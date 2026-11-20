Humanaut Health abrirá en enero su primera clínica fuera de Estados Unidos, en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Su propuesta combina tecnología médica, evaluaciones especializadas y seguimiento personalizado para conocer mejor el organismo y cuidar la salud a largo plazo.

El mundo del wellness está cambiando y cada vez presta más atención a lo que sucede dentro del organismo. Ya no se trata solamente de cuidar la piel, mantener una buena condición física o seguir una rutina de ejercicio, sino de entender cómo funciona nuestro cuerpo y qué podemos hacer hoy para favorecer nuestra salud en los próximos años.

En esta tendencia se inscribe Humanaut Health, una compañía estadounidense especializada en medicina preventiva y longevidad que eligió a México para comenzar su expansión internacional. Su primera clínica fuera de Estados Unidos abrirá en enero de 2027 en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, con una propuesta que busca llevar el cuidado de la salud a un terreno más personalizado.

La idea detrás de este modelo es sencilla: no esperar a sentirse mal para acudir al médico. En lugar de limitarse a los chequeos tradicionales, la compañía apuesta por evaluaciones más amplias que permitan conocer distintos indicadores del organismo, identificar posibles factores de riesgo y diseñar estrategias de cuidado de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

¿Qué es Humanaut Health y qué propone?

Fundada en 2023 en Estados Unidos y cofundada por el empresario Jim Donnelly, Humanaut Health parte de una filosofía que resume en la frase «We test what others miss», es decir, evaluar aquello que otros pueden pasar por alto.

Su modelo integra estudios clínicos, herramientas de diagnóstico y seguimiento médico para ofrecer una visión más completa de la salud. La intención es que cada persona tenga mayor información sobre su organismo y pueda tomar decisiones más conscientes respecto a su bienestar.

En sus clínicas estadounidenses también ofrecen tratamientos especializados, entre ellos terapias hormonales, tratamientos con péptidos y procedimientos relacionados con células madre. Estas alternativas requieren una valoración individual y deben considerar la evidencia científica disponible, sus posibles riesgos y las autorizaciones sanitarias correspondientes.

La empresa tiene presencia en ciudades como Houston, Dallas y San Antonio, en Texas, así como Miami y Palm Beach Gardens, en Florida. Su llegada a México representa el primer paso de su crecimiento fuera del mercado estadounidense.

Las pruebas y tecnologías que forman parte de su propuesta

Uno de los aspectos más interesantes de este concepto es la variedad de evaluaciones que utiliza para conocer mejor el funcionamiento del cuerpo. Entre las herramientas disponibles en sus clínicas de Estados Unidos destacan:

DEXA: permite conocer la composición corporal, incluyendo los porcentajes de grasa y músculo, además de evaluar la densidad mineral ósea.

permite conocer la composición corporal, incluyendo los porcentajes de grasa y músculo, además de evaluar la densidad mineral ósea. VO2 máximo: mide la capacidad del organismo para utilizar oxígeno durante el ejercicio y ofrece información sobre la condición cardiorrespiratoria.

mide la capacidad del organismo para utilizar oxígeno durante el ejercicio y ofrece información sobre la condición cardiorrespiratoria. CIMT: mediante un ultrasonido de las arterias carótidas, permite observar sus paredes y detectar posibles placas, información que puede contribuir a evaluar el riesgo cardiovascular.

mediante un ultrasonido de las arterias carótidas, permite observar sus paredes y detectar posibles placas, información que puede contribuir a evaluar el riesgo cardiovascular. Terapia de luz roja: utiliza determinadas longitudes de onda de luz y se incorpora a protocolos específicos de cuidado y recuperación.

utiliza determinadas longitudes de onda de luz y se incorpora a protocolos específicos de cuidado y recuperación. Oxigenoterapia hiperbárica: consiste en respirar oxígeno dentro de una cámara presurizada y tiene aplicaciones médicas concretas bajo supervisión profesional.

consiste en respirar oxígeno dentro de una cámara presurizada y tiene aplicaciones médicas concretas bajo supervisión profesional. Crioterapia: utiliza bajas temperaturas como parte de determinados programas de recuperación física y bienestar.

No todas estas tecnologías tienen las mismas aplicaciones ni cuentan con el mismo respaldo científico para cualquier objetivo de longevidad. Por ello, la evaluación médica resulta fundamental antes de incorporarlas a un tratamiento.

¿Qué ofrecerá la primera clínica en México?

La apertura prevista para enero de 2027 en Lomas de Chapultepec busca acercar al público mexicano el modelo de atención que la compañía ha desarrollado en Estados Unidos.

La intención es ofrecer una experiencia que combine evaluaciones médicas, tecnología diagnóstica y seguimiento personalizado, aunque la incorporación de cada estudio o tratamiento dependerá de su disponibilidad y de las autorizaciones correspondientes en México.

Esto es importante porque no todos los procedimientos que se ofrecen en otros países pueden trasladarse automáticamente al mercado mexicano. Su implementación deberá ajustarse a las regulaciones sanitarias y a las indicaciones médicas aplicables.

La llegada de Humanaut Health también refleja el interés creciente por propuestas que relacionan la medicina preventiva con el estilo de vida, la actividad física y el envejecimiento saludable.

Jim Donnelly, el empresario detrás del proyecto

Detrás de Humanaut Health se encuentra Jim Donnelly, empresario estadounidense con experiencia en los sectores de negocios, innovación y bienestar.

Antes de impulsar esta compañía, Donnelly cofundó en 2015 Restore Hyper Wellness, una empresa que ha crecido hasta superar las 250 ubicaciones en Estados Unidos.

Su trayectoria también incluye experiencia como oficial del Ejército estadounidense y colaboraciones profesionales con compañías como Kraft Foods, BellSouth, Coca-Cola y Citibank.

Con Humanaut Health, Donnelly busca continuar desarrollando propuestas relacionadas con la innovación en salud y el cuidado preventivo.

La longevidad va más allá de vivir más años

Uno de los cambios más importantes en la conversación actual sobre bienestar es entender que la longevidad no consiste únicamente en alcanzar una edad avanzada, sino en conservar la salud, la movilidad y la independencia durante más tiempo.

Dormir bien, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y atender oportunamente los factores de riesgo siguen siendo elementos fundamentales. La tecnología y los estudios especializados pueden complementar estos hábitos, pero no sustituyen las recomendaciones médicas ni garantizan por sí solos una vida más larga.

Con su llegada a Ciudad de México, Humanaut Health busca sumarse a esta nueva conversación sobre el bienestar, con una propuesta que invita a mirar más allá de la apariencia y prestar atención a lo que ocurre dentro del cuerpo.

Su apertura en enero de 2027 marcará el inicio de su expansión internacional y pondrá sobre la mesa una pregunta cada vez más presente en el mundo del wellness: ¿qué estamos haciendo hoy para cuidar nuestra salud en el futuro?