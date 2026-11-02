La propiedad, ubicada en la exclusiva Milla de Oro de Marbella, fue reconocida en los Readers’ Choice Awards 2026 de Condé Nast Traveler. Gastronomía de autor, hospitalidad japonesa y experiencias frente al Mediterráneo distinguen su propuesta, que la convierte en el hotel mejor posicionado fuera de Madrid y Barcelona.

El lujo también se mide en experiencias memorables, y Nobu Hotel Marbella acaba de sumar un nuevo reconocimiento a su historia. La propiedad fue elegida como el quinto mejor hotel de España en los Readers’ Choice Awards 2026 de Condé Nast Traveler, una distinción que la coloca entre los establecimientos favoritos de los viajeros internacionales.

El reconocimiento tiene un significado especial para el hotel, pues lo posiciona como el mejor clasificado fuera de Madrid y Barcelona, además de ser el único representante de Andalucía dentro de los primeros 15 lugares del listado nacional.

Ubicado en la emblemática Milla de Oro de Marbella, dentro del complejo Puente Romano Marbella, el hotel ha construido una identidad en la que convergen el diseño de inspiración japonesa, la gastronomía internacional y el estilo de vida relajado de la Costa del Sol.

La edición 2026 de los premios reunió 798,867 respuestas de viajeros de distintas partes del mundo, quienes compartieron sus experiencias en hoteles y destinos internacionales. Para Nobu Hotel Marbella, formar parte de esta selección representa un reconocimiento directo a la hospitalidad y al servicio que ofrece a sus huéspedes.

Una experiencia donde el lujo se vive sin prisas

Desde su apertura en 2018, Nobu Hotel Marbella ha desarrollado una propuesta que combina privacidad, sofisticación y una conexión cercana con el entorno mediterráneo.

Sus 100 habitaciones y suites destacan por los materiales naturales, los interiores contemporáneos y los balcones privados con vistas a los jardines o a la arquitectura andaluza. Entre sus opciones más exclusivas se encuentran la Nobu Suite y el Four-Bedroom Penthouse, pensadas para quienes buscan espacios amplios y una estancia con mayor privacidad.

La filosofía japonesa de omotenashi, entendida como una forma de hospitalidad basada en la atención genuina y anticipada a las necesidades del huésped, forma parte de la esencia del establecimiento.

«Nos enorgullece ofrecer entretenimiento excepcional, una gastronomía emblemática y una hospitalidad genuina», señaló Sergio Gómez Estefan, director corporativo de Marketing de Nobu Hotel Marbella, al referirse al reconocimiento obtenido.

La experiencia se extiende más allá de las habitaciones: los visitantes tienen acceso a Nobu Pool, una piscina exclusiva para adultos, espacios reservados en la playa y una amplia oferta de bienestar, que incluye las instalaciones de Six Senses Spa Marbella.

Nobu Marbella: el corazón gastronómico del hotel

Uno de los grandes atractivos de la propiedad es su propuesta culinaria, encabezada por Nobu Marbella, donde el chef ejecutivo Yannick Lohou presenta los clásicos de Nobu Matsuhisa junto con creaciones de temporada.

La cocina japonesa con influencias peruanas define una carta en la que conviven sabores, técnicas y presentaciones que han convertido a la marca Nobu en un referente internacional de la gastronomía contemporánea.

Entre las propuestas actuales destaca el Autumn Omakase, un menú de seis tiempos que incluye tacos de lubina chilena con miso de jalapeño y costillas de wagyu cocinadas lentamente sobre hoja de hoba.

Para quienes prefieren una atmósfera más relajada, Nobu Marbella Beachside lleva parte de esta experiencia hasta la orilla del Mediterráneo, mientras que Nobu Bar y La Plaza ofrecen espacios para disfrutar de coctelería de autor y encuentros nocturnos.

Además, hospedarse en Nobu Hotel Marbella permite acceder a más de 20 restaurantes y bares dentro de Puente Romano Marbella, lo que convierte al complejo en un destino gastronómico por sí mismo.

De la alta cocina a las experiencias exclusivas

El reconocimiento de Condé Nast Traveler llega después de un año marcado por colaboraciones que ampliaron la propuesta de estilo de vida del hotel.

En junio, el chef Nobu Matsuhisa regresó a Marbella para participar en un encuentro gastronómico benéfico junto con figuras como Dani García, Albert Adrià, Izu Ani y Yiannis Kioroglou, en apoyo a la Cruz Roja Española.

Para la ocasión presentó Osusume Marbella, una selección de edición limitada de 12 pequeños platos que incorporaron tres variedades de pescado de Andalucía y que estuvieron disponibles exclusivamente en Nobu Marbella.

Durante el verano también llegó Sushi Club, una colaboración entre Nobu Matsuhisa y Chris Stamp que reunió moda y gastronomía. El proyecto incluyó una colección exclusiva de prendas y Summer Omakase by Sushi Club, un menú degustación de siete tiempos.

Otra de las experiencias destacadas ocurrió en mayo, cuando la casa de perfumería omaní Amouage presentó su fragancia Love Hibiscus en Nobu Pool. La colaboración transformó el espacio de la piscina para adultos en un escenario sensorial que incluyó una clase magistral privada de perfumería.

Estas iniciativas reflejan una visión del lujo que va más allá del alojamiento y apuesta por experiencias que conectan gastronomía, diseño, moda, belleza y bienestar.

Marbella, un destino para descubrir desde el mar

La ubicación del hotel permite disfrutar de algunas de las experiencias más representativas de la Costa del Sol. Además de sus instalaciones deportivas, que incluyen el Puente Romano Tennis Club, canchas de pádel y estudios de pilates y entrenamiento físico, los huéspedes pueden organizar jornadas privadas en el mar.

Entre las experiencias disponibles destacan las salidas a bordo del yate del hotel, con tripulación y propuestas gastronómicas Nobu servidas en cubierta, una alternativa para descubrir el litoral mediterráneo desde otra perspectiva.

La combinación de playa, gastronomía, bienestar y actividades personalizadas convierte la estancia en una experiencia que puede adaptarse tanto a quienes buscan descanso como a quienes prefieren unas vacaciones llenas de actividades.

Un reconocimiento que celebra el trabajo de todo un equipo

Para Francesco Roccato, director general de Puente Romano Marbella y Nobu Hotel Marbella, el resultado representa el esfuerzo sostenido de quienes forman parte del establecimiento.

«Nos enorgullece el equipo que aporta kokoro, es decir, corazón, a cada estancia», expresó al agradecer a los huéspedes que participaron en la votación.

El compromiso del hotel también se extiende a su entorno. Entre sus iniciativas recientes destacan el Nobu Hotel Marbella Challenge, un torneo benéfico de tenis y pádel, y la Nobu Marbella Charity Gala, ambos realizados en apoyo a AECC Marbella y su labor con personas afectadas por el cáncer de mama en Málaga.

Con su quinto lugar en los Readers’ Choice Awards 2026, Nobu Hotel Marbella reafirma su presencia en el mapa internacional de la hotelería de lujo y consolida una propuesta en la que la gastronomía, la hospitalidad japonesa y el encanto mediterráneo se encuentran.

De cara a 2027, cuando Nobu Marbella se acerque a su décimo aniversario como restaurante en España, el reconocimiento representa también una celebración de su trayectoria en uno de los destinos más emblemáticos del sur europeo.