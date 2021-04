Como cada año, desde hace 93 años, la noche más esperada para la industria del cine llegó, aún con los inconvenientes que la actual pandemia presenta para todo tipo de eventos y el evento dejó de qué hablar. En Glits te damos un resumen de lo sucedido en la pasada noche de premios Oscar 2021.

Cumpliendo con las expectativas, la ganadora de la noche a mejor película fue el largometraje de la directora china, Chloé Zhao, de Nomadland, quien ahora es la primera mujer de origen asiático y tras 11 años la segunda mujer en llevarse el premio a mejor dirección. Por su parte, Frances McDormand, protagonista de la cinta, también se llevo el premio a Mejor Actriz.

El mejor actor fue por segunda ocasión a sus 83 años Anthony Hopkins, por su papel en la cinta The Father (“El padre”), se creía que la estatuilla sería para el difunto actor Chadwick Boseman, a quien Hopkins desde Gales, le dedicó unas breves palabras, el premio a Mejor Guión adaptado también fue para este largometraje acerca de un padre que está perdiendo la memoria progresivamente.

La leyenda Anthony Hopkins, desde su Gales natal, agradeciendo el segundo Oscar de su carrera y rindiendo tributo a Chadwick Boseman ❤👏 #Oscars pic.twitter.com/NBu54vSviM — Fotogramas – Cine (@fotogramas_es) April 26, 2021

Otra primera vez fue la de Yuh-Jung Youn, actriz coreana que tuvo un simpático discurso al recibir el premio a Mejor Actriz de reparto, convirtiéndose así en la primera coreana en recibir este galardón. Daniel Kaluuya, fue el premiado en esta misma categoría por Judas and The Black Messiah.

La película de Director David Fincher, Mank fue una de las más nominadas, sin embargo solo se llevó un par de galardones, el primero por mejor diseño de producción y el Oscar a mejor fotografía, otorgado a Erik Messerschmidt, por su trabajo a blanco y negro; Tenet por su parte, de quien no esperábamos mucho, se levantó con el premio a mejores efectos visuales.

La cinta Ma Rainey’s Black Bottom obtuvo los premios a mejor maquillaje y peinado por el trabajo de Mia Neal y Jamika Wilson, junto al maquillista español Sergio López-Rivera, la cinta también logró el premio por vestuario, gracias al trabajo de la legendaria Ann Roth, que a los 89 años logro su segunda estatuilla.

En lo musical, tuvimos a Soul que ganó el premio a Mejor Banda Sonora, además del de Mejor Película Animada, “Fight For You” de H.E.R se llevó la estatuilla a Mejor Canción original, y con orgullo vimos a los mexicanos, Carlos Cortés, Michelle Couttolenc y Jaime Baskcht, llevándose la estatuilla dorada por Mejor Sonido en ‘Sound of Metal’ película que además recibió el premio a mejor Montaje.

Como en toda competencia, hubo quienes se quedaron a nada de ganar y hacer historia, una de las películas que más nos conmovió fue El Agente Topo quien perdió ante My Octopus Teacher el Oscar a Mejor Documental Largo, ¿a ustedes a quien les hubiera gustado ver en el podio de ganadores?