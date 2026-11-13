La gastronomía mexicana tiene mucho que celebrar y el próximo 24 de noviembre tendrá una nueva oportunidad para hacerlo. Marco Beteta prepara la tercera edición de MB100, Los 100 Mejores Restaurantes de México, una guía que reconoce el talento, la creatividad y la diversidad de la industria restaurantera nacional a través de una selección de espacios que destacan por su cocina, servicio y propuesta.

La cita será en Jardín Lomas Altas, en la Ciudad de México, donde se reunirán representantes del mundo gastronómico para celebrar a los restaurantes y equipos que están dando forma a la cultura culinaria del país.

100 restaurantes, siete regiones y mucho talento

Para esta tercera edición, MB100 partió de un universo de más de 250 restaurantes evaluados en distintas partes de México. De ahí surgió una selección de 100 establecimientos distribuidos en siete regiones, con propuestas que van desde proyectos consolidados hasta conceptos que están renovando la escena gastronómica.

Uno de los aspectos interesantes de esta guía es que no se concentra únicamente en lo que llega al plato. También toma en cuenta elementos como la hospitalidad, la consistencia, el servicio y la atención a los detalles, factores que pueden transformar una comida en una experiencia memorable.

La selección cuenta con la participación del Consejo MB100, una comunidad de más de 500 entusiastas de la buena mesa que, durante todo el año, comparte visitas, descubrimientos y recomendaciones para ampliar la perspectiva sobre los restaurantes del país.

Los clásicos también tienen su lugar

Porque en gastronomía no todo se trata de novedades, esta edición contempla 30 reconocimientos Clásicos MB100 para restaurantes con más de 20 años de trayectoria.

La categoría busca destacar a esos espacios que han conseguido mantenerse vigentes a través del tiempo, adaptándose a nuevas generaciones y tendencias sin perder la esencia que los convirtió en referentes.

A esta distinción se suman 10 categorías especiales que reconocen diferentes aspectos de la experiencia restaurantera, entre ellos el servicio, la sustentabilidad, la coctelería, el diseño y la arquitectura, los menús de degustación, la oferta gastronómica de hoteles y las nuevas aperturas.

Así, MB100 amplía su mirada para reconocer no solo a quienes están detrás de las cocinas, sino también a los equipos y propuestas que hacen posible que cada visita tenga algo especial.

Una guía que apuesta por descubrir más allá de las tendencias

En una época en la que las recomendaciones gastronómicas circulan rápidamente por redes sociales, MB100 mantiene una filosofía centrada en la experiencia directa y el conocimiento de los restaurantes.

La popularidad digital no es el único factor para reconocer un establecimiento. La guía busca observar lo que sucede realmente en cada espacio: la calidad de su propuesta, la atención al comensal y la capacidad de ofrecer una experiencia consistente.

Detrás de este proyecto está Marco Beteta, quien cuenta con más de tres décadas de trayectoria en gastronomía, hospitalidad y estilo de vida. Lo que comenzó en 1988 como una selección personal de 50 restaurantes de la Ciudad de México evolucionó hasta convertirse en una iniciativa de alcance nacional.

Con esta tercera edición, MB100 vuelve a poner sobre la mesa la riqueza de la gastronomía mexicana y a reconocer a quienes contribuyen a mantenerla en constante evolución.

La gala del 24 de noviembre será el punto de encuentro para celebrar a los restaurantes, las nuevas propuestas y esos lugares que, con los años, se han convertido en parte de la identidad gastronómica de México.

Para conocer más sobre la guía y sus novedades, puedes visitar marcobeteta.com o seguir la cuenta de Instagram @marcobeteta.