En México, mujeres rurales, indígenas y lideresas comunitarias impulsan soluciones frente al cambio climático. Un encuentro en la capital puso sobre la mesa la importancia de escuchar sus experiencias y convertirlas en políticas públicas.

La lucha contra el cambio climático también pasa por la igualdad de género. Desde el cuidado de los recursos naturales hasta la agricultura sostenible y la defensa del territorio, las mujeres desempeñan un papel fundamental en la construcción de comunidades más resilientes. Sin embargo, sus conocimientos y necesidades no siempre se reflejan en las decisiones que definen el futuro ambiental.

Esta realidad fue uno de los ejes del encuentro Mujeres, clima y territorios: diálogos para una transición justa en México, realizado el 9 de octubre en la Ciudad de México, como parte de la Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza de México por el Clima 2026.

La iniciativa reunió a mujeres líderes de comunidades, representantes del sector público, organizaciones civiles, academia y organismos internacionales para reflexionar sobre cómo construir soluciones climáticas que contemplen las distintas realidades del país.

Una transición sostenible también necesita igualdad

Organizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en colaboración con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y México por el Clima, el encuentro destacó que los efectos de la crisis climática no impactan a todas las personas de la misma manera.

Las mujeres, especialmente aquellas que viven en comunidades rurales e indígenas, enfrentan desafíos particulares relacionados con el acceso al agua, la producción de alimentos, la gestión de los recursos naturales y las tareas de cuidado. Al mismo tiempo, sus experiencias y conocimientos locales representan una fuente de soluciones para responder a estos retos.

Durante la jornada, Norma Munguía Aldaraca, directora general de Políticas para la Acción Climática de la Semarnat, enfatizó que el desafío consiste en ir más allá de escuchar a las comunidades: sus voces deben tener un lugar en las decisiones públicas, los instrumentos de política y las acciones ambientales.

En esta misma línea, la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, destacó la importancia del conocimiento que las mujeres han desarrollado en sus comunidades y su contribución a la adaptación climática. También subrayó la cooperación entre ambos países para impulsar una transición energética más justa.

Las mujeres no solo enfrentan la crisis: también crean soluciones

Uno de los mensajes centrales del diálogo fue reconocer a las mujeres como protagonistas de la acción climática, y no únicamente como una población vulnerable ante sus consecuencias.

Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres en México, señaló que una transición justa requiere colocar la igualdad de género, los derechos humanos y el liderazgo femenino en el centro de las respuestas ambientales.

Por su parte, Silvia Morimoto, representante residente del PNUD en México, destacó la necesidad de transformar las soluciones que nacen en los territorios en políticas públicas capaces de responder a las necesidades de las comunidades y reducir las desigualdades existentes.

Las aportaciones de mujeres rurales e indígenas, defensoras ambientales y lideresas comunitarias dieron forma a una conversación que abordó temas como la agricultura sostenible, la resiliencia ante los fenómenos climáticos, la transición energética, el financiamiento climático y la organización de los cuidados.

La participación de estas voces también permitió identificar prioridades concretas: prevenir las desigualdades y las violencias de género asociadas con los impactos climáticos, ampliar la presencia de las mujeres en los espacios de decisión y mejorar su acceso a recursos y oportunidades vinculados con la transición sostenible.

Del diálogo a la acción colectiva

Para que las propuestas se traduzcan en cambios duraderos, la colaboración entre comunidades, instituciones y organismos internacionales resulta esencial. En este sentido, Alexia Levesque, directora regional de la AFD para México, Cuba y Centroamérica, destacó el valor de la cooperación para fortalecer las capacidades locales y ampliar los liderazgos que ya están impulsando respuestas frente a la crisis climática.

El encuentro también adquirió un significado especial en el marco del Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Francia y México, al reforzar una agenda compartida en materia de igualdad, derechos humanos y sostenibilidad.

La conclusión es clara: construir un futuro ambientalmente responsable no depende únicamente de nuevas tecnologías o compromisos institucionales. También requiere reconocer a quienes protegen los ecosistemas, sostienen la vida comunitaria y desarrollan soluciones desde sus propios territorios.

En el camino hacia una transición justa, incorporar la perspectiva de género significa mucho más que sumar mujeres a la conversación: implica garantizar que puedan participar en las decisiones, acceder a oportunidades y contribuir activamente a definir el futuro que desean para sus comunidades.