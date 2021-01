Los múltiples y paradisiacos destinos en México son una maravilla por si solos, pero si a la belleza natural le agregamos comodidad y estilo en tu estancia, la experiencia se vuelve más completa, en pocas palabras los resorts son la cereza en el pastel de un viaje, y al igual que los destinos en México hay de todos los tamaños, precios y gustos.

Sabemos que no fue un gran año para este sector, sin embargo se vale reconocer a lo que esta bien hecho y en pie para disfrutar cuando todo mejore, aquí les dejamos los 40 mejores Resorts en México que fueron acreedores al Readers ‘Choice Awards 2020:

40 Grand Palladium Colonial Resort & Spa

Iniciamos esta lista con el número 40, un complejo alojado en Akumal , Quintana Roo, a pocos minutos de Tulum o playa del Carmen, Grand Palladium Colonial Resort & Spa simplemente tiene de todo para disfrutar de tu estancia ya sea solo, en familia o con pareja, este complejo cuenta con una milla de playa privada para sus clientes, así como un club infantil y parque acuático, por supuesto cuenta con el servicio all inclusive para despreocuparte por completo.

39 Royalton Riviera Cancún

Este es uno de los más nuevos en esta lista, esta en la categoría de los all inclusive y son sin duda son sus 10 restaurantes y 16 bares uno de los puntos más atractivos de este complejo que se encuentra a tan solo 15 minutos del aeropuerto de Cancún.

38 The Ritz-Carlton, Cancun

Si el nombre “Ritz” por si solo no te dice nada, las comodidades y experiencias de este aún bebe de esta afamada cadena de hoteles lo harán, cuenta con los nada despreciables 1200 pies de playa de esa arena blanca que enamora de Cancún y su buscas algo más profundo y saludable el Ritz-Carlton Spa, tiene tratamientos personalizados inspirados en antiguos rituales de curación maya.

37 Nizuc Resort & Spa

No una sino dos playas son con las que cuenta este recinto que ya a obtenido este galardón en al menos 4 ocasiones, sus tres piscinas infinitas y su hermosa vista al Caribe sin duda te van a enamorar.

36 Palmaïa

Para los que buscan una conexión más natural y espiritual, sin duda Palmaïa es una de las mejores opciones, en este lugar cuentan con su propio chamán que ofrece un programa de rituales guiados, el lugar es ecológico y esta centrado en el bienestar, ubicado en Playa del Carmen.

35 Vidanta Riviera Maya

Si de lujo hablamos este es uno de los más ostentosos, el Resort cuenta con 4 hoteles The Grand Mayan, Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Bliss y Mayan Palace, mil acres de tierra tropical salvaje y cuidada, un campo de golf diseñado por Jack Nicklaus, su propio mundo acuático dinámico llamado Jungala Aqua Experience y por si fuera poco es sede del del Cirque du Soleil con su espectaculo, Joya.

34 Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort

A diferencia de algunos de los anteriores, este Resort ubicado en Cabo San Lucas, B.C.S. esta enfocado en la hospitalidad solo para adultos, un paraíso para las personas que disfrutan de una tranquilidad absoluta, su must es sin duda los tratamientos holísticos que ofrecen en su SPA, en caso de necesitar un poco de aventura cuentan con Golf, pesca y viajes para observar tortugas marinas y para la gastronomía cuentan con su propio mercado y una selección de restaurantes con sabores mediterráneos y mexicanos.

33 Mahekal Beach Resort

Otro más ubicado en Playa del Carmen pero en este caso con un estilo más fresco o lo que se conoce ahora como bungalow, este lugar cuenta con El Fuego restaurant en el que cocinan al calor de la leña, si buscas una experiencia confiable e inolvidable de buceo, Mahekal cuenta con uno de los centros de buceo más confiables.

32 Las Alamandas

Por mucho este es uno de nuestros favoritos, no solo por las estrellas de Hollywood que lo visitan sino por que este resort ubicado en Costalegre, Jalisco, resulta ser un oasis de tranquilidad ya que cuenta tan solo con 16 suites que además son impresionantemente grandes, sus huéspedes pueden disfrutar de la soledad y tranquilidad de su no una sino cuatro playas disponibles, todo un paraíso del glamour ¿no creen?

