición gastronómica española.

La experiencia suma un guiño culinario con el chef con estrella Michelin Jesús Sánchez, quien ha creado una receta navideña exclusiva para recrear en casa. Los más pequeños, por su parte, podrán participar en la Chef Mice Hunt, una actividad ideada por Cristina Oria.

El espíritu de compartir también se extiende a las iniciativas DO GOOD, con una colaboración junto a la Asociación Nuevo Horizonte de Las Rozas. Sus integrantes participan en la creación de papel de regalo festivo y en la venta de productos artesanales, demostrando que la Navidad también puede ser una oportunidad para generar un impacto positivo en la comunidad.

Italia: el placer de reunirse alrededor de la mesa en Fidenza Village

En Italia, la Navidad tiene un ritual inconfundible: reunirse alrededor de la mesa. Fidenza Village convierte esta tradición en el eje de su celebración, que se extiende del 5 de noviembre al 6 de enero.

La artista y diseñadora Gala Rotelli firma Join My Table , una instalación que transforma el árbol navideño en el centro de una mesa circular imaginaria, rodeada de ornamentos con apariencia de joyas y motivos festivos. La propuesta se complementa con una colección de edición limitada de platos decorativos y artículos de mesa, disponible en The Apartment.

La alta pastelería italiana encuentra su espacio en la Glass House, donde Iginio Massari Alta Pasticceria presenta el célebre panettone del maestro pastelero y otras creaciones de temporada. Para las familias, las visitas de Santa Claus, las cartas al Polo Norte y los talleres creativos, programados del 1 al 24 de diciembre, añaden un componente lúdico a la experiencia.

También destaca la presencia de I Was a Sari, del 7 de noviembre al 6 de enero, una iniciativa que conecta el diseño, la artesanía y el impacto social positivo a través de propuestas de regalo con propósito.

El verdadero lujo está en los momentos que compartimos

Más allá de las boutiques y las propuestas gastronómicas, la temporada festiva de The Bicester Collection plantea una manera distinta de vivir el lujo: aquella que encuentra su valor en las experiencias, los encuentros y los recuerdos que permanecen.

Cada Village interpreta la Navidad desde su propia identidad cultural, convirtiendo el recorrido en una invitación a descubrir la diversidad europea. El cristal francés, la repostería italiana, el diseño barcelonés, las tradiciones españolas y el encanto del campo inglés se transforman en motivos para viajar y encontrar piezas con una historia detrás.

A través de sus iniciativas DO GOOD, la colección incorpora además proyectos que apoyan a mujeres, niños y comunidades locales, sumando una dimensión solidaria a las celebraciones.

Servicios como Personal Shopping y Hands-free Shopping, junto con una propuesta de hospitalidad excepcional, completan una experiencia concebida para disfrutar sin prisas.

Porque, en definitiva, el mejor recuerdo de un viaje no siempre cabe en una maleta. A veces es una mesa compartida, un descubrimiento inesperado o un regalo que conserva la memoria de un lugar. Esta Navidad, The Bicester Collection invita a encontrar precisamente eso: la emoción de estar juntos.