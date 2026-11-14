Pueblo Bonito Vantage San Miguel de Allende es un vivo ejemplo de pertenencia. Abrió sus puertas a principios de 2026 en una ciudad que es Patrimonio Mundial por derecho propio y que conserva como pocos lugares la esencia de las tradiciones mexicanas.

Para celebrar por primera vez el Día de Muertos, el hotel no organizó simplemente un evento: hizo toda una declaración de identidad. En su explanada o patio principal montó una auténtica noche mexicana, con ofrenda, muestra culinaria y un Concurso de Catrinas que se convirtió en el gran protagonista de la velada.

La celebración incluyó una cena con una amplia variedad de platillos y antojitos mexicanos, tan tradicionales y auténticos como la propia conmemoración.

El anfitrión fue Alfredo Rentería, director general del hotel, quien convocó a huéspedes e invitados para vivir esta tradición desde casa, en un ambiente elegante, cálido y cercano, con ese servicio que no hace ruido, pero que se hace notar en cada detalle.

Alfredo aprovechó la ocasión para presentarse no como un recién llegado, sino como un nuevo anfitrión, convencido de que el lujo actual no está en la ostentación, sino en la atención, la constancia y, sobre todo, en estar presente.

“San Miguel de Allende es el mejor lugar para vivir la tradición del Día de Muertos, y me enorgullece llevar a nuestros huéspedes lo mejor de esta celebración por vez primera”, comentó Alfredo Rentería.

Una ofrenda llena de tradición y sabor mexicano

Uno de los grandes atractivos fue la imponente ofrenda instalada en el hotel, donde no podían faltar las flores de cempasúchil, las velas, el pan, el agua y los sabores favoritos de quienes ya se fueron o se nos adelantaron.

La propuesta gastronómica también estuvo inspirada en el antojo y la fiesta popular, con esos mismos platillos que durante estos días se comparten en las casas y plazas de México.

En el menú hubo desde un pozole verde para reconfortar el alma y el apetito, hasta taquitos dorados de chorizo con papa, esquites, sopecitos de chicharrón prensado, gorditas, memelas de huitlacoche, tacos al pastor y de pollo con mole. Para cerrar con un toque dulce, se ofrecieron tamales, churros, golosinas mexicanas, alfeñiques y un reconfortante champurrado, ideal para apaciguar el frío nocturno de noviembre.

Para brindar, la creatividad estuvo a la orden con cocteles preparados a base de xoconostle, ese fruto de sabor ácido tan característico del centro del país y que deja una huella especial en la memoria gustativa. Desde luego, también hubo vinos de excelentes cepas, servidos con la elegancia que distingue a la casa, sin perder de vista las raíces mexicanas de la celebración.

Mientras tanto, un grupo de danzas regionales puso el ambiente con jóvenes bailarines que recordaron que en esta festividad también se baila, se canta, se mueve y, sobre todo, se comparte.

Diez Catrinas y una pasarela espectacular

La pasarela del Concurso de Catrinas fue, sin duda, el momento estelar de la noche. Diez participantes desfilaron con atuendos llenos de creatividad y personalidad, en los que destacaron perlas, joyas, tocados y rostros transformados por el maquillaje en auténticas calaveras.

Azules, blancos, rosas, naranjas, destellos, brillos y trazos barrocos dieron vida a cada caracterización, acompañada de una buena dosis de actitud.

Más que un concurso, fue una puesta en escena con el skyline de San Miguel de Allende como telón de fondo y la noche como testigo. Entre los invitados se eligió al jurado encargado de seleccionar a las favoritas y reconocer a las ganadoras de los tres primeros lugares.

Los premios incluyeron una noche de hospedaje para dos personas en Pueblo Bonito Vantage, una cena para dos en el restaurante La Frida y una sesión para dos en Aromatika Spa & Wellness.

Fue una celebración plena de satisfacciones, pero también de momentos para reflexionar, recordar y honrar a aquellos que nunca se van, porque permanecen para siempre en nuestra memoria.