31 Pueblo Bonito Los Cabos Beach Resort

El campo de golf junto al mar es una de los principales atractivos de este resort con un estilo Mediterraneo muy marcado, puedes disfrutar de las hermosas puestas al sol en Cabo desde su balcones o en la playa El Médano.

30 Four Seasons Resort Punta Mita

Cuando de atención y hospitalidad se trata la cadena Four Seasons es por mucho una de las mas recomendadas, este paraíso que es conocido por su campo de golf de última generación con 18 hoyos, un complejo con ni más ni menos que 1.500 acres.

29 Villa del Palmar Beach Resort & Spa Cabo San Lucas

Este lugar cuenta con 460 suites, el lujo es visible por todo el recinto que se encuentra en Cabo, su gran, gran spa cuenta con casi 9,500 metros cuadrados para darle mantenimiento al cuerpo.

28 Excellence Playa Mujeres

Si el nombre no te dice nada, el servicio y amenidades de este lugar en Playa Mujeres, Cancún lo harán, es sin duda un paraíso para el descanso y la relajación.

27 Grand Solmar Land’s End Resort & Spa

Regresando a Cabo San Lucas, Baja California Sur este lugar es un resort estilo hacienda muy cerca del famoso Arco de Cabo, sus suites están situadas de tal forma que puedas sentir tocar el Mar de Cortés, el lugar ofrece auténtica cocina de Baja California.

26 Viceroy Riviera Maya

Este lugar en Playa del Carmen, Quintana Roo, es un edén con piscinas privadas y duchas al aire libre, jardines exuberantes y siete millas de playa de arena blanca.

25 Generations Riviera Maya

Un lugar muy familiar en la hermosa Riviera, en pareja o con los niños el lugar ofrece desde lecciones de kayak hasta catas de vino a través de una asociación con Jackson Family Wines.

24 Palafitos

Regresando al estilo Bungalow pero esta vez sobre el agua, este lugar en Playa del Carmen ofrece experiencias un tanto más exóticas, desde andar en camello por el desierto, pisos de vidrio con vista al agua e incluso la opción de nadar en el mar en tu propia habitación.

23 Royalton Chic Suites Cancun Resort & Spa

Sencillo y a la vez novedoso es la descripción de este complejo en Cancún que ofrece las tradicionales amenidades con un toque propio, jacuzzis, mesas de billar y terrazas privadas son algunas de ellas , pero son sinduda las piscinas con bar de las que no podrás salir.

22 Montage Los Cabos

Sinceramente En Cabo es difícil encontrar una playa tranquila para nadar, Montage es sin duda la excepción y sin duda este es uno de sus principales atractivos.

21 El Dorado Maroma

Uno e los atractivos de este lugar es su acceso directo a la piscina principal a través de un río lento en sus 72 habitaciones, entra en el rango delos todo incluido así que solo tienes que encargarte de disfrutar.

20 Chileno Bay Resort & Residences, Auberge Resorts Collection

Como lo mencionamos antes nadar en el mar de Cabo San Lucas no suele ser algo común pero en este sofisticado lugar la regla se rompe para gusto e los nadadores.

19 Fairmont Mayakoba

en el corazón del bosque tropical de Tulum se encuentra Fairmont Mayakoba el cual cuenta con la nada despreciable cantidad de cinco piscinas, incluida la de estilo infinito solo para adultos y por si fuera poco una lancha motorizada para explorar por tu cuenta el lugar.

18 Garza Blanca Preserve Resort & Spa

Ubicado en la Bahía de Banderas en Puerto Vallarta Garza Blanca ofrece en sus instalaciones piscinas infinitas , cancha de tenis un spa de clase mundial y actividades guiadas como caminatas por la jungla y recorridos de observación de aves.

17 Belmond Maroma Resort & Spa

Este lugar esta ubicado el el kilometro 51 de la Carretera Cancun-Tulum, fue construido a mano con estuco blanco y techos de paja por una familia de albañiles Mayas, sin duda. la construcción es una obra de arte por si sola.

