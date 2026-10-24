De aprendiz de carnicero a empresario de alcance internacional, Nusret Gökçe ha construido una marca en la que los cortes prémium, el espectáculo en la mesa y una hospitalidad de sello propio forman parte de una misma experiencia. Ahora, Nusr-Et abre un nuevo capítulo en Ciudad de México, donde busca conquistar a un público que encuentra en la gastronomía una forma de disfrutar y compartir el lujo.

La historia comenzó mucho antes de que el gesto de salar la carne con el antebrazo se convirtiera en una imagen reconocida en redes sociales. Nacido en Erzurum y criado en Estambul, Gökçe se inició en la carnicería desde muy joven. Aprendió el oficio desde sus fundamentos: seleccionar el producto, dominar los cortes y comprender que la calidad depende tanto de la técnica como de la atención a los detalles.

Esa formación se convertiría en la base de Nusr-Et, una firma que abrió su primer restaurante en Estambul en 2010 y que, de acuerdo con la información de la marca, hoy cuenta con más de 30 establecimientos en distintos países y un equipo de más de mil 600 colaboradores.

Una experiencia que va más allá del plato

El concepto de Nusr-Et se distingue por convertir la carne en protagonista de una experiencia donde la preparación, la presentación y el servicio tienen un peso propio. Su propuesta combina el conocimiento técnico del producto con una puesta en escena que busca hacer de cada visita algo reconocible.

Con presencia en Turquía, Medio Oriente, Europa y Estados Unidos, la firma ha desarrollado una identidad que trasciende su oferta gastronómica. La personalidad de su fundador, su particular manera de presentar los platillos y la interacción con los comensales forman parte de una fórmula que ha contribuido a su reconocimiento internacional.

La llegada a Ciudad de México representa su primera incursión en Latinoamérica y acerca esta propuesta a una capital con una escena culinaria diversa, en la que conviven restaurantes de autor, cocinas tradicionales y conceptos internacionales de alta gama.

Ciudad de México, el nuevo destino de Nusr-Et

La apertura en colaboración con The St. Regis Mexico City suma una nueva propuesta al panorama gastronómico de lujo de la capital. La alianza reúne a dos marcas que comparten un enfoque centrado en el servicio personalizado, la atención al detalle y la construcción de experiencias que van más allá de lo cotidiano.

Para Nusr-Et, establecerse en México también significa acercarse a un público que ya conoce sus restaurantes en otros destinos internacionales. Su nueva dirección busca trasladar esa identidad al contexto local, en una ciudad donde la gastronomía ocupa un lugar central en la oferta de estilo de vida.

Cortes prémium y clásicos de la casa

La carta reúne algunos de los platos más representativos de la marca. Entre ellos figura el Nusr-Et Special, un filete preparado con mantequilla y terminado frente al comensal, así como el Lokum, un corte de textura tierna, y el Tomahawk Saltbae, que destaca por su presentación y protagonismo en la mesa.

Para el final, el Baklava Dorado con helado Maraş ofrece una interpretación de un clásico de la tradición turca, con una presentación alineada con la identidad visual de la casa.

La experiencia se complementa con una selección de vinos que contempla etiquetas mexicanas e internacionales, además de una carta de coctelería de inspiración neoclásica. La propuesta busca acompañar los cortes y ofrecer distintas posibilidades para disfrutar la sobremesa.

La disciplina como sello de identidad

Detrás de la expansión de Nusr-Et hay una historia que conecta el dominio de un oficio con la construcción de una marca global. La trayectoria de Gökçe comenzó en la carnicería y evolucionó hacia un concepto en el que el producto, el servicio y la personalidad conviven como elementos centrales.

En un segmento donde la experiencia completa es tan importante como la cocina, la firma apuesta por una identidad reconocible y una atención que busca distinguir cada visita. Su llegada a Ciudad de México se integra a esa estrategia de expansión, dirigida a mercados donde la gastronomía y la hospitalidad forman parte de una oferta de lujo cada vez más diversa.

Con nuevas aperturas previstas en destinos como Ibiza y The Dubai Mall, Nusr-Et continúa ampliando su presencia internacional. Su desembarco en México suma un nuevo escenario a una historia que comenzó con el aprendizaje de un oficio y que hoy encuentra en la mesa su principal forma de expresión.