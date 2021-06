Llegó junio y con ello el mes PRIDE, una de las celebraciones con más orgullo y por supuesto, el mundo de la moda se suma a esta lucha LGBT, en este caso te presentamos la campaña de Coach Pride 2021.

Esta campaña lleva por nombre “Pride Is Where You Find It” y la encabezan algunos influenciadores y artistas de la marca como Rina Sawayama, Bob the Drag Queen, Miles Heizer, Jack Mizrahi y Stasha Sanchez entre otros, emotivos vídeos que muestran la libertad como un estilo de vida.

Dentro de la campaña encontramos una colección con motivos y colores del arcoíris alusivos a la celebración del Pride, entre los productos destacados encontramos unos sneakers, sandalias, bolsos y camisetas que ya puedes adquirir en las tiendas oficiales de la marca durante todo el mes.

Cabe mencionar, que Coach desde hace años contribuye con donaciones asociaciones en estados Unidos como el Instituto Hetrick-Martin, así como a Albert Kennedy Trust, Point Foundation y Center Link Community of LGBTQ Centers que ayudan a los jóvenes LGBT+ a prosperar.