Entre recetas heredadas de antiguas civilizaciones, vinos de variedades autóctonas y restaurantes reconocidos por la Guía MICHELIN, el archipiélago maltés revela una identidad gastronómica que combina tradición, sofisticación y una nueva visión de la cocina contemporánea.

En Malta, la historia también se descubre a través del paladar. En este archipiélago situado en el corazón del Mediterráneo, cada mesa cuenta una historia de encuentros culturales, antiguas rutas comerciales y tradiciones que han sobrevivido al paso de los siglos. El resultado es una escena gastronómica que conserva sus raíces, pero que hoy encuentra nuevas formas de expresión en las cocinas de autor, los viñedos locales y las experiencias culinarias que atraen a viajeros en busca de destinos con personalidad propia.

Con cerca de nueve mil años de historia, Malta ha recibido la influencia de fenicios, romanos, árabes, caballeros de la Orden de San Juan y británicos. Cada civilización dejó ingredientes, técnicas y costumbres que terminaron por integrarse en la vida cotidiana de las islas. Esta herencia convierte al destino en una propuesta especialmente atractiva para quienes entienden el lujo como una forma de descubrir la cultura local desde sus expresiones más auténticas.

Una cocina mediterránea con identidad propia

La gastronomía maltesa encuentra su esencia en la relación entre la tierra y el mar. Pescados, mariscos, vegetales de temporada, aceite de oliva y hierbas aromáticas conforman una despensa que refleja tanto las condiciones naturales del archipiélago como sus vínculos históricos con otras cocinas mediterráneas, particularmente la siciliana.

Sin embargo, la mesa maltesa tiene una personalidad que va más allá de las influencias regionales. Las tradiciones británicas, por ejemplo, permanecen presentes en costumbres como el té con leche, mientras que los pasteles salados se han convertido en una alternativa cotidiana con rellenos que incluyen espinacas, atún y ricotta.

Para conocer esta identidad culinaria, vale la pena comenzar por sus recetas más representativas. La fenkata, una preparación tradicional de conejo, ocupa un lugar especial en la cultura local. Servida frita o en estofado, suele asociarse con reuniones familiares y encuentros entre amigos. En su versión más tradicional, el conejo se cocina lentamente con vino, ajo, hierbas y otros ingredientes, mientras que el caldo se aprovecha para acompañar la pasta.

Otra especialidad es el bragioli, elaborado con finas láminas de carne de res enrolladas alrededor de un relleno de carne molida, huevo, pan molido, ajo y hierbas. La cocción lenta en una salsa de tomate y vino tinto permite desarrollar sabores intensos, característicos de la cocina casera maltesa.

A estas preparaciones se suma el zalzett Malti, una salchicha condimentada con pimienta negra, semillas de cilantro, perejil, ajo y sal marina. Son sabores que permiten comprender la esencia de una cocina donde el aprovechamiento de los ingredientes y la transmisión de recetas entre generaciones siguen teniendo un papel fundamental.

La experiencia no se limita a los restaurantes. Las cafeterías tradicionales, los pequeños establecimientos familiares y los puestos de comida callejera forman parte del paisaje cotidiano de Malta y Gozo, ofreciendo una manera espontánea de acercarse a la cultura local.

Vinos con siglos de historia

La cultura del vino constituye otro de los grandes atractivos gastronómicos del archipiélago. Su historia se remonta al siglo VIII a. C., cuando los fenicios introdujeron prácticas organizadas de viticultura. Un naufragio fenicio descubierto frente a las costas de Gozo, fechado aproximadamente en el año 700 a. C., y las ánforas de producción local halladas en él dan cuenta de la antigüedad de esta tradición.

A lo largo de los siglos, la viticultura maltesa atravesó distintas etapas. Los romanos contribuyeron a desarrollar las técnicas de cultivo y elaboración, mientras que la llegada de la Orden de los Caballeros de San Juan, en 1530, favoreció una cultura vinícola conectada con algunas de las grandes regiones productoras europeas.

Tras periodos de dificultades asociados con enfermedades de la vid, las guerras y los cambios económicos, la industria comenzó a transformarse mediante nuevas inversiones y una apuesta por la calidad. Las variedades autóctonas Ġellewża, de uva tinta, y Girgentina, de uva blanca, conservaron su relevancia frente a cepas internacionales como Chardonnay, Cabernet Sauvignon y Merlot.

La introducción de las denominaciones de origen DOK en 2007 representó otro paso importante para el sector, al establecer un marco de producción alineado con los sistemas europeos de protección del origen.

Actualmente, Malta y Gozo cuentan con diez bodegas registradas bajo esta denominación, con una producción conjunta de poco más de 1.2 millones de botellas al año, de acuerdo con la información proporcionada por VisitMalta. Sus viñedos y salas de degustación ofrecen una oportunidad para conocer de cerca una industria que, pese a sus dimensiones reducidas, conserva una identidad propia.

