Del 14 al 17 de enero de 2027, Palmaïa – The House of AïA celebrará una nueva edición de este encuentro que combina alta cocina vegetal, yoga, sound healing y experiencias wellness en plena Riviera Maya.

Hay viajes que también son una oportunidad para bajar el ritmo, reconectar con uno mismo y descubrir nuevas formas de disfrutar. Bajo esta idea, Palmaïa – The House of AïA prepara la segunda edición de Soul Food Fest, un encuentro que del 14 al 17 de enero de 2027 reunirá gastronomía plant-based y experiencias de bienestar en un escenario privilegiado entre la selva y el mar Caribe.

Ubicado en Playacar, este resort de la Riviera Maya propone cuatro días en los que la alimentación, el movimiento y el descanso se convierten en parte de una misma experiencia. La agenda estará organizada en torno a tres conceptos: Mind, Body & Food, con actividades pensadas para explorar la conexión entre lo que comemos, cómo nos sentimos y la manera en que habitamos nuestro cuerpo.

Gastronomía vegetal y experiencias para reconectar

La cocina será uno de los grandes protagonistas del festival. A lo largo de la programación habrá cenas especiales con chefs invitados, quienes llevarán sus propuestas culinarias a la mesa a través de encuentros que celebran la creatividad y los sabores de la gastronomía contemporánea.

Pero la experiencia no se quedará en el plato. El programa también contempla sesiones de yoga, mindfulness y sound healing, así como actividades enfocadas en nutrición, entre ellas una charla con una especialista acompañada de un desayuno detox en torno a los superfoods.

Para quienes buscan experiencias de relajación, habrá tratamientos como Wine Spa y Honey Spa, mientras que la mixología tendrá su propio espacio con una propuesta de bebidas sin alcohol a cargo de un bar invitado.

Las actividades al atardecer completarán la agenda, aprovechando el entorno natural del resort para sumar momentos de pausa y conexión.

Un viaje que va más allá del descanso

La segunda edición de Soul Food Fest refleja la filosofía de Palmaïa – The House of AïA, un resort que ha construido su propuesta alrededor de una visión integral del bienestar. Su concepto AïA\Wellness reúne gastronomía enfocada en la salud, experiencias sonoras, actividades de expresión personal y terapias corporales restaurativas.

Con 234 habitaciones y una ubicación entre la selva y el Caribe, el hotel cuenta con Dos Llaves MICHELIN y fue incluido en el lugar número 9 de los Top 40 Destination Spa Resorts in the World de los Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2026.

Más que un festival gastronómico, Soul Food Fest plantea una invitación a disfrutar la Riviera Maya desde otra perspectiva: con buena cocina, experiencias sensoriales y tiempo para reconectar con uno mismo.