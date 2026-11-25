En la Costa del Sol, donde el Mediterráneo marca el ritmo de la vida y la hospitalidad se convierte en parte de la experiencia, Puente Romano Marbella se prepara para una nueva etapa. El exclusivo resort anunció la llegada de Francesco Roccato como su nuevo director general, una incorporación que busca reforzar su posición como uno de los destinos de lujo más reconocidos de Europa.

Roccato asumió el cargo el pasado 1 de octubre de 2026 y su llegada tiene un significado especial: no es la primera vez que forma parte de este universo. En 2016 participó en la apertura de Nobu Hotel Marbella, donde fue director general y contribuyó a establecer la primera propiedad de la marca en la España peninsular. Ahora, ocho años después de iniciar una nueva etapa profesional fuera del resort, regresa para liderar su próximo capítulo.

Una trayectoria internacional detrás de la hospitalidad de lujo

Originario de Turín, Italia, Francesco Roccato comenzó su carrera en 1995 como chef, después de formarse en el Culinary Institute of Canada. Con el paso de los años, su experiencia en gastronomía y alimentos y bebidas lo llevó a ocupar puestos directivos en algunos de los hoteles más destacados del mundo.

Antes de regresar a Marbella, pasó ocho años en Rocco Forte Hotels, donde su último cargo fue el de director ejecutivo para el norte de Italia. Desde esa posición supervisó distintas propiedades y nuevas aperturas en Roma, Florencia y Milán.

Entre sus proyectos más recientes destaca la apertura de The Carlton, en Milán, en noviembre de 2025. También estuvo al frente de hoteles como Hotel de la Ville, en Roma, y Hotel Savoy, en Florencia, ambos reconocidos con cinco estrellas por Forbes Travel Guide.

Su experiencia también incluye destinos como Canadá, Bermudas, España, Estados Unidos y Reino Unido, además de la dirección del Hotel Lungarno, en Florencia, y The Franklin, en Londres. Una trayectoria que combina conocimiento gastronómico, visión internacional y atención al detalle, cualidades especialmente importantes para un resort cuya propuesta va mucho más allá del hospedaje.

¿Qué viene para Puente Romano Marbella?

Uno de los principales objetivos de esta nueva etapa será impulsar un programa de inversión de varios años que contempla la renovación y mejora de sus suites, su propuesta gastronómica y sus instalaciones deportivas.

La apuesta tiene sentido si se considera todo lo que ofrece este resort frente al Mediterráneo. Puente Romano Marbella reúne dos propiedades hoteleras, Puente Romano Hotel y Nobu Hotel Marbella, además de más de 20 restaurantes y bares, entre los que destacan propuestas como Nobu, Cipriani y COYA.

A esto se suman el Six Senses Spa Marbella, reconocido por su oferta de bienestar, y el Puente Romano Tennis Club, que cuenta con ocho canchas de tenis de arcilla y ocho pistas de pádel con paredes de cristal. Una combinación que lo convierte en un destino atractivo tanto para quienes buscan unos días de descanso como para los viajeros que prefieren mantener un estilo de vida activo durante sus vacaciones.

El resort también conserva una identidad muy particular: está diseñado con inspiración en los pueblos andaluces, rodeado de jardines subtropicales y con acceso privilegiado al Mediterráneo. Entre sus opciones de alojamiento destacan sus suites y villas privadas, incluida Villa La Serrana, una exclusiva propiedad de siete suites que forma parte de Puente Romano Villa Collection.

Un regreso con nuevos planes

Para Francesco Roccato, volver a Puente Romano Marbella representa la oportunidad de reencontrarse con un lugar que conoce desde hace una década y, al mismo tiempo, llevarlo hacia nuevos horizontes.

«Es un verdadero honor regresar a Puente Romano Marbella y emprender esta nueva y emocionante etapa junto a un equipo extraordinario y motivado», expresó el directivo.

Con este nombramiento, el resort busca seguir evolucionando sin perder la esencia que lo ha convertido en uno de los referentes de la hospitalidad de lujo en España. La combinación de gastronomía, bienestar, deporte y experiencias frente al mar seguirá siendo parte de su identidad, ahora bajo la dirección de un hotelero que conoce de primera mano tanto la propiedad como las exigencias del viajero internacional.