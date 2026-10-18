El restaurante capitalino reúne a dos chefs invitados para reinterpretar uno de los grandes símbolos de la cocina mexicana. Las creaciones estarán disponibles por tiempo limitado en Anzures y distintas sucursales de El Palacio de Hierro.

Ocho décadas después de abrir sus puertas, Los Panchos encuentra una nueva manera de celebrar su historia: invitando a otros cocineros a entrar en su cocina y aportar su propia visión de uno de los platillos más representativos de México. Para festejar su 81 aniversario, el restaurante convocó a César de la Parra y Lalo Palazuelos a crear dos tacos exclusivos que conectan sus respectivas propuestas gastronómicas con la tradición taquera que distingue al lugar.

Más que una celebración de aniversario, la iniciativa funciona como un encuentro entre distintas maneras de entender la cocina mexicana. Por un lado, está la experiencia de Los Panchos, conocido por sus carnitas; por el otro, la creatividad de dos chefs que trasladan sus referencias, ingredientes y técnicas a una preparación tan cotidiana como versátil: el taco.

Las recetas podrán probarse durante un periodo limitado en Los Panchos Anzures y en las sucursales que el restaurante tiene dentro de El Palacio de Hierro.

Dos chefs, dos interpretaciones y una misma mesa

Para esta colaboración, cada cocinero partió de una idea distinta. Lalo Palazuelos, originario de Acapulco y responsable de proyectos como Zibu, Mar del Zur y Mario Canario, llevó a la mesa los sabores que han marcado su trayectoria en la costa guerrerense.

Su creación tiene como protagonista la papada de cerdo a la talla, acompañada de cebolla encurtida, rábano, salsa de habanero y guacamole. La combinación retoma referencias de la cocina de Guerrero y las integra a una propuesta pensada especialmente para la celebración.

“Es un honor celebrar estos 81 años de una de las parroquias más importantes de los tacos y poder traerles un poquito de los sabores de Acapulco”, compartió Palazuelos.

La participación del chef también da continuidad a la relación que mantiene con el restaurante. A principios de este año, durante la participación de Los Panchos en MexTennis, en Acapulco, Palazuelos abrió las puertas de su cocina para que el equipo pudiera operar durante el evento.

La segunda propuesta corre a cargo de César de la Parra, chef de La Once Mil, restaurante reconocido con una Estrella Michelin en Ciudad de México y que recientemente extendió su presencia hasta Madrid, España.

En su caso, la inspiración surgió de un ingrediente que conoce bien como cliente habitual de Los Panchos: las carnitas de la casa. A partir de ellas creó “A mi manera”, un taco que suma chicharrón y una salsa de habaneros y serranos tatemados, con soya y limón.

“Para mí era muy importante utilizar lo que ya se hace extraordinariamente aquí y simplemente darle nuestro giro”, explicó De la Parra.

La intención fue respetar el producto que distingue al restaurante y añadir un elemento propio mediante una salsa que combina picor, acidez y notas tostadas.

Los Panchos: 81 años de historia alrededor de las carnitas

Fundado en 1945, Los Panchos forma parte de la historia gastronómica de la Ciudad de México. A lo largo de ocho décadas, el restaurante ha construido una identidad alrededor de las carnitas y de una cocina tradicional mexicana que mantiene su lugar en la mesa de distintas generaciones.

Su trayectoria también se ha reflejado en reconocimientos como su inclusión en la Guía México Gastronómico Los 250 Restaurantes desde 2020 y en el homenaje a la trayectoria de un restaurantero que recibió en 2025, otorgado por esta misma guía.

La celebración de este año mira hacia esa historia, pero también hacia la posibilidad de renovarla. Invitar a chefs con estilos propios permite que el restaurante explore nuevas combinaciones sin abandonar el producto que lo ha acompañado desde sus orígenes.

Así, el aniversario se convierte en un punto de encuentro entre la tradición y las nuevas interpretaciones de la cocina mexicana, con el taco como protagonista.

Dónde probar las creaciones de aniversario

Las recetas especiales estarán disponibles en dos periodos, según la ubicación:

Los Panchos Anzures: del 9 de octubre al 9 de noviembre.

del 9 de octubre al 9 de noviembre. Los Panchos en El Palacio de Hierro: del 22 de octubre al 22 de noviembre, en Perisur, Santa Fe, Polanco, Mitikah Coyoacán y Centro Comercial Satélite.

La orden tiene un precio de 220 pesos e incluye dos tacos. Los comensales podrán elegir dos piezas de una misma creación o combinar las propuestas de ambos chefs.

Esta dinámica permite probar las dos interpretaciones en una sola visita y descubrir cómo cada cocinero aborda los sabores mexicanos desde su propia experiencia.

A sus 81 años, Los Panchos celebra no solo el camino recorrido, sino también la posibilidad de seguir reuniendo a cocineros, clientes y amigos alrededor de la mesa. Una historia que continúa escribiéndose a través de sus platillos y de nuevas colaboraciones que mantienen viva la tradición.