16 El Dorado Seaside Suites

Los inquilinos de sus 192 habitaciones pueden disfrutar de 10 restaurantes, 4 bares, un spa y un gimnasio, o bien de un delicioso jacuzzi con vista al mar .

15 Las Ventanas al Paraíso, A Rosewood Resort

Este lugar es una red serpenteante de terrazas, suites, piscinas y bares con vista al Mar de Cortés.Pero si de lujo hablamos, la mansión Ty Warner es el lugar dentro del complejo que mejor lo representa, un lugar con 2600 metros cuadrados a la orilla del agua en el puedes solicitar un espectáculo de fuegos artificiales mientras tu chef personal prepara la cena.

14 Cuixmala

Esta es una finca privada al sur de Puerto Vallarta con 12 suites, tres villas privadas y 10 casitas, en este lugar puedes montar a caballo y pescar, o ver cómo las tortugas marinas ponen sus huevos en la playa.

13 Four Seasons Resort Los Cabos at Costa Palmas

Este es uno de esos lugares ideales para bucear junto a tiburones ballena, cuenta con 141 habitaciones exclusivas.

12 Grand Velas Riviera Nayarit

Este resort entra en la lista de los todo incluido. Las habitaciones con vista al Pacífico se distinguen por sus coloridas obras de arte mexicano huichol, edredones de plumas de ganso y muebles balineses. El spa es uno de los mejores del país. Cinco restaurantes sirven cocina internacional maravillosa y bien preparada.

11 Flamingos Beach Resort & Spa

Este es un lugar para una estadía más familiar con todo incluido, esta ubicada en el corazón de la Riviera Nayarit y cuenta con todas as comodidades necesarias para no salir de el, a no ser que quieras ver algunas Ballenas Azules muy cerca del complejo.

10 Vista Encantada Spa Resort & Residences

Este resort tiene un toque más de aventura, cuenta con actividades como la tirolesa, parasailing y snorkel, su habitaciones tienen una impresionante vista al mar y sin duda su lugar más atractivo es Los Riscos, un asador junto al mar que sirve cocina mexicana.

9 Chablé Maroma

Este es un paraíso de la sofisticación combinado con tradiciones mayas, cuenta con 70 suites en las envidiables playas de la Riviera Mayakoba.En el lugar encontraras uno de los mejores temazcales de toda la zona.

8 One&Only Palmilla

Palmilla es un hotel con décadas de tradición pero recientemente renovado por la cadena One&Only, se dice que este es uno de los hoteles mejor ubicados en San José del Cabo, Baja California Sur.

7 Chablé Yucatán

Este lugar es una finca con cuarenta casitas de estilo minimalista hechas de piedra caliza blanca y vidrio muy cerca de Uxmal, cada una con su propia terraza, piscina y hamaca, por si esto fuera poco el lugar cuenta con su propio Cenote natural.

6 Rosewood Mayakoba

Nos aceramos a los primeros lugares de esta lista y sin duda Rosewood Mayakoba amerita estar en ellos, lo más destacado sin duda es el spa Sense, que se encuentra en su propia isla privada con vista a las lagunas de piedra caliza.

5 Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal

Las suites están equipadas con madera tallada a mano, baldosas de cerámica de fabricación local y piscinas de inmersión que cuelgan de terrazas privadas con vista al mar.

4 Villa del Palmar Beach Resort & Spa at the Islands of Loreto

Loreto es recientemente uno de los destinos más atractivos en México y este lugar es un de los más agradables para tu estancia, entra en la categoría de los todo incluido aunque no es así con sus clases de buceo que te recomendamos para nadar con tortugas e incluso delfines.

3 Esperanza, Auberge Resorts Collection

Esperanza, el único resort de playa privado en Los Cabos, cuenta con 57 habitaciones bastante acogedoras con vistas impresionantes

2 Zadún, a Ritz-Carlton Reserve

De nuevo Ritz-Carlton llega con su cuarta reserva en la zona, una que acoge el estilo de sus similares en otras partes del mundo y que son muestra de sofisticación y lujo en cada toque del lugar.

1 Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya

Un complejo para los aventureros y deportistas que disfrutan del surf, caminar o andar en bicicleta sin dejar de lado los cuatro restaurantes del hotel que ofrecen cocina local.