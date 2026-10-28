Hay relojes que miden el tiempo y otros que buscan contar una historia. El nuevo Royal Oak Cronógrafo Automático “Serena Williams” de Audemars Piguet pertenece a la segunda categoría: una pieza concebida alrededor de la fuerza, la elegancia y la capacidad de reinventarse de una de las figuras más influyentes del deporte contemporáneo.

La colaboración entre la tenista, empresaria y productora estadounidense y la manufactura suiza llega ahora a una nueva expresión con un modelo de 38 milímetros, producido en una edición limitada de apenas 500 piezas. El resultado combina uno de los códigos más reconocibles de la relojería deportiva de lujo con una paleta cromática decididamente femenina.

La caja, los pulsadores, la corona y el brazalete integrado están realizados en cerámica blanca, un material cuya fabricación exige un elevado nivel de precisión debido a su dureza. Sobre esta arquitectura aparece una esfera de nácar rosa, cuya superficie iridiscente aporta profundidad y cambia sutilmente con la luz.

El contraste entre materiales es parte esencial de la propuesta. La resistencia visual de la cerámica se encuentra con la delicadeza del nácar, mientras que los detalles en metales preciosos y los acabados propios de la Alta Relojería completan una estética que busca equilibrar carácter deportivo y sofisticación.

Un Royal Oak con una firma personal

Serena Williams participó en el desarrollo de la pieza para trasladar algunos de los conceptos que han acompañado su trayectoria: determinación, energía, creatividad y capacidad de transformación.

La elección del blanco y el rosa no responde únicamente a una cuestión estética. Dentro del concepto del reloj, la cerámica representa resistencia y fortaleza, mientras que el nácar rosa introduce una dimensión más cálida y delicada.

La esfera incorpora agujas de oro blanco de 18 quilates con material luminiscente e índices aplicados de oro rosa de 18 quilates con acabado rodiado. El fechador, ubicado entre las 4 y las 5 horas, mantiene el tono rosa de la esfera y utiliza numerales blancos para facilitar la lectura.

Para cambiar el carácter de la pieza según la ocasión, Audemars Piguet incluye también una correa de caucho rosa, acompañada de pernos de cerámica blanca y un cierre desplegable de titanio. Así, el reloj puede pasar del brazalete integrado de inspiración deportiva a una configuración más relajada sin perder su identidad.

La nueva generación del cronógrafo de Audemars Piguet

Más allá de su diseño, el nuevo Royal Oak incorpora una de las novedades técnicas más importantes de la manufactura: el Calibre 6401, un movimiento de cronógrafo automático desarrollado íntegramente por Audemars Piguet.

El mecanismo sustituye al histórico Calibre 2385, que durante décadas estuvo presente en algunos de los cronógrafos compactos de la firma. El nuevo calibre integrado incorpora una rueda de pilares y un sistema de embrague vertical patentado, concebido para ofrecer una activación más suave y favorecer la fiabilidad del mecanismo.

También hay una intención estética detrás de su arquitectura. El movimiento puede contemplarse a través del fondo de zafiro y presenta una masa oscilante de oro rosa de 22 quilates, además de decoraciones como Côtes de Genève, graneado circular, pulido y superficies satinadas.

Con 350 componentes, 44 rubíes y una frecuencia de 4 Hz, el Calibre 6401 ofrece una reserva de marcha mínima de 55 horas. El conjunto mantiene una resistencia al agua de hasta 50 metros y una caja de 11,1 milímetros de grosor.

Una relación que suma una década

El reloj también marca un nuevo capítulo en la relación entre Serena Williams y Audemars Piguet, una colaboración que se ha desarrollado durante más de diez años.

La elección de Williams resulta especialmente significativa para la manufactura. Su trayectoria trasciende las pistas de tenis: además de sus 23 títulos individuales de Grand Slam, ha construido una carrera empresarial y creativa vinculada con la inversión, la producción audiovisual y el impulso a nuevas voces.

En 2017 fundó Serena Ventures y posteriormente creó Nine Two Six Productions, ampliando su actividad hacia otros territorios creativos y empresariales. Esa evolución personal es precisamente uno de los conceptos que Audemars Piguet busca trasladar al nuevo reloj: la idea de que el tiempo no solamente se contabiliza, sino que también puede convertirse en una herramienta para construir nuevos capítulos.

Una pieza deportiva, pero también de colección

El Royal Oak Cronógrafo Automático “Serena Williams” se incorpora a una larga tradición de colaboraciones de Audemars Piguet con figuras y disciplinas deportivas.

Desde la vela hasta el fútbol y el críquet, el Royal Oak Cronógrafo ha servido como plataforma para explorar diferentes interpretaciones del rendimiento y la precisión. La edición dedicada a Serena Williams lleva esa tradición hacia una narrativa vinculada con el empoderamiento, la evolución personal y la combinación de fuerza y sofisticación.

Limitado a 500 ejemplares, el reloj se presenta como una pieza donde el diseño tiene tanto peso como la mecánica. La cerámica blanca, el nácar rosa y el calibre de nueva generación construyen una interpretación contemporánea de un clásico de la Alta Relojería suiza.

En este caso, el tiempo se convierte en algo más que una complicación mecánica: es el hilo conductor de una historia compartida entre una de las grandes figuras del deporte y una de las manufacturas más emblemáticas de Suiza.