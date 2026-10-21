La firma relojera suiza reunió a invitados especiales en Casa Seminario para una velada que combinó tradición mexicana, alta gastronomía y música en vivo, marcando un nuevo capítulo para la marca en México.

La elegancia de la relojería suiza y la riqueza de la cultura mexicana se encontraron en una velada especial organizada por OMEGA. El pasado 12 de octubre, la firma celebró la reapertura de su boutique en El Palacio de Hierro Polanco con un encuentro en Casa Seminario, en el corazón de la Ciudad de México, al que asistieron amigos de la marca, clientes, representantes de los medios e invitados especiales.

La celebración comenzó con el tradicional corte de listón, encabezado por Nino Aloisi, Brand Manager de OMEGA México y Latinoamérica. Entre los invitados destacaron Diego Boneta y Karla Souza, amigos de la firma, quienes acompañaron este momento que reafirma la presencia de OMEGA en el mercado mexicano y su relación con figuras del talento nacional.

Casa Seminario, un escenario de tradición y sofisticación

La arquitectura histórica de Casa Seminario fue el punto de partida para una experiencia que reinterpretó las tradiciones mexicanas desde una perspectiva contemporánea. Composiciones florales, piezas de barro e iluminación en tonos ámbar se integraron a los espacios del inmueble, creando una atmósfera cálida en la que la atención al detalle tuvo un papel central.

A lo largo de la noche, distintas intervenciones evocaron imágenes y elementos del imaginario mexicano. La artesanía en barro adquirió un nuevo significado como recuerdo de la celebración, mientras que los aromas del cacao sumaron una dimensión sensorial al recorrido de los asistentes.

La propuesta gastronómica completó la experiencia con bocados de alta cocina inspirados en sabores locales, servidos de manera itinerante para acompañar las conversaciones y propiciar un ambiente cercano entre los invitados.

LATIN MAFIA llevó el sonido del México contemporáneo a la velada

La música fue uno de los momentos centrales de la celebración. LATIN MAFIA tomó el escenario con un DJ set en formato íntimo que aportó energía a la noche y conectó la propuesta de la agrupación con el ambiente sofisticado del encuentro.

Su participación sumó una expresión contemporánea de la escena musical mexicana a una experiencia que buscó reunir distintas manifestaciones culturales en torno a la reapertura de la boutique.

OMEGA reafirma su presencia en México

La reapertura de la boutique en El Palacio de Hierro Polanco representa un nuevo capítulo para OMEGA en el país. De la mano de este socio estratégico, la firma continúa impulsando espacios que reflejan su tradición relojera, su compromiso con la excelencia y una experiencia de atención orientada a sus clientes.

Con Casa Seminario como escenario, OMEGA convirtió la ocasión en una celebración que vinculó su legado internacional con la riqueza cultural de México. Una noche en la que arquitectura, artesanía, gastronomía y música acompañaron el anuncio de una nueva etapa para la firma suiza en uno de sus mercados relevantes.