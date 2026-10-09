La firma japonesa conmemora su aniversario con tres ediciones limitadas que recuperan el legado de su fundador, la innovación de los años 60 y la estética del antiguo Tokio.

Hay relojes que marcan las horas y otros que cuentan historias. Para celebrar 145 años de trayectoria, Seiko decidió hacer ambas cosas a través de tres colecciones de edición limitada que recorren distintos momentos de su historia y de la cultura japonesa.

La celebración comienza en 1881, cuando Kintaro Hattori abrió un pequeño establecimiento dedicado a la venta y reparación de relojes en Ginza, Tokio. Más de un siglo después, aquella iniciativa se convirtió en una de las firmas más reconocidas de la relojería japonesa.

Para conmemorar este aniversario, la marca tomó tres referencias de su identidad: el legado de Hattori, la vocación innovadora que ha acompañado su evolución y la herencia cultural de Tokio. El resultado se traduce en tres propuestas cromáticas: dorado, azul y púrpura.

Tres colores para contar 145 años

La primera es la Colección Dorada, concebida como un homenaje a los orígenes de Seiko y a la visión de su fundador. King Seiko, Prospex, Presage y Astron participan en esta edición con detalles dorados que funcionan como hilo conductor.

Entre las piezas destaca el King Seiko, cuya esfera recupera un patrón inspirado en los grabados utilizados por Hattori en sus primeras creaciones. Los tonos grises y dorados se combinan con una caja estilizada y un brazalete que mezcla superficies cepilladas y pulidas.

Presage, por su parte, mira directamente al pasado con una reinterpretación del Timekeeper de 1895, el primer reloj de bolsillo de la compañía. La corona tipo cebolla, el bisel en relieve y la esfera de esmalte blanco recuperan algunos de los elementos de aquel modelo histórico.

La colección también incorpora un nuevo Speedtimer de Prospex y una pieza de Astron que retoma visualmente el legado del Quartz Astron de 1969.

Seiko Blue: el color de la innovación

La segunda colección viaja a una de las décadas más importantes para la firma: los años 60.

En ese periodo, Seiko presentó el primer cronógrafo japonés de muñeca en 1964, su primer reloj de buceo un año después y, en 1969, el Quartz Astron, considerado el primer reloj de pulsera de cuarzo del mundo.

De aquella época surge Seiko Blue, un tono que la firma convirtió en parte de su identidad y que ahora protagoniza una nueva serie de piezas conmemorativas.

Uno de los modelos más llamativos es el King Seiko VANAC, una línea reconocida por sus cajas multifacetadas. Para esta edición, la marca combina una esfera blanco plateada con detalles azules y formas geométricas inspiradas en el horizonte de Tokio. La pieza estará limitada a 800 ejemplares.

Prospex también recupera su herencia deportiva con una interpretación del diseño de buceo de 1965, mientras que Presage incorpora una esfera de porcelana de Arita en azul cobalto, uniendo la relojería con una de las tradiciones artesanales más reconocidas de Japón.

Astron completa la propuesta con una nueva variante GPS Solar en la que el azul se integra a una tecnología capaz de sincronizar la hora mediante GPS y ajustarla según la ubicación.

El púrpura que recuerda al antiguo Tokio

La tercera propuesta tiene una conexión todavía más cultural. La Colección Morada toma como inspiración el periodo Edo, cuando Tokio era conocida precisamente con ese nombre.

Entre las tonalidades asociadas con la estética de aquella época destaca el púrpura Edo, un color que Seiko recupera para crear una serie de piezas que conectan el pasado de la ciudad con su identidad contemporánea.

El tono aparece en el Prospex Alpinist, tanto en la esfera como en las costuras de su correa de piel. También protagoniza el Speedtimer Solar Chronograph, donde se extiende a la esfera y a la escala taquimétrica.

En el Astron GPS Solar, el púrpura adquiere un efecto degradado que recuerda al cielo durante el atardecer, mientras que la tecnología solar y la sincronización GPS aportan el contraste contemporáneo.

Presage lleva la propuesta hacia el universo de la coctelería japonesa. Su diseño está inspirado en el cóctel Edo Murasaki, creado por Hisashi Kishi, propietario del reconocido STAR BAR. La esfera translúcida incorpora un patrón radial y destellos que evocan pequeñas hojuelas de oro.

De Ginza al futuro

La historia de Seiko comenzó con un pequeño taller en Ginza, pero su evolución ha estado marcada por una constante: buscar nuevas formas de medir y experimentar el tiempo sin desprenderse de sus raíces.

Desde el Timekeeper de 1895 hasta el Quartz Astron de 1969 y sus actuales desarrollos GPS Solar, la firma ha construido una identidad en la que la innovación convive con la tradición artesanal japonesa.

Sus 145 años se convierten así en una oportunidad para mirar hacia atrás, pero también para imaginar lo que viene. Las tres colecciones conmemorativas condensan esa filosofía a través de colores, materiales y referencias que hablan tanto de la historia de Seiko como de la ciudad que la vio nacer.

Más que celebrar una cifra, Seiko convierte su aniversario en un recorrido por 145 años de diseño, tecnología y cultura japonesa, recordando que detrás de cada reloj existe también una manera particular de entender el paso del tiempo.