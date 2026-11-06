La propuesta de Jorge Vallejo se convirtió en la mejor de América Latina y alcanzó la posición más alta para un restaurante mexicano en la historia del certamen. Fauna, ARCA, Rosetta, Huniik y Alcalde también figuran en la clasificación ampliada.

La gastronomía mexicana volvió a conquistar un lugar protagónico en el escenario internacional. En la edición 2026 de The World’s 50 Best Restaurants, celebrada el 4 de noviembre en Lima, Perú, Quintonil se colocó en el cuarto puesto de la clasificación mundial y fue reconocido como el Mejor Restaurante de América Latina, un resultado histórico para la cocina nacional.

El restaurante ubicado en Polanco, Ciudad de México, es dirigido por el chef Jorge Vallejo y Alejandra Flores. Desde su apertura en 2012, el proyecto ha construido una identidad culinaria que combina ingredientes mexicanos, técnicas contemporáneas y una interpretación propia de la riqueza gastronómica del país.

Maíz, chiles, hierbas, nopales, insectos y productos del mar forman parte de una propuesta que evoluciona de acuerdo con las temporadas y busca mostrar la diversidad de México desde una perspectiva actual. Su cuarto lugar representa la mejor posición alcanzada por un restaurante mexicano en la historia de este listado y lo convierte en el único establecimiento del país dentro de los primeros 50 de 2026.

El reconocimiento también tiene un significado regional: Quintonil se posicionó por encima de todos los restaurantes latinoamericanos incluidos en esta edición, consolidando la presencia de México entre los destinos gastronómicos más importantes del mundo.

Otros restaurantes mexicanos también destacan

Aunque Quintonil fue el único representante nacional dentro del Top 50, la presencia mexicana se extiende a la clasificación ampliada, que comprende los lugares del 51 al 100.

En este apartado aparecen cinco proyectos que representan distintas expresiones de la cocina contemporánea del país:

Fauna , en Valle de Guadalupe, Baja California.

, en Valle de Guadalupe, Baja California. ARCA , en Tulum, Quintana Roo.

, en Tulum, Quintana Roo. Rosetta , en Ciudad de México.

, en Ciudad de México. Huniik , en Mérida, Yucatán.

, en Mérida, Yucatán. Alcalde, en Guadalajara, Jalisco.

Su inclusión confirma la diversidad de propuestas que han contribuido a proyectar la gastronomía mexicana más allá de sus fronteras, desde la cocina de producto y las expresiones regionales hasta las interpretaciones contemporáneas de ingredientes y tradiciones locales.

En contraste, Pujol, que durante años fue uno de los principales referentes mexicanos en el ranking, no apareció en la clasificación de los primeros 100 restaurantes de esta edición.

Los 50 mejores restaurantes del mundo en 2026

El primer lugar de la clasificación fue para Asador Etxebarri, ubicado en Atxondo, España. El restaurante del chef Bittor Arginzoniz se distingue por su dominio del fuego y las brasas, una técnica con la que transforma pescados, mariscos, carnes y vegetales en una experiencia gastronómica centrada en la calidad del producto.

El segundo puesto correspondió a Gaggan, en Bangkok, Tailandia, mientras que Alchemist, en Copenhague, Dinamarca, ocupó el tercer sitio. Después aparece Quintonil, como el mejor restaurante latinoamericano de la edición.

La clasificación completa quedó integrada de la siguiente manera:

México – Quintonil , Ciudad de México.

España – Asador Etxebarri , Atxondo.

Tailandia – Gaggan , Bangkok.

Dinamarca – Alchemist , Copenhague.

Hong Kong – Wing .

Hong Kong – The Chairman .

Perú – Kjolle , Lima.

Dinamarca – Kadeau , Copenhague.

España – DiverXO , Madrid.

Francia – Plénitude , París.

Estados Unidos – Atomix , Nueva York.

Tailandia – Sorn , Bangkok.

Perú – Mérito , Lima.

Tailandia – Sühring , Bangkok.

Singapur – Odette .

Brasil – Tuju , São Paulo.

Corea del Sur – Mingles , Seúl.

Tailandia – Nusara , Bangkok.

Alemania – Jan , Múnich.

Italia – Piazza Duomo , Alba.

China – Meet the Bund , Shanghái.

Chile – Boragó , Santiago.

Suecia – Vyn , Skillinge.

Italia – Al Gatto Verde , Módena.

Brasil – Lasai , Río de Janeiro.

India – Masque , Bombay.

Italia – Reale , Castel di Sangro.

Emiratos Árabes Unidos – Trèsind Studio , Dubái.

España – Enigma , Barcelona.

Austria – Steirereck , Viena.

Colombia – Celele , Cartagena.

Tailandia – Potong , Bangkok.

España – Elkano , Getaria.

Francia – Le Coquillage , Saint-Méloir-des-Ondes.

Sudáfrica – La Colombe , Ciudad del Cabo.

China – Ru Yuan , Hangzhou.

Ecuador – Nuema , Quito.

Italia – Atelier Moessmer Norbert Niederkofler , Brunico.

Suiza – Schloss Schauenstein , Fürstenau.

Dinamarca – Jordnær , Copenhague.

Corea del Sur – Onjium , Seúl.

Bélgica – Bozar , Bruselas.

Italia – Le Calandre , Rubano.

Argentina – Don Julio , Buenos Aires.

Perú – Mayta , Lima.

Colombia – El Chato , Bogotá.

Reino Unido – Ikoyi , Londres.

Mónaco – Le Louis XV – Alain Ducasse , Montecarlo.

India – Naar , Kasauli.

Australia – Saint Peter , Sídney.

La edición 2026 deja claro que México mantiene una presencia relevante en la conversación gastronómica internacional. El resultado de Quintonil, acompañado por la presencia de otros cinco proyectos nacionales en la lista ampliada, confirma el alcance y la diversidad de una cocina que continúa ganando reconocimiento en los principales escenarios culinarios del mundo.