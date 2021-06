En este mes del PRIDE, la red social Blued y el auto-cinema AUTO PLAY se unen para presentar un festival de cine con algunas de las mejores historias que hemos visto en la pantalla grande acerca de la lucha y la inclusión de la comunidad LGBT+.

Durante todos los viernes de junio, Blued y AUTO PLAY EVENTOS albergarán el Festival de Cine LGBT+ en Lomas Verdes, Edo. de México, cada evento contará con un host especial para hacer más amena cada proyección.

Este auto-cinema puede albergar hasta 70 coches manteniendo la sana distancia, además el recinto cuenta con todas las medidas sanitarias, por lo que puedes estar seguro de que tu experiencia va ser segura.

Estas son las fechas y películas seleccionadas para esta edición:

4 Junio Love Simon con Stivi de Tivi como Host.

11 Junio Call me by your name con Bryan como Host.

18 Junio La Chica Danesa con Héctor Trejo como Host.

24 junio Bohemian Rhapsody con Manuna como Host.

En este link puedes ver disponibilidad y adquirir tus boletos de este festival y para otras funciones.

Dirección del auto-cinema: Av. Lomas Verdes #896, Sta. Cruz Acatlán, CP 53150 Naucalpan de Juárez, Estado de México.