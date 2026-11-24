La Navidad ya llegó a uno de los destinos de lujo más famosos del mundo. El pasado 19 de noviembre, Rodeo Drive, en Beverly Hills, dio la bienvenida a la temporada decembrina con una celebración muy especial: su tradicional encendido de luces, que este año coincidió con el 50 aniversario de esta icónica calle.

Bajo el lema 50 Years of Brilliance (50 años de brillo), el evento reunió música, espectáculos, luces y detalles inspirados en el glamour que caracteriza a este destino de California. Miles de personas se dieron cita para disfrutar de una noche festiva en uno de los rincones más reconocidos del universo del lujo.

La celebración, que tuvo lugar de 5:00 a 8:00 p.m., contó con presentaciones musicales, espectáculos de baile y artistas invitados. Entre ellos estuvieron Dani Armstrong, quien destacó con su potente voz, y Daniel Ho, músico ganador de seis premios GRAMMY, que presentó su propuesta Island Holidays . La noche también contó con la participación de DJ Lady Sha y Ali Ward, encargada de conducir el evento.

Talento y música para celebrar medio siglo

Una de las novedades de esta edición fue la participación de Ortal Edri y Marianna Kriuchenkova, ganadoras de la primera edición de Rodeo Drive Has Talent , una iniciativa creada para descubrir nuevas voces y dar espacio a artistas emergentes.

Ambas se unieron a reconocidos talentos en el escenario para celebrar no solo la historia de Rodeo Drive, sino también su apuesta por la creatividad y las nuevas generaciones.

Uno de los momentos más esperados fue la cuenta regresiva para encender la decoración navideña. El alcalde de Beverly Hills, integrantes del Concejo Municipal y representantes del Rodeo Drive Committee participaron en el tradicional encendido, que culminó con un espectáculo de fuegos artificiales.

Una Navidad para descubrir Beverly Hills

Aunque el gran encendido ya se llevó a cabo, la celebración navideña continúa en distintos puntos de Beverly Hills. Para quienes planean visitar la ciudad durante las próximas semanas, hay varias experiencias que vale la pena sumar al itinerario.

En Beverly Gardens Park, Lights on The Lily Pond ofrece un espectáculo de luces de 5:30 a 9:30 p.m. Por su parte, Beverly Canon Gardens recibe Glowing Gardens , una instalación con un árbol de Navidad monumental y una esfera gigante, abierta todos los días de 5:00 a 11:00 p.m.

La agenda también incluye la tradicional Feria Artesanal Navideña, que se realizó el 22 de noviembre, así como Holidays at Greystone , programado para los días 5, 6, 12 y 13 de diciembre. Además, el encendido de la menorá tendrá lugar el 7 de diciembre en Beverly Gardens Park.

Incluso las mascotas tendrán su propio festejo con Santa Paws Yappy Hour , una reunión navideña programada para el 13 de diciembre en Beverly Hills Community Dog Park.

La decoración y las actividades de temporada permanecerán en distintos puntos de la ciudad hasta el 3 de enero de 2027, por lo que todavía hay tiempo para disfrutar de Beverly Hills en su versión más festiva, entre compras, gastronomía, entretenimiento y escenarios iluminados.

Una celebración abierta a todos

Aunque Rodeo Drive es sinónimo de grandes firmas, moda y experiencias exclusivas, su tradicional encendido navideño es gratuito y está abierto al público. Una invitación para recorrer sus calles, disfrutar de su decoración y descubrir por qué, desde hace cinco décadas, esta dirección se mantiene como uno de los grandes referentes del lujo y el estilo de vida en Beverly Hills.