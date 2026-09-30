Diseño, tecnología y experiencias sensoriales se encuentran en la visión de Lexus sobre cómo podría transformarse la movilidad en los próximos años.

¿Qué significa el lujo cuando el automóvil deja de ser únicamente un medio de transporte? Para Lexus, la respuesta está en crear experiencias que involucren todos los sentidos, combinar artesanía con tecnología y explorar nuevas maneras de relacionarnos con los vehículos.

Esa visión llegó a México de la mano de Ian Cartabiano, presidente de CALTY Design Research, el centro de diseño de Toyota y Lexus en Norteamérica, quien compartió algunos de los conceptos que están dando forma al futuro de la marca.

Con 28 años de trayectoria vinculada a Lexus, Cartabiano ha participado en el desarrollo de diferentes propuestas de diseño, desde los primeros bocetos hasta vehículos concepto y modelos que finalmente llegan a las calles.

Del papel al auto del futuro

Para Lexus, imaginar el futuro comienza mucho antes de que exista un automóvil. Las ideas pueden surgir de un dibujo, una exploración de materiales o una nueva manera de entender el espacio interior.

Los vehículos concepto funcionan precisamente como laboratorios para explorar esas posibilidades. El LS Concept, por ejemplo, replanteó el significado de las tradicionales siglas LS como Luxury Sedan, con un interior concebido como un espacio amplio y privado.

En otra dirección, el LS Micro Concept llevó esa misma búsqueda hacia un vehículo autónomo diseñado para una sola persona, mientras que el LFA Concept puso el énfasis en la relación emocional entre quien conduce, el automóvil y el camino.

El LS Coupe Concept, por su parte, buscó combinar el refinamiento asociado con LS y la experiencia de conducción del LC en una propuesta más versátil.

Más que anticipar un modelo específico, estas creaciones permiten a la marca explorar cómo podrían cambiar las necesidades y deseos de los usuarios.

El lujo también se siente

La propuesta de Lexus no se limita a la apariencia exterior. Su concepto de lujo japonés parte de tres principios: Omotenashi, relacionado con la hospitalidad y la atención a las personas; Takumi, que representa la maestría artesanal y el cuidado por los detalles; y Kaizen, basado en la mejora continua.

Estos valores han acompañado algunos de los modelos más representativos de la marca, entre ellos LS, RX, LFA y LBX.

A ellos se suma Discover, una filosofía que invita a explorar nuevas posibilidades y cuestionar las ideas tradicionales sobre lo que significa el lujo. Así, un automóvil puede convertirse en una experiencia que va mucho más allá de trasladarse de un punto a otro.

Luz, sonido y materiales que transforman el interior

Algunos de estos conceptos ya comienzan a reflejarse en los vehículos de producción. En el Lexus NX, la filosofía de diseño Vital Tech dio paso a una apariencia más dinámica y atlética, pero también a un habitáculo pensado desde una perspectiva sensorial, donde elementos como la iluminación, el sonido, la fragancia y el clima forman parte de la experiencia.

El ES lleva esta exploración hacia los materiales. Una muestra es la técnica conocida como Bamboo Layering, que permite incorporar bambú en elementos de iluminación aprovechando la manera en que la luz atraviesa el material.

El resultado busca unir tradición artesanal y tecnología contemporánea, dos conceptos que forman parte de la identidad que Lexus intenta proyectar.

La creatividad detrás de la tecnología

Aunque la inteligencia artificial y las nuevas herramientas digitales están transformando la industria automotriz, el proceso creativo mantiene una conexión con métodos tan tradicionales como el lápiz y el papel.

Los equipos de Color, Materiales y Acabados exploran constantemente nuevas texturas, tonalidades y materiales para crear espacios que no solo sean funcionales, sino también capaces de generar distintas sensaciones.

Para Cartabiano, el diseño sigue siendo un proceso de exploración en el que la tecnología funciona como una herramienta, pero las ideas continúan dependiendo de la creatividad humana.

Una movilidad sin fronteras

La visión de Lexus también contempla una movilidad que no se limite al automóvil. Su concepto de movilidad de 360 grados plantea un futuro en el que diferentes formas de desplazamiento puedan conectarse, incluyendo soluciones por tierra, mar y aire.

Esta perspectiva amplía la conversación sobre el futuro de los vehículos: ya no se trata únicamente de diseñar automóviles más avanzados, sino de imaginar nuevas formas de desplazarnos y de experimentar nuestro entorno.

Desde los primeros trazos hasta los vehículos concepto y los modelos de producción, Lexus apuesta por una evolución constante en la que diseño, innovación y artesanía conviven.

El resultado es una idea de lujo que no se define solamente por lo que un automóvil tiene, sino por cómo hace sentir a quien lo utiliza y por las nuevas experiencias que puede ofrecer.