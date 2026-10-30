Con notas de azahar, mantequilla y cítricos, hasta rellenos de guayaba con nata, tiramisú y chocolate con pistache, el pan de muerto se reinventa esta temporada en tres direcciones de la Ciudad de México que vale la pena tener en el radar.

Cada otoño, el aroma del pan recién horneado anuncia una de las tradiciones más queridas de México. El pan de muerto vuelve a las mesas, cafeterías y panaderías con su característica cubierta de azúcar, sus huesitos y ese delicado perfume de agua de azahar que lo hace inconfundible.

Pero, aunque la receta clásica conserva su lugar privilegiado, cada vez hay más propuestas que exploran nuevos ingredientes y combinaciones. En la Ciudad de México, esta temporada hay opciones que van desde los sabores de siempre hasta versiones con chocolate, guayaba, dulce de leche y pistache, ideales para acompañar un café por la tarde o convertir una salida gastronómica en un pequeño ritual de otoño.

Si estás buscando dónde probar algunas de las propuestas más interesantes de la temporada, estos tres lugares merecen una visita.

Peltre Lonchería: el encuentro entre lo dulce y lo salado

En Peltre Lonchería, el pan de muerto adquiere una personalidad propia a través de dos versiones que juegan con contrastes de sabor.

La primera es su Pan de Muerto Tradicional, una pieza esponjosa con notas de canela y agua de azahar, cubierta de azúcar y queso cotija rallado. Este último ingrediente aporta un toque salado que rompe con la dulzura habitual y ofrece una interpretación distinta de la receta clásica.

Para quienes prefieren sabores más intensos, el Pan de Muerto de Cacao y Dulce de Leche reúne macadamia tostada, chispas de chocolate y dulce de leche. La combinación apuesta por diferentes texturas y un perfil goloso, pensado para quienes disfrutan de la repostería con chocolate.

Es una parada para quienes quieren probar una versión tradicional y, al mismo tiempo, dejarse sorprender por una alternativa más indulgente.

Magda: guayaba, nata y chocolate en San Ángel

En el corazón de San Ángel, Magda se suma a la temporada con una receta que conserva la esencia del pan de muerto: mantequilla, ralladura de naranja y esencia de flor de azahar.

La propuesta se completa con dos rellenos que llevan la experiencia hacia terrenos distintos. El primero combina guayaba con nata y crema, una mezcla de notas frutales y lácteas que remite a sabores muy mexicanos. El segundo apuesta por el chocolate semiamargo, la cocoa y la nata, con un resultado más profundo e intenso.

Ubicado en el entorno del Museo del Carmen, Magda es una buena opción para sumar una pausa dulce a un paseo por las calles de San Ángel, especialmente durante los fines de semana de otoño.

Dónde: Museo del Carmen 4, San Ángel, Ciudad de México.

Amand: una versión artesanal con mandarina y pistache

Para quienes disfrutan descubrir nuevas interpretaciones de los clásicos, Amand presenta un pan de muerto artesanal elaborado a mano con mantequilla, mandarina y agua de azahar.

Su versión tradicional destaca por una miga suave, notas cítricas y una generosa cubierta de azúcar. La mandarina aporta un matiz fresco que acompaña los aromas florales característicos de esta preparación.

La experiencia continúa con dos alternativas rellenas: una de crema de tiramisú con ralladura de chocolate y otra de ganache de chocolate blanco con pistache. Ambas se alejan de la receta convencional sin perder de vista el carácter de temporada de este pan.

Amand cuenta con dos ubicaciones en la ciudad, una en Lomas-Virreyes y otra en Roma Sur, por lo que puede convertirse en una parada dulce tanto durante una mañana de compras como en una ruta gastronómica por algunas de las colonias más atractivas de la capital.

Dónde: Prado Norte 155, Lomas-Virreyes, y Manzanillo 47, Roma Sur, Ciudad de México.

Una ruta dulce para celebrar el Día de Muertos

El pan de muerto es mucho más que un antojo de temporada: es una preparación que conecta la gastronomía con la memoria y las tradiciones que distinguen al otoño mexicano. Su receta ha evolucionado con el tiempo, pero conserva el encanto de reunirse alrededor de una mesa para compartirlo.

Peltre Lonchería, Magda y Amand ofrecen tres maneras distintas de disfrutarlo en la Ciudad de México. Desde el toque salado del queso cotija hasta la combinación de guayaba con nata o el contraste del chocolate blanco con pistache, cada propuesta invita a explorar nuevos matices de un clásico que regresa cada año.

La recomendación es probar primero una versión tradicional y después elegir una de las alternativas rellenas. Porque, en esta temporada, pocas cosas celebran mejor los sabores de México que una buena pieza de pan de muerto acompañada de café y buena compañía.