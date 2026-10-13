De Chicago a Santa Mónica, la carretera más famosa de Estados Unidos cumple 100 años y sigue demostrando que el mejor viaje no siempre es llegar rápido, sino saber dónde detenerse.

Hay carreteras que llevan de un punto a otro y hay otras que convierten el trayecto en el verdadero destino. La Ruta 66 pertenece, sin duda, a la segunda categoría.

El 11 de noviembre de 2026, la también llamada “Mother Road” cumple un siglo desde su creación. Son casi 4,000 kilómetros entre Chicago y Santa Mónica que atraviesan ocho estados y reúnen una colección de paisajes, pueblos y rarezas que parecen diseñados para un road trip de película.

Aquí no hace falta obsesionarse con recorrer cada kilómetro. La gracia está en elegir las paradas que mejor cuentan la historia de cada tramo: desde un astronauta gigante hasta diez Cadillacs enterrados en el desierto.

Illinois: empezar entre rascacielos y nostalgia

El viaje comienza en Chicago, una ciudad que merece unos días antes de encender el motor. Arquitectura, diseño, museos, música y una escena gastronómica vibrante funcionan como el prólogo perfecto antes de dejar atrás el skyline.

Conforme aparecen Joliet, Pontiac y Springfield, el paisaje cambia por completo. Antiguas estaciones de servicio, letreros vintage y pequeños pueblos recuperan esa estética de carretera que convirtió a la Ruta 66 en un símbolo.

Y entonces aparece el Gemini Giant, un enorme astronauta en Wilmington que parece haberse quedado congelado en la década de los sesenta.

Parada que vale la pena: Gemini Giant, en Wilmington.

Missouri: cuando el camino hace un giro inesperado

Missouri introduce otra cara de la ruta, entre bosques, pequeñas poblaciones y tramos que todavía conservan ese espíritu de carretera clásica.

En St. Louis, el Mississippi marca uno de los grandes momentos del recorrido. El Chain of Rocks Bridge sorprende por su peculiar giro de aproximadamente 30 grados en medio del río. Más que un simple puente, es una muestra de cómo incluso la infraestructura puede convertirse en parte de la experiencia viajera.

Parada que vale la pena: Chain of Rocks Bridge, en St. Louis.

Kansas: pequeño en kilómetros, enorme en personalidad

Kansas tiene el tramo más corto de la Ruta 66, apenas unos 21 kilómetros, pero eso no significa que haya que pasarlo de largo.

En Galena, una antigua estación de servicio conserva a “Tow Tater”, una grúa de 1951 que sirvió de inspiración para el personaje de Mate en Cars. Es una parada pequeña, curiosa y perfecta para quienes disfrutan descubrir la conexión entre los lugares reales y la cultura pop.

Parada que vale la pena: Cars on the Route, en Galena.

Oklahoma: donde las rarezas son parte del encanto

Si hay un estado que resume el espíritu más excéntrico de la Ruta 66, probablemente sea Oklahoma.

Entre Tulsa, Oklahoma City, Clinton y Elk City aparecen diners, museos, neón, arquitectura Art Déco y todo tipo de historias vinculadas con la carretera. Aquí detenerse cada cierto tiempo es parte del plan.

La prueba está en Catoosa, donde una enorme ballena azul junto a un estanque se ha convertido en uno de los símbolos más queridos de la ruta. Es exactamente el tipo de lugar que uno no buscaría en otro viaje y que, precisamente por eso, termina recordando.

Parada que vale la pena: Blue Whale, en Catoosa.

Texas: el desierto convertido en galería

En el Panhandle texano, la carretera comienza a sentirse mucho más abierta. Los horizontes se extienden, aparecen moteles y pueblos con aire western y el paisaje adquiere esa sensación de libertad que hizo famoso al road trip estadounidense.

Pero el gran momento artístico llega cerca de Amarillo. Allí, diez Cadillac están parcialmente enterrados en un campo, formando una instalación de arte que cambia constantemente gracias a las capas de pintura que los visitantes dejan sobre los autos.

Parada que vale la pena: Cadillac Ranch, en Amarillo.

Nuevo México: neón, desierto y cultura del Southwest

En Nuevo México, la Ruta 66 cambia de personalidad una vez más. El desierto comparte protagonismo con los letreros de neón, los lowriders, antiguos trading posts y las tradiciones de las comunidades que forman parte de la identidad del Southwest.

Tucumcari, Santa Rosa, Albuquerque, Grants y Gallup permiten descubrir esta faceta de la carretera con más calma.

En Tucumcari, el Blue Swallow Motel conserva un letrero de neón que continúa encendiéndose por las noches y una estética que recuerda los días en que los moteles eran parte esencial de cualquier viaje por carretera.

Parada que vale la pena: Blue Swallow Motel, en Tucumcari.

Arizona: conducir entre millones de años de historia

Arizona concentra algunas de las imágenes más reconocibles de la Ruta 66: Holbrook, Winslow, Seligman y Flagstaff aparecen entre paisajes que parecen salidos de un western.

Pero uno de los momentos más especiales ocurre en Petrified Forest National Park. Allí, la antigua alineación de la Ruta 66 atraviesa un paisaje de desierto y troncos fosilizados. Un viejo Studebaker oxidado funciona como una especie de cápsula del tiempo en medio de este escenario natural.

Parada que vale la pena: Historic Route 66 Pullout, en Petrified Forest National Park.

California: terminar con los pies frente al Pacífico

Después del desierto de Mojave, California cambia nuevamente el escenario. La ruta avanza entre pequeños pueblos y ciudades hasta acercarse a Los Ángeles y, finalmente, a Santa Mónica.

Y aunque el famoso letrero de “End of the Trail” parece anunciar el final de la aventura, en realidad funciona como una invitación a continuar. Frente al Pacífico, con el muelle y su rueda de la fortuna como telón de fondo, la Ruta 66 encuentra una de esas postales que justifican todo el camino.

Parada que vale la pena: Santa Monica Pier.

Un road trip que se puede diseñar a la medida

Un siglo después, la Ruta 66 sigue funcionando porque no obliga a viajar de una sola manera. Se puede recorrer buscando arquitectura y diseño, persiguiendo neón y diners, siguiendo las huellas de la cultura pop o simplemente dejando que el paisaje marque el ritmo.

La clave está en no verla como una línea que hay que completar, sino como ocho capítulos diferentes de un mismo viaje. De Chicago al Pacífico, cada estado tiene su propia personalidad y, entre astronautas gigantes, ballenas azules, autos enterrados y moteles iluminados, la carretera demuestra que todavía quedan viajes en los que desviarse del camino es precisamente lo mejor que puede pasar.