La tercera edición de la guía se celebrará el 24 de noviembre de 2026 con una selección de 100 restaurantes, 30 Clásicos MB100 y reconocimientos especiales que reflejan la evolución de la gastronomía nacional.

En una escena gastronómica donde las tendencias cambian a gran velocidad y las recomendaciones circulan a través de las redes sociales, la experiencia y el criterio siguen siendo fundamentales para descubrir propuestas que trascienden el momento. Bajo esta premisa, Marco Beteta presenta la tercera edición de MB100, su guía gastronómica nacional, que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre de 2026.

El proyecto reúne más de tres décadas de conocimiento, visitas y observación de la industria restaurantera, con el propósito de reconocer a los establecimientos que destacan por su propuesta y contribuyen a definir el presente y el futuro de la mesa mexicana.

De un hobby a una guía gastronómica nacional

La historia de MB100 comenzó en 1988, cuando Marco Beteta creó, como un proyecto personal, una selección de 50 restaurantes de la Ciudad de México. Con el paso de los años, aquella iniciativa evolucionó hasta convertirse en una referencia para quienes buscan descubrir restaurantes, conocer nuevas propuestas culinarias y explorar la diversidad gastronómica del país.

Durante más de dos décadas, su guía estuvo dedicada a los 100 mejores restaurantes de la capital. Sin embargo, el crecimiento de la industria y la aparición de nuevos destinos gastronómicos impulsaron una transformación que dio paso a MB100, una selección de alcance nacional que busca reflejar la riqueza y pluralidad de la cocina mexicana.

La tercera edición reunirá a 100 restaurantes distribuidos en siete regiones: Baja, Bajío, Centro, Noroeste, Pacífico Norte, Pacífico Sur y Sureste. Esta organización permite ampliar la mirada más allá de los circuitos tradicionales y reconocer establecimientos que forman parte de la evolución gastronómica de distintas zonas de México.

Los clásicos y las nuevas voces de la gastronomía

Además de la selección principal, MB100 contempla 30 Clásicos MB100, una distinción dedicada a restaurantes con más de 20 años de trayectoria que han logrado consolidar un lugar dentro de la escena culinaria.

La guía también reconoce distintas facetas de la industria a través de categorías especiales como Restaurante del Año, Chef Emergente, Menú de Degustación, Diseño y Arquitectura, Hotel Gastronómico, Mejor Coctelería, Sustentabilidad y Mejor Servicio.

A estas distinciones se suman Aperturas CDMX y Aperturas México, espacios dedicados a identificar nuevos conceptos y establecimientos que aportan frescura y dinamismo al panorama restaurantero.

De esta manera, MB100 busca reconocer tanto las trayectorias consolidadas como las propuestas emergentes, entendiendo que la gastronomía se construye a partir de la tradición, la creatividad y la capacidad de reinventarse.

Una mirada colectiva, respaldada por la experiencia

Aunque la trayectoria de Marco Beteta constituye uno de los pilares de la guía, su metodología también incorpora la participación del Consejo MB, integrado por comensales frecuentes y conocedores de la industria gastronómica.

A lo largo del año, sus integrantes comparten descubrimientos, opiniones y recomendaciones que contribuyen a ampliar la perspectiva sobre los restaurantes del país. Desde aperturas recientes y conceptos innovadores hasta establecimientos consolidados que mantienen la calidad de su propuesta, esta colaboración permite seguir de cerca los movimientos de una industria en constante transformación.

La metodología combina la experiencia directa, el conocimiento acumulado y herramientas tecnológicas con distintas perspectivas sobre la gastronomía nacional. El objetivo es mantener una visión amplia de las propuestas que merecen atención, considerando aspectos como la consistencia, la experiencia y la evolución de cada establecimiento.

El valor de recomendar más allá de las tendencias

En un entorno en el que la visibilidad digital puede convertir un restaurante en tema de conversación de un día para otro, MB100 apuesta por una aproximación basada en la observación constante y la independencia de criterio.

Para Marco Beteta, recomendar un restaurante implica mirar más allá de un platillo atractivo o una tendencia pasajera. También supone reconocer la calidad de la experiencia, la consistencia de una propuesta y la contribución de cada establecimiento a la cultura gastronómica.

Después de más de tres décadas recorriendo mesas y documentando la evolución de la industria, su proyecto continúa ampliando el panorama de los restaurantes que dan forma a la identidad culinaria de México.

La tercera edición de MB100 se celebrará el 24 de noviembre de 2026, con una selección que busca reconocer el talento, las trayectorias y las propuestas que enriquecen la gastronomía nacional. Una invitación a descubrir nuevos destinos, volver a los clásicos y seguir explorando las historias que se cuentan alrededor de la mesa.