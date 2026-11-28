La temporada de fiestas también llega a la relojería con un toque de color, brillo y mucha personalidad. Swatch presenta MERRYLLISSIMA, una edición especial de Holiday 2026 que retoma el espíritu de uno de sus modelos favoritos, CARAMELLISSIMA, para vestirlo con una nueva imagen inspirada en la magia de las celebraciones decembrinas.

Fiel al estilo divertido y desenfadado de la marca suiza, este lanzamiento apuesta por una combinación de rojo, verde, blanco y dorado. Tonalidades que evocan algunos de los elementos más característicos de esta época: las bayas invernales, los pinos, la menta, la nieve y los adornos que llenan de luz cada celebración.

Un diseño que celebra la temporada

Uno de los elementos más llamativos de MERRYLLISSIMA es su correa inspirada en los tradicionales caramelos festivos, un detalle que conserva la esencia de CARAMELLISSIMA, pero ahora con una interpretación mucho más navideña.

El diseño se complementa con una esfera dorada de acabado cepillado al sol, que aporta luminosidad y un contraste especial con los tonos de la correa. El resultado es un reloj que combina referencias clásicas de la temporada con una estética juvenil, colorida y fácil de reconocer.

Más que un accesorio para consultar la hora, MERRYLLISSIMA busca convertirse en un pequeño guiño al espíritu de las fiestas. Su propuesta recupera esa alegría despreocupada que caracteriza a esta época y la lleva a un diseño pensado para quienes disfrutan incorporar detalles originales a su estilo.

¿Cuándo estará disponible?

Para quienes buscan sumar un accesorio diferente a sus looks de fin de año, MERRYLLISSIMA llegará a las tiendas Swatch y a su tienda online en todo el mundo a partir del 19 de noviembre de 2026 .

Con este lanzamiento, la firma vuelve a demostrar que la relojería también puede ser una forma de expresión personal. Esta vez, lo hace con una propuesta que mezcla nostalgia, color y espíritu festivo en uno de sus lanzamientos especiales para cerrar el año.