Para el viajero, recorrer estas bodegas representa una alternativa a los circuitos enológicos más conocidos de Europa: una experiencia donde el paisaje mediterráneo, la historia agrícola y el carácter de las variedades locales se encuentran en cada copa.

La cultura de las bebidas también incluye propuestas emblemáticas como Cisk, la cerveza lager maltesa, y Kinnie, una bebida sin alcohol de perfil agridulce elaborada con naranja y hierbas aromáticas. Ambas forman parte de una identidad que se expresa tanto en las mesas tradicionales como en los establecimientos contemporáneos.

Una nueva generación de chefs transforma la escena culinaria

Aunque las raíces de la cocina maltesa permanecen profundamente arraigadas en la tradición, el panorama gastronómico actual se distingue por una creciente sofisticación. Una nueva generación de chefs está reinterpretando los ingredientes locales mediante técnicas contemporáneas, presentaciones cuidadas y propuestas que dialogan con las tendencias internacionales sin perder el vínculo con el territorio.

La Guía MICHELIN Malta 2026 incluyó 48 restaurantes en su selección, entre ellos uno con dos Estrellas MICHELIN, seis con una Estrella y cinco establecimientos reconocidos con la distinción Bib Gourmand.

Entre los nombres destacados se encuentra ION Harbour, que conservó sus dos Estrellas MICHELIN por tercer año consecutivo. La continuidad de este reconocimiento refleja la evolución de una escena gastronómica que ha ganado visibilidad internacional y que ofrece cada vez más motivos para organizar un viaje alrededor de la mesa.

La edición de 2026 también distinguió a George Attard, chef de 31 años originario de Gozo, con el Premio MICHELIN al Chef Joven por su trabajo en Level Nine at The Grand. Después de adquirir experiencia internacional, Attard regresó a Gozo en 2025 para dirigir el restaurante, donde combina referencias locales con técnicas contemporáneas.

Por su parte, Rosamì recibió el Premio MICHELIN al Servicio, mientras que Miljan Radonjic, de De Mondion, fue reconocido con el Premio MICHELIN al Sommelier. Distinciones que muestran cómo la experiencia gastronómica va más allá de la cocina y abarca también la hospitalidad, el servicio y la cultura del vino.

Para los viajeros interesados en experiencias culinarias de alto nivel, esta evolución convierte a Malta en un destino que merece explorarse con tiempo: desde restaurantes de autor con reconocimiento internacional hasta establecimientos donde la cocina tradicional sigue siendo protagonista.

Gozo: el lado más pausado de la experiencia gastronómica

A poca distancia de la isla principal, Gozo ofrece una perspectiva diferente del archipiélago. Su paisaje rural, sus casas de piedra, sus pueblos y su ritmo de vida más tranquilo crean el escenario ideal para descubrir una gastronomía estrechamente vinculada con la producción local.

Aquí, las tradiciones farm-to-table encuentran un entorno natural: ingredientes de temporada, productos cultivados en la isla y recetas que conservan el carácter de la cocina doméstica. La experiencia puede complementarse con visitas a bodegas, recorridos por el campo y comidas que permiten apreciar la relación entre el producto, el paisaje y quienes lo elaboran.

Gozo también suma un importante patrimonio cultural, con lugares como los templos de Ġgantija, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO y anteriores a las pirámides de Giza. Su combinación de historia, naturaleza y gastronomía convierte a la isla en una escapada especialmente atractiva para quienes buscan una versión más íntima del Mediterráneo.

El acceso se realiza en ferry desde la isla principal de Malta, ya sea a través del servicio para vehículos entre Cirkewwa y Mġarr o mediante el ferry rápido de pasajeros que conecta La Valeta con Mġarr.

El lujo de descubrir un destino a través de sus sabores

Malta demuestra que una experiencia gastronómica memorable no depende únicamente de la sofisticación de un restaurante, sino de la historia que hay detrás de cada ingrediente, la singularidad de sus vinos y la capacidad de una cultura para evolucionar sin perder sus raíces.

Entre recetas transmitidas durante generaciones, viñedos que preservan variedades autóctonas y restaurantes que llevan la cocina local a nuevos escenarios, el archipiélago ofrece una manera distinta de viajar por el Mediterráneo. Una propuesta que combina patrimonio, hospitalidad y creatividad, ideal para quienes buscan destinos donde el lujo se descubre tanto en los grandes reconocimientos internacionales como en los pequeños rituales de la vida cotidiana.

Porque en Malta, cada comida es una invitación a explorar siglos de historia y cada copa permite descubrir una nueva faceta del Mediterráneo.